Cotes NFL : comment le mauvais temps affecte les lignes de paris ; Baisse du total Bills-Baissiers

Sam Panayotovitch Analyste des paris sportifs FOX

La réservation de matchs de la NFL devient encore plus délicate une fois que le calendrier bascule en décembre en raison de la composante météo. Cette semaine, en particulier, sera misérable dans une grande partie du pays, impactant une poignée de matchs de la NFL.

Selon FOX Sports Research, sept jeux se démarquent actuellement en raison des températures glaciales.

Bills at Bears : Maximum de 11 degrés avec un minimum de 5 degrés. Avec une température agréable entre -9 degrés et -20 degrés.

Saints at Browns : Maximum de 13 degrés avec un minimum de 12 degrés. Avec une température ressentie potentielle d’environ -10 degrés. De plus, 50 % de chance que la neige souffle et dérive avec le vent et accumule jusqu’à 1 pouce pendant le temps de jeu.

Texans aux Titans : Maximum de 26 degrés avec un minimum de 11 degrés. La température ressentie peut être comprise entre 15 degrés et -4 degrés.

Seahawks à Chiefs : Maximum de 19 degrés avec un minimum de 3 degrés. Température ressentie entre 6 degrés et -15 degrés.

Bengals chez Patriots: Maximum de 22 degrés avec un minimum de 12 degrés. Température ressentie entre 9 degrés et -4 degrés.

Falcons at Ravens : Maximum de 22 degrés et minimum de 18 degrés. Température ressentie entre 8 degrés et 3 degrés.

Raiders chez Steelers : Maximum de 10 degrés et minimum de 8 degrés. Température ressentie entre -9 degrés et -12 degrés.

Comme vous pouvez le voir, la semaine 16 s’annonce comme un week-end météo brutal. Mais, un match en particulier qui me tient à cœur du point de vue des paris est le match de samedi entre les Bears de Chicago et les Bills de Buffalo au Soldier Field.

Alors que la ville de Chicago se prépare à une tempête hivernale perfide, tous les yeux du monde des paris sportifs surveillent le total de points pour le match de samedi entre les Bills et les Bears.

La plupart des paris sportifs ont ouvert le total à 42, et nous commençons enfin à voir le marché toucher 40 avec un passage probable à 40 à mesure que nous nous rapprochons du coup d’envoi. Votre humble serviteur est de retour à Chicago pour Noël, et j’ai surveillé la prévisions météo FOX locales étroitement en préparation d’une Moins de 40 ans pariez sur FOX Bet.

Après la neige abondante de jeudi, un front froid glacial persistera tout au long du week-end, et les météorologues prévoient des vents de 20 à 25 milles à l’heure pour le match. Ces conditions ne sont pas exactement idéales pour les feux d’artifice offensifs, quelle que soit la force du bras de Josh Allen.

Et les bookmakers de Las Vegas font déjà des ajustements.

“La première chose que vous faites est de réduire le nombre parce que les gens vont parier”, a déclaré le directeur exécutif de Westgate SuperBook, John Murray, à FOX Sports. “Les gens vont voir les prévisions ou la neige sur les émissions d’avant-match et l’argent arrivera sur le Under. C’est inévitable.

“Même si tu n’es pas forcément d’accord avec ça, tu sais dans quelle direction va venir l’argent. Alors, autant le baisser tout de suite. Tu ne veux pas aller trop loin avec ça, mais tu veux vraiment pour démarrer ce processus.”

Alors que les parieurs occasionnels voient la neige et pensent Under, le vent est beaucoup plus important pour les professionnels. Les sages ont tendance à commencer à parier sous plusieurs jours sur n’importe quel jeu de vent fort, et ils vont débourser plus d’argent si les prévisions continuent d’évoluer dans la mauvaise direction.

“Le vent est la meilleure chose absolue pour les moins”, a expliqué Murray. “Il est difficile de lancer le ballon sur le terrain et les équipes courent plus, ce qui fait avancer l’horloge. Et les gros coups de circuit sont beaucoup moins probables. Le vent est beaucoup plus révélateur d’un match à faible score.

“Nous déplaçons la ligne immédiatement pour les vents fous.”

Hiérarchie des troupeaux : les Lions entrent en scène, les Jaguars et les Bengals font partie du Top 10 de Colin pour la semaine 16 Colin Cowherd révèle ses 10 meilleures équipes avant la semaine 16.

Il est presque impossible de deviner où le total de samedi se clôturera car les prévisions météorologiques ont tendance à changer toutes les quelques heures, mais Murray envisage une possibilité très réaliste où la ligne passe à 40.

“Cela pourrait descendre jusqu’au milieu des années 30, mais cela n’ira pas plus bas que cela”, a prédit Murray. “Vous avez toujours un joueur incroyable en Josh Allen d’un côté et [Justin] Fields a montré cette capacité à faire ces jeux sauvages.

“Avec ces deux quarts là-bas, je ne pense pas que cela descendra beaucoup plus bas que 37,5 ou 38 parce que ces infractions peuvent marquer rapidement. Mais nous serons préparés au pire si besoin est.”

En fin de compte, vous devez toujours viser à faire le bon pari au bon prix. Au moment où je dépose cette histoire, le marché tend vers un croisement complet de 40 sur le total. Et compte tenu des températures glaciales et des vents insupportables, les chances sont bonnes que le nombre continue de baisser avant samedi.

Alors n’attendez pas plus longtemps pour tirer ça Moins de 40 ans sur FOX Bet.

Sam Panayotovich est analyste de paris sportifs pour FOX Sports et NESN. Il a auparavant travaillé pour WGN Radio, NBC Sports et VSiN. Il choisira probablement contre votre équipe favorite. Suivez-le sur Twitter @spshoot.

