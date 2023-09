Cotes NFL 2023 : les Overs dominent la semaine 2 de la NFL

Aucun sport nord-américain n’attire autant l’attention des parieurs sportifs que la NFL.

Avec plusieurs matchs se déroulant en même temps le dimanche, même le parieur le plus attentif ne peut pas suivre tout ce qui se passe dans la NFL.

Les parieurs qui ont réalisé la meilleure semaine ? Ceux qui ont joué l’Over dans l’Over/Under ont obtenu un score de 12-2.

Voici un résumé de la semaine sur les paris sur la NFL, y compris les paris directs (SU) et contre le spread (ATS), en commençant par le concours de football du jeudi soir :

Favoris gagnés-perdus : 10-4

Gagner: Chefs, Faucons, Colts, Boucaniers, Bills, Eagles, 49ers, Géants, Cowboys, Dauphins

Perte: Lions, Chargers, Bengals, Broncos,

Underdogs WL : 4-10

Gagner: Seahawks, Titans, Corbeaux, Commandants

Perte: Jaguars, Packers, Texans, Bears, Raiders, Vikings, Rams, Cardinals, Jets, Patriots

Équipes à domicile ATS WL : 6-8

Gagner: Boucaniers, Bills, Titans, Béliers, Cardinaux, Cowboys

Perte: Lions, Jaguars, Faucons, Texans, Bengals, Eagles, Broncos, Patriots

Équipes routières ATS WL : 8-6

Gagner: Seahawks, chefs, Packers, Colts, Ravens, Vikings, commandants, dauphins

Perte: Ours, Raiders, Chargers, 49ers, Giants, Jets

Équipes à domicile SU WL : 6-8

Gagner: Faucons, Boucaniers, Bills, Titans, Aigles, Cowboys

Perte: Lions, Jaguars, Texans, Bengals, Béliers, Cardinaux, Broncos, Patriots

Équipes routières SU WL : 8-6

Gagner: Seahawks, chefs, colts, corbeaux, 49ers, géants, commandants, dauphins

Perte: Packers, Bears, Raiders, Chargers, Vikings, Jets

Favoris à domicile ATS WL : 3-6

Gagner: Boucaniers, Bills, Cowboys

Perte: Lions, Faucons, Texans, Bengals, Eagles, Broncos

Les outsiders à domicile ATS WL : 3-2

Gagner: Titans, Béliers, Cardinaux

Perte: Jaguars, Patriotes

Accueil favoris SU WL : 5-4

Gagner: Faucons, boucaniers, billets, aigles, cowboys

Perte: Lions, Texans, Bengals, Broncos

Les outsiders à domicile SU WL : 1-4

Gagner: Titans

Perte: Jaguars, Béliers, Cardinaux, Patriots

Favoris sur la route ATS WL : 2-3

Gagner: Chefs, dauphins

Perte: Chargeurs, Géants, 49ers

Les outsiders de la route ATS WL : 6-3

Gagner: Packers, Seahawks, Colts, Ravens, Vikings, Commandants

Perte: Ours, Raiders, Jets

Le plus gros outsider à couvrir : Rams (+7,5 contre 49ers)

Le plus grand outsider à remporter la victoire : Seahawks (+4,5 contre les Lions)

Accueil Plus/Moins : 12-2

Sur: Lions, Faucons, Texans, Boucaniers, Bills, Titans, Bengals, Eagles, 49ers, Cardinaux, Cowboys, Broncos, Patriots

Sous: Jaguars, Patriotes

Route dessus/dessous : 12-2

Sur: Seahawks, Packers, Colts, Bears, Raiders, Chargers, Ravens, Vikings, Rams, 49ers, Jets, Commandants

Sous: Chefs, dauphins

