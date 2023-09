Cotes NFL 2023 : les grands outsiders ont une journée énorme d’emblée

Un écart de points de touché est remarquable pour les matchs de la NFL.

Mais dimanche était un jour pour les chiens, puisque trois équipes – les Cardinals de l’Arizona, les Colts d’Indianapolis et les Texans de Houston – étaient des outsiders de plus de 7 points mais ont gagné directement (SU) lors de la troisième semaine.

Les Cardinals (+11,5 points) ont choqué les Cowboys de Dallas 28-16 pour payer sur la moneyline à +500 (pariez 10 $ pour gagner 60 $ au total) pour les bailleurs de fonds de l’Arizona.

Les Colts (+7,5) ont battu les Ravens de Baltimore 22-19 en prolongation pour payer +315 aux parieurs moneyline (pariez 10 $ pour gagner 41,50 $ au total).

Les Texans (+7,5) ont battu les Jaguars de Jacksonville 37-17 pour payer +300 aux parieurs moneyline (pariez 10 $ pour gagner 40 $ au total).

Si vous cherchez à suivre cette tendance, les Cardinals sont un outsider de 14 points (+610, pariez 10 $ pour gagner 71 $ au total) contre les 49ers de San Francisco dimanche sur FOX et FOX Sports App.

Cardinals aux 49ers (16 h 25 HE dimanche, Application FOX et FOX Sports)

Écart de points : 49ers -14 (49ers favoris pour gagner par plus de 14 points, sinon les Cardinals couvrent)

Ligne d’argent : 49ers -900 favoris pour gagner (pariez 10 $ pour gagner 11,11 $ au total) ; Cardinals +610 outsiders à gagner (pariez 10 $ pour gagner 71 $ au total)

Score total Plus/Moins : 42 points marqués par les deux équipes cumulées

Cardinaux de l’Arizona ARI +14,0

+600

o42

49ers de San Francisco SF -14,0

-910

u42



Les New England Patriots sont proches car ils sont outsiders à 7 points contre les Cowboys, également sur FOX et l’application FOX Sports.

Patriots at Cowboys (16 h 25 HE dimanche, Application FOX et FOX Sports)

Écart de points : Cowboys -7 (les Cowboys sont favoris pour gagner par plus de 7 points, sinon les Patriots couvrent)

Ligne d’argent : Cowboys -310 favoris pour gagner (pariez 10 $ pour gagner 13,23 $ au total) ; Patriots +250 outsiders à gagner (pariez 10$ pour gagner 35$ au total)

Score total Plus/Moins : 42 points marqués par les deux équipes réunies

Patriots de la Nouvelle-Angleterre NE +7,0

+246

o41.5

Cowboys de Dallas DAL -7.0

-309

u41.5



Allez-vous miser de l’argent sur les grands outsiders au cours de la semaine 4 ? Suivez FOX Sports pour connaître les dernières cotes et actualités des jeux de hasard !