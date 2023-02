Cotes NBA : D’Angelo Russell améliore-t-il les chances de titre des Lakers ?

LeBron James détient désormais le record de pointage en carrière de la NBA.

Mais est-ce que les Los Angeles Lakers réacquièrent le meneur D’Angelo Russell dans un échange à trois équipes jeudi aideront LeBron à gagner sa cinquième bague de championnat NBA?

Plongeons-nous dans le commerce du point de vue des paris, et si le mouvement a aidé les cotes de titre de Los Angeles.

Un échange surprise envoie Kevin Durant aux Phoenix Suns Craig Carton évalue cette décision de Kevin Durant et décide de ce que cela signifie pour l’expérience ratée des Brooklyn Nets.

EN RAPPORT: Des transactions à succès en NBA

Juste après le gros échange, les cotes de titre de LAL sont passées de +4000 à +3600. Mais Matthew Griffe, associé aux opérations de négociation de FOX Bet, souligne que tout élan généré par les Lakers avec le commerce de Russell a été submergé par le commerce à succès de Kevin Durant avec les Phoenix Suns.

“Nous considérons que l’échange pour D’Angelo Russell est plus un mouvement latéral qu’autre chose, mais s’accompagne d’un ajout par soustraction en passant de Russell Westbrook”, a déclaré Griffe. “Le commerce KD change tout cependant et place clairement les Lakers comme une option extérieure pour concourir pour le titre.”

Examinons de plus près l’image des contrats à terme de la NBA après les gros échanges (toutes les cotes via Pari FOX).

FUTURS DE TITRE NBA

Celtics de Boston: +275 (misez 10 $ pour gagner 37,50 $ au total)

Dollars de Milwaukee: +400 (misez 10 $ pour gagner 50 $ au total)

Soleils de Phénix: +450 (misez 10 $ pour gagner 55 $ au total)

Pépites de Denver: +750 (misez 10 $ pour gagner 85 $ au total)

Clippers de Los Angeles: +1400 (misez 10 $ pour gagner 150 $ au total)

Guerriers de l’État d’or: +1400 (misez 10 $ pour gagner 150 $ au total)

Philadelphie 76ers: +1400 (misez 10 $ pour gagner 150 $ au total)

Dallas Mavericks : +1600 (misez 10 $ pour gagner 170 $ au total)

Grizzlies de Memphis: +2000 (misez 10 $ pour gagner 210 $ au total)

Les Cavaliers de Cleveland: +2500 (misez 10 $ pour gagner 260 $ au total)

Les Lakers de Los Angeles: +4000 (misez 10 $ pour gagner 410 $ au total)

Pélicans de la Nouvelle-Orléans : +4500 (misez 10 $ pour gagner 460 $ au total)

FUTURS DE LA CONFÉRENCE DE L’OUEST DE LA NBA

Soleils Phénix : +200 (misez 10 $ pour gagner 30 $ au total)

Pépites de Denver : +300 (misez 10 $ pour gagner 40 $ au total)

Clippers de Los Angeles : +650 (misez 10 $ pour gagner 75 $ au total)

Golden State Warriors : +700 (misez 10 $ pour gagner 80 $ au total)

Dallas Mavericks : +800 (misez 10 $ pour gagner 90 $ au total)

Memphis Grizzlies : +850 (misez 10 $ pour gagner 95 $ au total)

Les Lakers de Los Angeles: +1800 (misez 10 $ pour gagner 190 $ au total)

Pélicans de la Nouvelle-Orléans : +2500 (misez 10 $ pour gagner 260 $ au total)

*cotes au 09/02/2023

En ajoutant Russell, les Lakers ont un nouveau «Big Three» composé du grand homme Anthony Davis, James et Russell – tous des choix de repêchage élevés (LeBron était n ° 1 par Cleveland en 2003, Davis a été choisi en premier par la Nouvelle-Orléans en 2012 et Russell était le deuxième choix au total en 2015 par les Lakers).

Pour acquérir Russell des Timberwolves du Minnesota, les Lakers ont envoyé un autre Russell – Russell Westbrook – et le choix de première ronde de Los Angeles en 2027 avec l’attaquant Juan Toscano-Anderson et le centre Damian Jones au Utah Jazz. Les Lakers reçoivent aussi des ailes Malik Beasley et Jarred Vanderbilt de l’Utah.

Los Angeles a fait le commerce pour essayer de faire une autre série éliminatoire pour LeBron, mais l’équipe fait face à une tâche de taille. Les Lakers (25-30) sont 13e sur 15 équipes de la Conférence Ouest et sont à quatre matchs des Dallas Mavericks, qui détiennent actuellement la sixième et dernière place garantie en séries éliminatoires de la Conférence Ouest.

Les Lakers essaient désespérément d’éviter de manquer les séries éliminatoires pour une deuxième saison consécutive. Les équipes qui terminent sixième à 10e se qualifient pour le tournoi Play-In.

Westbrook, le MVP NBA 2017, n’a jamais vraiment cliqué avec LeBron et Davis lors de ses 130 matchs avec Los Angeles.

RW, échangé pour la quatrième fois en huit saisons, affiche une moyenne de 17,9 points, 6,2 passes décisives et 3,1 rebonds tout en atteignant un sommet en carrière de 46,5% depuis le sol.

Russell tire également un record en carrière de 39,1% sur une plage de 3 points. Il a réussi cinq tirs à 3 points ou plus lors de six de ses 17 derniers matchs. Et les Lakers ont échangé contre l’attaquant de puissance Rui Hachimura des Washington Wizards le mois dernier.

