Cotes NBA 2023: les prochaines lignes d’équipe de Draymond Green, y compris les Lakers de Los Angeles

Dans la NBA au rythme effréné d’aujourd’hui, les équipes peuvent toujours utiliser un vainqueur pour les aider à remporter un championnat.

Et pour une équipe chanceuse, un joueur éprouvé avec beaucoup de temps de grande écoute est soudainement disponible.

Le Golden State Warriors Big 3 est en danger car Draymond Green a décliné son option de joueur de 27,5 millions de dollars pour devenir un agent libre sans restriction.

Green est un guerrier depuis le premier jour de sa carrière NBA, remportant quatre championnats au total. Cela pourrait être la fin de son mandat avec Golden State.

Alors, où finira l’attaquant vétéran? Souvent, les cotes des paris racontent une histoire.

Regardons les chances de la prochaine équipe de Draymond.

CHANCES DE L’ÉQUIPE DRAYMOND GREEN NEXT*

Golden State Warriors +150 (pariez 10 $ pour gagner 25 $ au total)

les Lakers de Los Angeles : +500 (pariez 10 $ pour gagner 60 $ au total)

Dallas Mavericks : +700 (pariez 10 $ pour gagner 80 $ au total)

Phoenix Suns +800 (pariez 10 $ pour gagner 90 $ au total)

Houston Rockets +1500 (pariez 10 $ pour gagner 160 $ ​​au total)

chaleur de Miami : +2000 (pariez 10 $ pour gagner 210 $ au total)

Clippers de Los Angeles : +2500 (pariez 10 $ pour gagner 260 $ au total)

Detroit Pistons +2500 (pariez 10 $ pour gagner 260 $ au total)

Sacramento Kings +2500 (pariez 10 $ pour gagner 260 $ au total)

Portland Trail Blazers +2500 (pariez 10 $ pour gagner 260 $ au total)

*cotes au 20/06/2023

Draymond Green se retire de l’option joueur avec Warriors Craig Carton et l’équipage réagissent à la décision de Green, puis débattent pour savoir si les Warriors devraient s’inquiéter du retrait du vétéran.

Green a été productif en NBA, avec 8,7 points, 7 rebonds et 5,6 passes décisives par match au cours de ses 11 saisons avec les Warriors. Un ajout essentiel aux 4x champions, il a été quatre fois All-Star, a fait deux équipes ALL-NBA et a remporté le prix du joueur défensif de l’année 2017. Inutile de dire que partout où il déciderait d’emmener son talent, l’équipe acquerrait un grand joueur.

Alors, où pourrait-il atterrir ?

Green reviendra-t-il à Golden State ? Les Warriors sont les favoris actuels des paris pour conserver le vert à +150. Cette décision garderait la fenêtre du championnat de Golden State ouverte et éviterait toute discussion sur une reconstruction à la volée. Le directeur général Michael Dunleavy Jr. a déclaré qu’il voulait que Green revienne.

« Je pense que Steve [Kerr] l’a dit, [and] je vais réitérer [that] nous voulons vraiment que Draymond revienne », a déclaré Dunleavy lundi. « Ce qu’il signifie pour cette organisation et cette équipe en termes d’essayer de gagner au plus haut niveau, nous pensons que nous devons l’avoir. C’est donc très important. »

Alors que Green maintiendra les discussions ouvertes avec GSW, il a l’intention de divertir d’autres équipes et d’envisager des options de signature et d’échange cet été.

Et l’une de ces équipes à surveiller sont les Lakers de Los Angeles (+500). LAL est actuellement le favori pour débarquer Green s’il quitte effectivement Golden State.

Pour commencer, LeBron James et Draymond Green sont devenus proches au fil des ans. Deuxièmement, Draymond est représenté par Klutch Sports Group qui est dirigé par l’ami de LeBron, Rich Paul.

Mais à part cela, l’ajustement a du sens sur le terrain. Draymond Green aux côtés d’Anthony Davis et LeBron James serait une terreur défensive, et offensivement, sa capacité à jouer fournirait l’étincelle supplémentaire dont les Lakers ont besoin pour détrôner les Denver Nuggets.

Si Green décide de quitter Steph Curry & Co., les Lakers sont un grand favori pour le débarquer.

Que diriez-vous d’une équipe surprise qui ne figure pas sur cette liste ? Colin Cowherd pense qu’il y a une équipe qui est parfaitement logique pour Draymond.

« La seule équipe avec une tonne d’espace de plafond, il y en a deux que je regarderais, Oklahoma City et San Antonio. Je pense qu’ils ont un avenir vraiment intéressant. Et dans le cas d’Oklahoma City, vous ajoutez Draymond à cette équipe demain, et ils serait vraiment intéressant », a déclaré Cowherd. « Si j’étais OKC, je ferais un appel sur Draymond Green. »

Alors, où Green finira-t-il par jouer en 2023 ? Restez à l’écoute RENARD Sports pour toutes les dernières nouvelles sur l’une des meilleures histoires de l’intersaison NBA.