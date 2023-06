Cotes NBA 2023: la prochaine équipe de Damian Lillard, y compris Heat, 76ers

Damian Lillard a été désespérément dévoué aux Portland Trail Blazers, même si la franchise n’a pas fait grand-chose pour construire autour de la septuple garde All-Star.

Mais maintenant, le moulin à rumeurs de l’intersaison couve avec des bavardages sur le fait que Dame se dirige peut-être vers une nouvelle équipe, et ses chances pour la prochaine équipe sont en mouvement.

Lillard restera-t-il fidèle aux Blazers ? Ou va-t-il se retrouver avec un prétendant à la recherche d’un championnat ?

Plongeons-nous dans les cotes hypothétiques :

CHANCES DE L’ÉQUIPE SUIVANTE DE DAMIAN LILLARD*

Trail Blazers de Portland : -175 (misez 10 $ pour gagner 15,71 $ au total)

chaleur de Miami : +110 (misez 10 $ pour gagner 21 $ au total)

Philadelphie 76ers : +1200 (misez 10 $ pour gagner 130 $ au total)

Pélicans de la Nouvelle-Orléans +1500 (misez 10 $ pour gagner 160 $ ​​au total)

filets de Brooklyn : +1800 (misez 10 $ pour gagner 190 $ au total)

Celtics de Boston : +2000 (misez 10 $ pour gagner 210 $ au total)

Clippers de Los Angeles : +2500 (misez 10 $ pour gagner 260 $ au total)

Raptors de Toronto +3000 (misez 10 $ pour gagner 310 $ au total)

les Lakers de Los Angeles : +3000 (misez 10 $ pour gagner 310 $ au total)

*cotes au 21/06/2023

Les Miami Heat sont les favoris pour débarquer Lillard s’il sort de Portland. Le gardien vedette serait le complément parfait à un Jimmy Butler & Co. qui vient de perdre une finale de la NBA.

Bien que Lillard ait de nombreux prétendants potentiels, Adrian Wojnarowski d’ESPN a rapporté que Les Blazers prévoient de garder la garde pour l’instant. Mais beaucoup de choses peuvent encore se passer d’ici le repêchage de la NBA.

Combien de temps encore Damian Lillard jouera-t-il à Portland ? Danny Green partage ses réflexions sur combien de temps encore Damian Lillard jouera à Portland.

Repêché sixième au classement général en 2012, Lillard a passé toute sa carrière à Portland.

Au cours de la saison régulière, il a récolté en moyenne 25,2 points, 4,2 rebonds et 6,7 passes décisives par match. En séries éliminatoires, Lillard a récolté en moyenne 25,7 points, 4,5 rebonds et 6,2 passes décisives par match.

La star des Blazers gagnera 45,64 millions de dollars cette saison et dispose d’une prolongation de 48,79 millions de dollars exercée par les joueurs pour la saison prochaine. Selon le contrat de Lillard, il ne peut pas être échangé avant le 9 juillet.

Il vient de remporter le concours des 3 points au All-Star Game 2023 en février.

Continuez à consulter FOX Sports pour les dernières nouvelles sur Lillard et d’autres nouvelles de la NBA.

