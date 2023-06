Cotes NBA 2023-24: les futurs titres de champion de chaque équipe

Les membres et les fans des Denver Nuggets célèbrent sans aucun doute le premier championnat de la ligue de la franchise (y compris leurs jours ABA (1967-74)).

Alors que les Nuggets se réjouissent de remporter le trophée du championnat Larry O’Brien, les équipes de la NBA envisagent déjà la saison 2023-24.

De même, les parieurs cherchent à sauter sur une première ligne de contrats à terme.

[RELATED: Nuggets oust Heat, claim NBA title]

Les Nuggets peuvent-ils devenir la première équipe à répéter en tant que champions de la NBA depuis que Steph Curry et les Golden State Warriors l’ont fait en 2017-19 ?

Considérant à quel point la course au titre de cette année était dominante pour Denver, il n’est pas surprenant que les paris sportifs aient placé les Nuggets comme l’un des premiers favoris pour tout gagner l’année prochaine. Les Nuggets et les Milwaukee Bucks se sont ouverts en tant que premiers co-favoris du titre.

Deux autres équipes, les Boston Celtics et les Phoenix Suns, sont également juste derrière eux sur la liste des cotes du championnat.

Jetons un coup d’œil à la liste complète.

Voici un aperçu des premières cotes de titre pour la saison NBA 2023-24* :

Pépites de Denver +460 (misez 10 $ pour gagner 56 $ au total)

Dollars de Milwaukee +460 (misez 10 $ pour gagner 56 $ au total)

Celtics de Boston +500 (misez 10 $ pour gagner 60 $ au total)

Soleils Phénix +700 (misez 10 $ pour gagner 80 $ au total)

Golden State Warriors +1200 (misez 10 $ pour gagner 130 $ au total)

76ers de Philadelphie +1200 (misez 10 $ pour gagner 130 $ au total)

Lakers de Los Angeles +1900 (misez 10 $ pour gagner 200 $ au total)

Cavaliers de Cleveland +1900 (misez 10 $ pour gagner 200 $ au total)

Los Angeles Clippers +2100 (misez 10 $ pour gagner 220 $ au total)

Chaleur de Miami +2500 (misez 10 $ pour gagner 260 $ au total)

Dallas Mavericks +2700 (misez 10 $ pour gagner 280 $ au total)

Memphis Grizzlies +3000 (misez 10 $ pour gagner 310 $ au total)

Pélicans de la Nouvelle-Orléans +3600 (misez 10 $ pour gagner 370 $ au total)

Rois de Sacramento +4200 (misez 10 $ pour gagner 430 $ au total)

Knicks de New York +4900 (misez 10 $ pour gagner 500 $ au total)

Raptors de Toronto +5500 (misez 10 $ pour gagner 560 $ au total)

Minnesota Timberwolves +6500 (misez 10 $ pour gagner 660 $ au total)

Hawks d’Atlanta +10000 (misez 10 $ pour gagner 1 010 $ au total)

Chicago Bulls +12000 (misez 10 $ pour gagner 1 210 $ au total)

Filets de Brooklyn +12000 (misez 10 $ pour gagner 1 210 $ au total)

Portland Trail Blazers +13000 (misez 10 $ pour gagner 1 310 $ au total)

Tonnerre d’Oklahoma City +13000 (misez 10 $ pour gagner 1 310 $ au total)

Assistants de Washington +24000 (misez 10 $ pour gagner 2 410 $ au total)

Charlotte Hornet +50000 (misez 10 $ pour gagner 5 010 $ au total)

Jazz de l’Utah +50000 (misez 10 $ pour gagner 5 010 $ au total)

Magie d’Orlando +50000 (misez 10 $ pour gagner 5 010 $ au total)

Pacers de l’Indiana +50000 (misez 10 $ pour gagner 5 010 $ au total)

Spurs de San Antonio +50000 (misez 10 $ pour gagner 5 010 $ au total)

Rockets de Houston +50000 (misez 10 $ pour gagner 5 010 $ au total)

Pistons de Détroit +50000 (misez 10 $ pour gagner 5 010 $ au total)

* Cotes au 12/06/2023

Une remarque à garder à l’esprit pour ceux d’entre vous qui aiment les longs coups : il y a une valeur potentielle à parier sur les équipes avant qu’elles ne deviennent populaires auprès des masses. Les Nuggets, par exemple, étaient +1800 pour tout gagner (parier 10 $ pour gagner 190 $ au total) avant la saison 2022-23 avec la neuvième cote la plus basse.

Et n’oubliez pas que Curry et les Warriors étaient +2800 (parié 10 $ pour gagner 290 $ au total) pour remporter le titre avant la saison 2014-15.

Alors, sur qui allez-vous jeter de l’argent pour tout gagner la saison prochaine ? Restez à l’écoute de FOX Sports pour toutes les mises à jour sur les cotes changeantes du titre NBA.

Jouez à FOX Super 6 chaque semaine pour courir la chance de gagner des milliers de dollars chaque semaine. Téléchargez simplement l’application Super 6 et faites votre choix dès aujourd’hui !

LeBron James et « Le Monster » de NASCAR attirent le buzz lors de la course emblématique du Mans

Heat vs Nuggets: prédiction des finales NBA, choix, cotes du match 5, résultats de la série

Obtenez plus de la National Basketball Association Suivez vos favoris pour obtenir des informations sur les jeux, les actualités et plus encore