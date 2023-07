Cotes MLB: Shohei Ohtani, les favoris de Matt Olson pour remporter la couronne du home run

Alors que la Major League Baseball se prépare à se diriger vers la pause All-Star, trois frappeurs sont devenus les favoris des paris pour être le champion du home run 2023.

La star à double sens des Los Angeles Angels, Shohei Ohtani, peut-elle terminer en tant que championne du home run tout en servant d’as de l’équipe alors que des rumeurs circulent selon lesquelles il serait envoyé dans une autre équipe à la date limite des échanges?

Ohtani mène les majors avec 31 circuits.

Le double vainqueur du Home Run Derby, Pete Alonso des Mets de New York, ajoutera-t-il un titre RH de saison régulière à son CV? Alonso est à égalité au troisième rang avec 26 circuits.

Ou le joueur de premier but des Braves d’Atlanta, Matt Olson, qui a frappé 34 circuits ou plus au cours de trois de ses quatre saisons précédentes, peut-il revendiquer sa première couronne HR? Il est deuxième pour les circuits, deux derrière Ohtani.

Ou cherchez-vous un long shot?

N’oubliez pas le cogneur des Yankees de New York, Aaron Judge, qui a établi le record de circuits de la Ligue américaine en une seule saison avec 62 la saison dernière.

Judge a mené l’AL dans les circuits (19) lorsqu’il a subi une déchirure ligamentaire à l’orteil le 3 juin au Dodger Stadium et a récemment commencé à frapper un tee.

Ses cotes sont de +20 000 (pariez 10 $ pour gagner 2 010 $) après avoir été à +10 000 à la mi-juin après sa blessure.

Pourquoi Shohei Ohtani mérite un contrat de 700 millions de dollars Colin Cowherd explique pourquoi Shohei Ohtani mérite un contrat de 700 millions de dollars.

Voici un aperçu des dernières cotes pour savoir qui frappera le plus de lancers sur le mur extérieur cette saison :

Cotes du leader du home run de la MLB *

Shohei Ohtani, Angels : +100 (pariez 10 $ pour gagner 20 $ au total)

Matt Olson, Braves : +210 (pariez 10 $ pour gagner 31 $ au total)

Pete Alonso, Mets : +650 (pariez 10 $ pour gagner 75 $ au total)

Kyle Schwarber, Phillies : +2 000 (pariez 10 $ pour gagner 210 $ au total)

Luis Robert Jr., White Sox : +2 400 (pariez 10 $ pour gagner 250 $ au total)

Mookie Betts, Dodgers : +2 400 (pariez 10 $ pour gagner 250 $ au total)

Ronald Acuña Jr., Braves : +3 500 (pariez 10 $ pour gagner 360 $ au total)

Ozzie Albies, Braves : +5 000 (pariez 10 $ pour gagner 510 $ au total)

Mike Trout, Angels : +7 000 (pariez 10 $ pour gagner 710 $ au total)

Fernando Tatis Jr., Padres : +7 000 (pariez 10 $ pour gagner 710 $ au total)

Jorge Soler, Marlins : +7 500 (pariez 10 $ pour gagner 760 $ au total)

Max Muncy, Dodgers : +9 000 (pariez 10 $ pour gagner 910 $ au total)

Rafael Devers, Red Sox : +9 000 (pariez 10 $ pour gagner 910 $ au total)

Adolis García, Rangers : +10 000 (pariez 10 $ pour gagner 1 010 $ au total)

* cotes au 08/07/2023

