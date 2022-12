Cotes MLB: Mets favorisé pour gagner NL après la signature de Correa; sont-ils meilleurs que les Yankees ?

Par Edward Egros

Analyste des paris FOX Sports MLB

Bienvenue, classe !

Je sais que vous avez apprécié votre pause baseball en regardant la Coupe du monde et en vous préparant pour les vacances, mais quelques-uns d’entre nous dans le baseball n’ont jamais pris de congé (voir Scott Boras). Les projecteurs de cette intersaison appartiennent à New York, à la fois à cause des Mets et des Yankees.

Regardons comment le tableau des cotes a évolué après que les deux équipes ont fait des acquisitions majeures et analysons quel club de balle a le plus de valeur de pari à l’avenir.

En ce qui concerne les cotes à terme des World Series, au moment où les Astros ont remporté les World Series, les Yankees étaient +800 pour remporter la Classique d’automne 2023, tandis que les Mets étaient +900 à Pari FOX. Maintenant, les Mets ont fait le plus grand pas sur le tableau des cotes pour +650et les Yankees siègent actuellement à +700. Les Mets sont également les nouveaux favoris pour remporter la Ligue nationale.

Maintenant, plongeons dans les raisons derrière ces mouvements de cotes.

Si vous avez remarqué ma mâchoire près du sol, je ne peux toujours pas m’en remettre Carlos Correa devient Met . Son contrat de 315 millions de dollars sur 12 ans signifie que les Mets acquièrent un arrêt-court qui a terminé dans le top 15 la saison dernière dans la moyenne pondérée de base attendue. Correa a également terminé dans le top 25 de cette métrique en 2019 et 2021. Pour montrer autant de puissance, de discipline et de cohérence à seulement 28 ans, cela suggère (sans connaître ses antécédents médicaux) que cet accord en vaut la peine.

Mais attendez! Il y a plus! Les Mets ont également ajouté Justin Verlander, vainqueur en titre de la Ligue américaine Cy Young ( pourcentage de base attendu le plus bas en 2022 après la chirurgie de Tommy John ), José Quintana ( une MPM inférieure à 3,00 la saison dernière ) et le lanceur Kodai Senga. Ils ont également gardé le voltigeur Brandon Nimmo ( un voltigeur défensif du 90e centile ) et plus proche Edwin Díaz ( qui a eu 118 retraits au bâton en tant que plus proche ).

Au total, les Mets se sont engagés plus de 800 millions de dollars aux agents libres , qu’une recherche rapide sur Google révélera est approximativement le produit intérieur brut des Pays-Bas. Mis à part le montant stupéfiant en dollars, gardez à l’esprit que chaque mouvement a du sens : chaque joueur devrait bien performer, et personne ne semble être scandaleusement surpayé.

Le plus gros mouvement des Yankees n’était pas aussi choquant, signant de manière prévisible le MVP AL de la saison dernière, Aaron Judge. Mais l’accord de 360 ​​millions de dollars sur neuf ans nécessite un contexte. Ce qui compte, ce n’est pas que Judge ait battu le record du home run de l’AL, mais qu’il ait frappé 25 de plus que la deuxième place . Ce n’est pas seulement Judge qui a enregistré 177 coups sûrs, mais le Yankee à la deuxième place avait 42 de moins . Le juge ne peut pas reproduire sa saison gargantuesque, mais les Yankees n’avaient pas les moyens de remplacer sa production à la fois au marbre et dans le champ extérieur; en bref, ils DOIVENT conclure cet accord.

Un accord que les Yankees n’étaient pas obligés de conclure, mais qui n’est pas moins important, a été la signature du lanceur Carlos Rodón. Aucun lanceur qualifié en 2022 n’avait un taux de retrait au bâton plus élevé que l’ancien Giant ( 33,4 % ). Il lance des balles rapides à quatre coutures plus de 60% du temps, mais en atteignant constamment 95 mph, les cogneurs adverses n’avaient qu’une moyenne au bâton attendue de 0,206 . Il convient également de noter que les Yankees ont complété leur enclos des releveurs en signant Tommy Kahnle, qui en a retiré 14 en 12,2 manches de travail en 2022 .

Maintenant que vous savez à quoi ressemblera le baseball Gotham en 2023, regardons sur quelle équipe vous devriez parier, c’est-à-dire sur quel club de balle régnera sur New York.

Le propriétaire des Mets, Steve Cohen, change le baseball pour le mieux Ben Verlander et Alex Curry expliquent comment le propriétaire des Mets de New York, Steve Cohen, change le baseball pour le mieux.

Voici trois points à considérer avant de placer vos paris :

1 : Laissez-moi vous rappeler que les Mets et les Yankees ont remporté 200 matchs combinés la saison dernière ! 200 ! Il est important de se rappeler la loi des rendements décroissants, selon laquelle plus vous injectez de ressources dans un produit déjà performant, plus ces gains ont tendance à être faibles. Ce n’est pas comme si vous pouviez vous attendre à ce que les Mets gagnent 140 matchs à cause de l’argent qu’ils ont dépensé. Le record de la MLB est de 116 victoires en une saison (et je prendrais le moins pour les Mets et les Yankees si cette marque était disponible). Juste parce que les Mets dépensé environ 220 millions de dollars de plus que les Yankees ne signifie pas qu’ils sont plus susceptibles de gagner les World Series 2023.

2 : Gagner un laissez-passer convoité au premier tour dépend autant de qui vous jouez que de qui vous êtes. Les cotes de pari pour les autres équipes vous aideront ici. La seule équipe AL projetée de faire obstacle aux Yankees est les Astros de Houston (+650 sur le pari FOX), et ils viennent de perdre l’as de leur équipe de lanceurs à Verlander. Pour les Mets, il y a plusieurs prétendants avec des cotes légèrement plus longues: les Dodgers, toujours forts, les Padres avec Juan Soto pour une saison complète, les Braves, champions de NL East la saison dernière, et les Phillies, vainqueurs du fanion en titre.

3: Les Mets, même avec Verlander et Max Scherzer, n’ont peut-être pas le meilleur personnel de lanceurs. FanGraphs a compilé des tableaux de profondeur projetés pour la saison prochaine, et bien que les deux meilleurs états-majors appartiennent aux Yankees et aux Mets, ce sont les Bombers du Bronx qui performent légèrement mieux à la fois en fWAR et Fielding Independent Pitching . Certes, les Mets ont le meilleur enclos des releveurs, en grande partie à cause de Díaz, mais les Yankees pourraient comprendre rapidement le rôle le plus proche et être à l’aise avec leurs partants jetant des trucs dominants plus profondément dans les jeux de balle.

En fin de compte, ce sont des marges très minces que nous disséquons. Les deux clubs de balle devraient s’améliorer en 2023 et seront des prétendants en octobre. Mais, avec des cotes légèrement plus longues, un chemin plus facile pour une course en profondeur et un meilleur personnel de lanceurs de départ, les Yankees sont le meilleur pari pour gagner la Série mondiale en ce moment.

PRENDRE: Les Yankees (+700 chez FOX Bet) remportent les World Series

Classe ajournée!

Edward Egros est un diffuseur / écrivain d’analyses sportives, un analyste de paris sportifs, un scientifique des données et un professeur auxiliaire de statistiques à l’Université Pepperdine. Ces passions l’ont amené à devenir un amateur de cold brew. Edward a auparavant travaillé à la télévision locale, notamment à la filiale de Fox à Dallas couvrant les Rangers, les Cowboys et le football au lycée. Suivez-le sur Jwitter @EdWithSports.

Les meilleures histoires de FOX Sports :