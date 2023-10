Cotes Manchester United contre Galatasaray, choix, comment regarder, diffuser : pronostics de la Ligue des champions du 3 octobre 2023

Manchester United accueillera Galatasaray mardi en phase de groupes de l’UEFA Champions League. Paramount+. Ces deux équipes sont des incontournables du football européen depuis des décennies, Galatasaray ayant remporté la Super Lig turque pour un record de 23e fois la saison dernière et Manchester United terminant troisième de la Premier League pour se qualifier. Galatasaray est à nouveau en tête du classement de la Super Lig et est invaincu en sept matches de Ligue des Champions cette saison après avoir passé les qualifications. Pendant ce temps, Manchester United est 10e du classement EPL et a perdu son premier match de l’UCL contre le Bayern Munich. Tu peux diffusez le match en direct sur Paramount+, que vous pouvez désormais essayer gratuitement pendant les sept premiers jours.

Le coup d'envoi d'Old Trafford à Manchester est prévu mardi à 15 h HE. Les dernières cotes Manchester United contre Galatasaray classent Man United comme -210 favoris (risquez 210 $ pour gagner 100 $) sur la ligne d'argent de 90 minutes, Galatasaray étant répertorié comme +550 outsiders. Un match nul coûte +360 et le plus/moins du total de buts est de 2,5.

Paramount+ est le seul endroit où regardez chaque minute de chaque match de Ligue des Champions cette saison.

Comment regarder Manchester United contre Galatasaray

Date Manchester United contre Galatasaray : mardi 3 octobre

Heure Manchester United contre Galatasaray : 15 h HE

Diffusion en direct de Manchester United contre Galatasaray : Paramount+ (bénéficiez de sept jours gratuits)

Choix de l’UEFA Champions League pour Man United contre Galatasaray

Avant de vous connecter au match de mardi, vous devez voir les choix de la Ligue des champions de l’expert en paris Martin Green. Après avoir travaillé dans l’industrie des paris sportifs pendant plusieurs années, Green est devenu écrivain sportif professionnel et handicapeur et a couvert le jeu dans le monde entier. Depuis la Coupe du Monde de l’année dernière, Green a été rentable dans plusieurs domaines sur ses choix de football, notamment la Ligue des Champions (+4,78 unités), la FA Cup (+3,07), la Coupe EFL (+3,64), les éliminatoires de l’Euro 2024 (+3,01). ) et la Ligue Europa (+1,60).

Pour Man United contre Galatasaray, Green soutient Manchester United pour gagner et marquer plus de 2,5 buts pour un gain de -110. « Galatasaray possède toujours une richesse de créativité, de ruse et de rythme en attaque, ce qui pourrait donc perturber les défenseurs de United dans ce match. Cependant, la défense n’est pas particulièrement solide », a déclaré Green à SportsLine. « Galatasaray a perdu 2-0 à domicile contre le FC. Copenhague lors de son match d’ouverture de la Ligue des champions, et il a eu un peu de chance de sauver un match nul 2-2. Les Danois ont fait expulser Elias Jelert en seconde période et Galatasaray a marqué deux fois dans les cinq dernières minutes pour arracher un point.

En fin de compte, Green s'attend à ce que la défense de Galatasaray soit submergée par une formation de Manchester United qui pourrait comprendre Rasmus Hojlund, Marcus Rashford, Casemiro, Mason Mount et Christian Eriksen. C'est une chance pour Manchester United de revenir en tête du groupe A et de se placer derrière le Bayern Munich pour se qualifier pour les huitièmes de finale.

