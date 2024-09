Cotes, ligne, heure, spread du jeudi soir : pronostics Bills vs. Dolphins par un expert de Buffalo sur un résultat de 40-27

Une rencontre de l’AFC Est verra les Buffalo Bills (1-0) rendre visite aux Miami Dolphins (1-0) lors du Thursday Night Football pour débuter la deuxième semaine du calendrier de la NFL. Ce sera une rencontre pleine d’énergie entre les adversaires de l’AFC Est, mais les Dolphins n’ont pas eu la meilleure chance contre Josh Allen. Dans sa carrière contre les Dolphins, Allen a un bilan de 10-2. Les Dolphins mènent la série de tous les temps, 62-58-1, mais les Bills ont remporté quatre matchs consécutifs contre Miami.

Le coup d’envoi du Hard Rock Stadium de Miami, en Floride, est prévu à 20h15 HE. Miami est favori de 2,5 points dans les dernières cotes Bills vs. Dolphins via le consensus SportsLine, tandis que le over/under pour le total de points marqués est de 48,5. Avant de verrouiller un pronostic Dolphins vs. Bills, assurez-vous de Consultez les prévisions de la NFL et les conseils de paris de l’expert de SportsLine Mike Tierney.

Mike Tierney, journaliste sportif chevronné dont les articles paraissent périodiquement dans le New York Times et le Los Angeles Times, couvre la NFL depuis des décennies et a fait des reportages sur sept Super Bowls. Mike affiche un bilan de 154-124-9 dans la NFL au cours des deux dernières saisons, rapportant entre 1 586 $ et 100 $ aux joueurs. Tierney a également une bonne lecture des Bills. En fait, il affiche un bilan de 40-27-4 (+1062) sur ses 71 derniers matchs. Choix de la NFL dans les matchs impliquant Buffalo. Tous ceux qui l’ont suivi sont très haut placés.

Maintenant, Tierney s’est concentré sur Bills contre Dolphins et vient de révéler ses pronostics convoités sur la NFL et ses prévisions de paris sportifs. Vous pouvez rendez-vous sur SportsLine maintenant pour voir ses choix. Voici plusieurs Cotes NFL et les lignes de paris de la NFL sur le spread, la money line et le over/under pour Dolphins vs. Bills :

Écart entre les Bills et les Dolphins : Miami -2,5

Bills contre Dolphins au-dessus/en-dessous : 48,5 points

Bills vs Dolphins : cotes : Dolphins -136, Bills +115

BUF : Les Bills ont terminé avec 352 yards offensifs au total lors de la semaine 1

MIA : Miami a réalisé 8 troisièmes essais sur 16 lors de la semaine 1

Pronostics Bills vs Dolphins : Voir les choix sur SportsLine

Pourquoi les factures peuvent couvrir

Lorsque le quarterback Josh Allen voit les Dolphins de Miami au programme, il sourit. Depuis son arrivée chez les Bills en 2018, Allen n’a cessé de mettre le feu aux Dolphins. En 12 matchs en carrière contre Miami, Allen a une note de passeur de 110,1 avec 3 363 verges de passe et 33 touchés par la passe. Il a terminé avec au moins 300 verges de passe et deux touchés par la passe lors de quatre matchs consécutifs. Lors du dernier match contre Miami, Allen a réussi 30 passes sur 38 pour 359 verges et deux touchés par la passe.

Les Bills ont décidé de réorganiser leur salle de receveurs cette intersaison et ont utilisé leur premier choix de draft pour Keon Coleman. Le produit de Florida State s’épanouit dans ces situations de réception contestées et utilise sa carrure de 6 pieds 4 pouces pour bloquer les défenseurs. Lors de ses débuts dans la NFL, Coleman s’est classé premier de l’équipe en termes de cibles (5), de réceptions (4) et de yards de réception (51). Au cours de sa carrière universitaire à Florida State et Michigan State, Coleman a réalisé 115 réceptions pour 1 506 yards et 19 touchdowns. Découvrez qui soutenir sur SportsLine.

Pourquoi les Dolphins peuvent couvrir

Les Dolphins sont capables de créer des jeux explosifs à volonté. En 2023, Miami s’est classé premier de la NFL en attaque totale (401,3), premier en attaque de passe (265,5) et deuxième en points par match (29,2). Les Dolphins ont repris là où ils avaient commencé la saison en enregistrant 400 yards d’attaque au total.

Le running back De’Von Achane (cheville) possède une vitesse d’élite et utilise son jeu de jambes pour accélérer loin des défenseurs. Le produit de Texas A&M a terminé avec 24 yards au sol et un touchdown au sol. En tant que receveur de passes, il a eu sept réceptions (7 cibles) pour 76 yards de réception. Le receveur large Jaylen Waddle est une autre arme dynamique à l’extérieur. Waddle suit bien le ballon profond et possède des mains sûres. Au cours de la semaine 1, le produit de l’Alabama a réussi cinq réceptions pour 109 yards et 21,8 yards par réception. Découvrez qui soutenir sur SportsLine.

Comment faire des choix entre Bills et Dolphins

Tierney penche vers le bas du total. Il a également trouvé un facteur X critique qui, selon lui, fait que le côté de la propagation est durement touché. Découvrez ce que c’est sur SportsLine.

Alors, qui remporte le match Dolphins vs Bills jeudi soir, et quel facteur critique fait qu’une équipe frappe fort ? Visitez SportsLine maintenant pour voir de quel côté de l’écart Dolphins vs Bills se trouve l’arrière, le tout de la part de l’expert qui a une fiche de 40-27 sur les choix impliquant Buffaloet découvrez.