Cotes, ligne des cotes des Ravens contre les Texans des séries éliminatoires de la NFL 2024 : un modèle informatique avancé révèle les choix pour le match de la ronde divisionnaire de l’AFC de samedi

Les Ravens de Baltimore, tête de série, tenteront de sortir de leur funk en séries éliminatoires lorsqu’ils accueilleront samedi les Texans de Houston, quatrième tête de série, lors d’une compétition de la ronde de division de l’AFC 2024. Baltimore (13-4) a affiché le meilleur bilan de la ligue cette saison, mais ne s’est pas bien comporté en séries éliminatoires de la NFL depuis qu’il a remporté le Super Bowl XLVII, avec une fiche de 2-5 et en remportant un seul de ses six derniers matchs. Houston (11-7) a une fiche de 0-4 au tour de division, mais vient de remporter une victoire dominante 45-14 contre Cleveland lors de son match de wild-card. Les Ravens ont débuté cette saison avec une victoire de 25-9 contre les Texans.

Le coup d'envoi au stade M&T Bank est prévu à 16 h 30 HE. Baltimore est un favori de 9 points dans les dernières cotes Ravens contre Texans, tandis que le plus/moins pour le total de points marqués est de 44.

Le modèle entre dans la ronde de division des séries éliminatoires de la NFL 2024.

Le modèle s’est également classé dans le top 10 sur NFLPickWatch quatre des six dernières années sur les choix directs de la NFL et a battu plus de 94 % des joueurs de CBS Sports Football Pick’em quatre fois au cours de cette période. Quiconque l’a suivi est en haut.

Le modèle sait que Baltimore a enregistré six victoires consécutives avant de laisser au repos plusieurs titulaires clés lors d’une défaite 17-10 contre Pittsburgh lors de la finale de la saison régulière. L’un de ces joueurs était Lamar Jackson, qui a lancé un sommet en carrière de 3 678 verges avec 24 touchés et sept interceptions tout en menant l’équipe au sol avec 821 verges.

Le modèle sait également que Houston n’est devenue que la troisième équipe depuis 1950 à enregistrer une victoire en séries éliminatoires avec à la fois un quart-arrière recrue et un entraîneur-chef, rejoignant les Ravens de 2008 et les Jets de New York de 2009. Le quart-arrière CJ Stroud a terminé huitième de la NFL avec 4 108 verges par la passe au cours de la saison régulière et a excellé contre des équipes avec des records de victoires, lançant 21 passes de touché et seulement deux interceptions.

Désormais, le modèle a jeté son dévolu sur les Ravens contre les Texans.

