Cotes Golden Glove de la Coupe du monde féminine 2023 : l’Angleterre Mary Earps favorisée

Avec la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 en demi-finale, les chances à terme sont en mouvement.

Habituellement, les fans s’attendent à ce que les buteurs soient sous les feux de la rampe. Cependant, les héros méconnus du tournoi sont les gardiens de but. Et les parieurs peuvent également participer à cette action en pariant sur les contrats à terme Golden Glove.

Le Gant d’or est décerné au meilleur gardien de but. La compétition Down Under étant très serrée, quel athlète repartira avec la plus haute distinction ?

En ce qui concerne les cotes de paris, la gardienne anglaise Mary Earps est la favorite. Ses chances sont restées stables à +200.

La Suédoise Zećira Mušović a augmenté la liste des cotes après avoir effectué 11 arrêts lors de la victoire en phase à élimination directe contre l’équipe nationale féminine des États-Unis.

Les cotes de Mušović sont passées de +275 à +1200.

Jetons un coup d’œil aux chances actuelles des gardiens de but de remporter le prix tant convoité.

CHANCES DU GANT D’OR*

Mary Earps, Angleterre : +200 (pariez 10 $ pour gagner 30 $ au total)

Zećira Mušović, Suède : +275 (pariez 10 $ pour gagner 37,50 $ au total)

Mackenzie Arnold, Australie : +700 (pariez 10 $ pour gagner 80 $ au total)

*cotes au 8/10/2023

Alexi réagit à l’Australie, la performance UNREAL de Mackenzie Arnold aux tirs au but contre la France Dans le segment « Can’t Miss » présenté par State Farm, Alexi Lalas et David Mosse décomposent la performance irréelle de Mackenzie Arnold pour l’Australie lors de la séance de tirs au but.

EN RAPPORT: Une équipe débutante peut-elle remporter le titre ?

Earps est à +200 pour remporter le prix (parier 10 $ pour gagner 30 $ au total) après avoir été à +225 avant la phase à élimination directe et à +400 plus tôt dans le tournoi.

Earps joue pour Manchester United en Super League féminine.

Elle a établi un record WSL avec 14 feuilles blanches la saison dernière, menant Man U à une deuxième place (sa meilleure performance dans la WSL) et s’est qualifiée pour la première fois en UEFA Women’s Champions League.

Sur quel joueur misez-vous pour remporter le Golden Glove de cette année ? Restez à l’écoute de FOX Sports pendant que l’excitation de la Coupe du monde se déroule !

& ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; nbsp;