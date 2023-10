Cotes Gênes contre AC Milan, choix, comment regarder, diffusion en direct : pronostics Serie A italienne du 7 octobre 2023

L’AC Milan tentera de rester dominant en Serie A italienne lors de sa visite à Gênes pour un affrontement en championnat samedi. Paramount+. Les Rossoneri sont deuxièmes du championnat après avoir remporté six de leurs sept premiers matchs, mais entrent dans le match de samedi après un match nul 0-0 contre le Borussia Dortmund en Ligue des champions. Pendant ce temps, Gênes est 14e de Serie A après un match nul 2-2 contre l’Udinese et tentera de continuer à marquer des buts à domicile. Diffusez le match en direct sur Paramount+, que vous pouvez désormais essayer gratuitement pendant les sept premiers jours en vous inscrivant ici.

Le coup d’envoi du Stadio Luigi Ferraris de Gênes est prévu à 14h45. ET. Les dernières cotes Gênes contre AC Milan classent l’AC Milan comme favori -110 (risquez 110 $ pour gagner 100 $) sur la ligne d’argent de 90 minutes, avec Gênes comme outsider +310. Un match nul coûte +230 et le plus/moins du total de buts est de 2,5. Le match de samedi sera diffusé en direct sur Paramount+ avec leur forfait Premium incontournable, que vous pouvez désormais essayer gratuitement pendant la première semaine.

Comment regarder l’AC Milan contre Gênes

Date Gênes contre AC Milan : samedi 7 octobre

Heure Gênes contre AC Milan : 14h45. ET

Choix de la Serie A italienne pour l’AC Milan contre Gênes

Avant de regarder le match de samedi, vous devez voir les choix de Serie A italienne de l’expert en paris Brandt Sutton. Sutton, un ancien joueur de football universitaire, est le principal rédacteur en chef du football de SportsLine depuis plus de cinq ans. Il suit de près le football depuis bien plus longtemps et prend en compte les tactiques de gestion, les compositions projetées et les performances passées pour prendre les décisions les plus éclairées possibles, en gardant le doigt sur le pouls du jeu partout dans le monde.

Pour Gênes contre l’AC Milan, Sutton choisit les deux équipes pour marquer pour un gain de -120. BTTS a souvent frappé ces équipes récemment, et l’expert s’attend à ce que cette tendance se poursuive samedi. L’AC Milan tentera de trouver le fond des filets après avoir été blanchi lors du match de Ligue des Champions lors de sa dernière sortie. De même, les deux équipes ont marqué lors des quatre derniers matches de Gênes dans tous les domaines et ont trouvé le chemin des filets plus d’une fois lors de leurs deux précédents matchs à domicile. Diffusez le jeu ici.

