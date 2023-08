Cotes et pronostics NFL 2023 : les chances des Seahawks dans la NFC Ouest

La NFC West semble être celle des 49ers de San Francisco à perdre – et celle des Seahawks de Seattle à prendre.

Actuellement, selon les parieurs, les Niners devraient redevenir une force dans la NFC. FanDuel Sportsbook leur donne la deuxième cote la plus courte de remporter la conférence à +400, derrière le champion en titre de la NFC, les Eagles de Philadelphie, à +330. SF a les mêmes chances d’être la tête de série n°1 de la NFC avant les séries éliminatoires (Philly est à +350), et dans l’ensemble, les Niners ont la deuxième cote la plus courte de participer aux séries éliminatoires à -430, derrière le champion en titre du Kansas. Chefs de ville à -500.

Avec cela, San Francisco est favori pour remporter sa division à -165 – ce serait sa deuxième couronne de division consécutive – mais les suivants sont les Seahawks, assis à +200 pour capturer la NFC Ouest.

Seattle a remporté la division pour la dernière fois en 2020 et compte neuf couronnes de division depuis 2004. Et en ce qui concerne cette saison à venir, Peter Schrager, analyste de FOX Sports NFL, a dit à Colin Cowherd de ne pas dormir à Seattle, malgré la récente domination des Niners.

« Les Seahawks de Seattle vont être vraiment bons cette année, et je sais qu’ils étaient une équipe en séries éliminatoires l’année dernière. Mais quand tout le monde remet le titre de division aux 49ers de San Francisco, je dirais d’attendre. Seattle a ajouté beaucoup, obtient un beaucoup reviennent de blessure, y compris [linebacker] Jordyn Brooks et [safety] Jamal Adams, et avait deux choix de première ronde qui figuraient universellement parmi les 10 meilleurs, et ils sont l’une des équipes les mieux entraînées de la ligue.

« Je pense que Seattle pourrait être mon équipe et je me dis : ‘Ok, je sais qu’ils ne font pas le double du nombre total de victoires de l’équipe, mais pourquoi ne parlons-nous pas de Seattle en tant que champion NFC ?’ équipe. »

En plus de l’ancienne sélection All-Pro de la première équipe, Adams, de retour d’un tendon quadruple déchiré, et de Brooks, de retour d’une déchirure du ligament croisé antérieur, Seattle a décroché le All-American Devon Witherspoon par consensus pour 2022 avec le cinquième choix, et la troisième équipe All-American Jaxon Smith. -Njigba avec le 20ème choix.