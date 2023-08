Cotes et pronostics de l’US Open Cup 2023 : les parieurs gros sur Lionel Messi et l’Inter Miami

Lionel Messi a fait gagner de l’argent aux parieurs qui ont soutenu le septuple Ballon d’Or (meilleur joueur du monde) depuis qu’il a rejoint l’Inter Miami de la Major League Soccer.

Messi compte 10 buts et une passe décisive lors de ses sept premiers matches, le tout en route pour remporter le titre de la Coupe des Ligues, le premier trophée de l’Inter Miami.

La prochaine étape pour Messi et l’Inter Miami est un match de demi-finale de l’US Open Cup contre l’ennemi de la MLS. FC Cincinnati mercredi soir.

Messi peut-il continuer sur cette lancée ?

Examinons les cotes pour le match de l’US Open Cup, avec les informations et les choix de FOX Sports Betting Analyst. Jason McIntyre .

INTER MIAMI CF AU FC CINCINNATI

19 h HE mercredi, Peacock/Paramount+

Résultat en fin de règlement

Ligne d’argent : Inter Miami CF +105 (pariez 10 $ pour gagner 20,50 $ au total) ; FC Cincinnati +195 (pariez 10$ pour gagner 29,50$ au total)

Dessiner: +270 (pariez 10$ pour gagner 37$ au total)

Plus/Moins de 2,5 buts

Sur: -205 (pariez 10$ pour gagner 14,88$ au total)

Sous: +144 (pariez 10$ pour gagner 24,40$ au total)

Et depuis que Messi est en feu, le public martèle aujourd’hui les accessoires suivants :

Pour avancer: Inter Miami -130 (95% des tickets, 99% du handle)

Messi marquera un but à tout moment : -145 (pariez 10$ pour gagner 16,90$ au total)

Messi marquera le premier but : +280 (pariez 10$ pour gagner 38$ au total)

Messi marque deux buts ou plus : +350 (pariez 10$ pour gagner 45$ au total)

Lionel Messi marque trois buts ou plus : +1400 (pariez 10$ pour gagner 150$ au total)

Messi va réussir un tour du chapeau : +1200 (pariez 10$ pour gagner 130$ au total)

Messi sera nommé Homme du match : -165 (pariez 10$ pour gagner 16,06$ au total)

*cotes au 23/08/2023

Lionel Messi marque son 10ème but en sept matches avec l’Inter Miami Lionel Messi et l’Inter Miami ont remporté le titre de la Coupe des Ligues sur PK.

Choix via FOX Sports Betting Analyst Jason McIntyre :

Après avoir remporté le week-end le prestigieux titre de Coupe des Ligues, Miami et Lionel Messi ont pris la route pour affronter la première équipe du classement MLS, le FC Cincinnati (15 victoires, trois défaites, six nuls, 51 points).

Les Orange et Bleu sont invaincus à domicile cette saison (11-0-1) mais se retrouvent outsiders (+190 moneyline) face au train Lionel Messi. Y aura-t-il un recul de Miami après avoir célébré la couronne de la Coupe des Ligues ? Peut-être. La fatigue pourrait-elle être un facteur ?

Cincinnati a disputé un match au cours des 18 derniers jours, et c’était une défaite 3-0 contre le Columbus Crew. Il pourrait y avoir un choc dans le système lorsque Messi, Jordi Alba, Josef Martinez & Co. s’en prendront à vous.

Miami est un camion en fuite, et vous seriez idiot de vous mettre devant lui maintenant. Jusqu’à ce que Messi ne marque pas dans un match, vous devez continuer à parier puisque vous jouez avec l’argent de la maison. La confiance avec laquelle cette équipe joue est hors du commun.

PRENDRE: Lionel Messi, buteur à tout moment (pariez 10 $ pour gagner 16,90 $ au total)

PRENDRE: Moneyline Inter Miami (pariez 10 $ pour gagner 20,50 $ au total)

PRENDRE: Score correct, Inter Miami 2-1 (+800, pariez 10$ pour gagner 90$ au total)

Les 10 meilleurs buts de tous les temps de Lionel Messi Découvrez les 10 meilleurs buts de Lionel Messi lors de son passage au FC Barcelone et de sa carrière internationale avec l’Argentine.

Messi et l’Inter Miami affrontent un adversaire coriace au FC Cincinnati, marquant 29 buts et en accordant neuf en 12 matches à domicile. Luicano Acosta du FC Cincinnati est originaire d’Argentine comme Messi. Acosta est à égalité au deuxième rang de la MLS avec 12 buts et 11 lors de ses 14 derniers matches.

Le vainqueur de la demi-finale de mercredi affrontera soit Véritable lac salé ou Houston en finale le 27 septembre.

EN RAPPORT: Suivi des statistiques de Lionel Messi Inter Miami

L’US Open Cup est la plus ancienne compétition nationale de football aux États-Unis. Elle a débuté en 1913 sous le nom de National Challenge Cup et est ouverte aux clubs professionnels et amateurs du pays. Le Bethlehem Steel FC et le Maccabee Los Angeles ont remporté le tournoi le plus souvent (cinq chacun), et les deux clubs sont disparus.

La Lamar Hunt US Open Cup a été renommée en l’honneur de feu Lamar Hunt, principal fondateur de la MLS et propriétaire des Chiefs de Kansas City.

