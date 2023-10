Cotes et pronostics de la semaine 4 de la NFL 2023 : choix, lignes, spreads pour chaque match

La semaine 4 est là !

Tua Tagovailoa et les Dolphins de Miami (3-0) se déplacent vers le nord, à Buffalo, pour affronter les Bills 2-1 dimanche, avec en jeu la première place de la division Est de l’AFC.

Josh Allen et les Bills chercheront à poursuivre leur récente domination sur les Dolphins. Buffalo a remporté 11 des 13 derniers matchs contre Miami, mais les Dolphins mènent la série de tous les temps 62-56-1.

Et puis il y a un affrontement alléchant de franchises de la NFL avec un total de 11 titres du Super Bowl, lorsque les New England Patriots (six championnats) affrontent les Dallas Cowboys (cinq) à 16 h 25 HE dimanche (FOX et FOX Sports App).

Voici tout ce que vous devez savoir sur les cotes de la NFL pour la semaine 4 : l’écart de points, la moneyline, le total Over/Under et les résultats des paris.

Toutes les heures HE

JEUX DU DIMANCHE

Faucons contre. Jaguar à Londres (9h30, ESPN+)

Écart de points : Jaguars -3 (Jaguars favoris pour gagner par plus de 3 points, sinon les Falcons couvrent)

Ligne d’argent : Jaguars -176 favoris pour gagner (pariez 10$ pour gagner 15,68$ au total) ; Falcons +148 outsiders à gagner (pariez 10 $ pour gagner 24,80 $ au total)

Score total Plus/Moins : 43 points marqués par les deux équipes cumulées

Bengals à Titans (13 heures, Application FOX et FOX Sports)

Écart de points : Bengals -2,5 (les Bengals sont favoris pour gagner par plus de 2,5 points, sinon les Titans couvrent)

Ligne d’argent : Bengals -154 favoris pour gagner (pariez 10$ pour gagner 16,49$ au total) ; Titans +130 outsiders à gagner (pariez 10$ pour gagner 23$ au total)

Score total Plus/Moins : 41 points marqués par les deux équipes cumulées

Béliers à Colts (13 heures, Application FOX et FOX Sports)

Écart de points : Colts -1 (les Colts sont favoris pour gagner par plus d’un point, sinon les Rams couvrent)

Ligne d’argent : Colts -108 co-favoris pour gagner (pariez 10 $ pour gagner 19,26 $ au total) ; Rams -108 co-favoris pour gagner (pariez 10$ pour gagner 19,26$ au total)

Score total Plus/Moins : 45,5 points marqués par les deux équipes combinées

Boucaniers à Saints (13 heures, Application FOX et FOX Sports)

Écart de points : Saints -3,5 (les Saints sont favoris pour gagner par plus de 3,5 points, sinon les Buccaneers couvrent)

Ligne d’argent : Saints -180 favoris pour gagner (pariez 10$ pour gagner 15,56$ au total) ; Buccaneers +152 outsiders à gagner (pariez 10 $ pour gagner 25,20 $ au total)

Score total Plus/Moins : 39,5 points marqués par les deux équipes combinées

Commandants à Aigles (13 heures, Application FOX et FOX Sports)

Écart de points : Eagles -8,5 (Eagles favoris pour gagner par plus de 8,5 points, sinon les commandants couvrent)

Ligne d’argent : Eagles -450 favoris pour gagner (pariez 10 $ pour gagner 12,22 $ au total) ; Commandants +350 outsiders à gagner (pariez 10$ pour gagner 45$ au total)

Score total Plus/Moins : 43,5 points marqués par les deux équipes combinées

Vikings à Panthères (13 heures, Application FOX et FOX Sports

Écart de points : Vikings -4,5 (les Vikings sont favoris pour gagner par plus de 4,5 points, sinon les Panthers couvrent)

Ligne d’argent : Vikings -215 favoris pour gagner (pariez 10$ pour gagner 14,65$ au total) ; Panthers +180 outsiders à gagner (pariez 10$ pour gagner 28$ au total)

Score total Plus/Moins : 46,5 points marqués par les deux équipes combinées

dauphins à Factures (13h00, CBS)

Écart de points : Bills -3 (les Bills sont favorisés pour gagner par plus de 3 points, sinon les Dolphins couvrent)

Ligne d’argent : Bills -152 favoris pour gagner (pariez 10$ pour gagner 16,58$ au total) ; Dolphins +128 outsiders à gagner (pariez 10 $ pour gagner 22,80 $ au total)

Score total Plus/Moins : 53,5 points marqués par les deux équipes combinées

Broncos à Ours (13h00, CBS)

Écart de points : Broncos -3,5 (les Broncos sont favoris pour gagner par plus de 3,5 points, sinon les Bears couvrent)

Ligne d’argent : Broncos -154 favoris pour gagner (pariez 10$ pour gagner 16,49$ au total) ; Bears +130 outsiders à gagner (pariez 10 $ pour gagner 23 $ au total)

Score total Plus/Moins : 46,5 points marqués par les deux équipes combinées

Corbeaux à Bruns (13h00, CBS)

Écart de points : Browns -1,5 (les Browns sont favoris pour gagner par plus de 1,5 points, sinon les Ravens couvrent)

Ligne d’argent : Browns -126 favoris pour gagner (pariez 10$ pour gagner 17,94$ au total) ; Ravens +108 outsiders à gagner (pariez 10 $ pour gagner 20,80 $ au total)

Score total Plus/Moins : 39,5 points marqués par les deux équipes combinées

Steelers à Texans (13h00, CBS)

Écart de points : Steelers -3 (les Steelers sont favoris pour gagner par plus de 3 points, sinon les Texans couvrent)

Ligne d’argent : Steelers -166 favoris pour gagner (pariez 10 $ pour gagner 16,02 $ au total) ; Texans +140 outsiders à gagner (pariez 10$ pour gagner 24$ au total)

Score total Plus/Moins : 41,5 points marqués par les deux équipes combinées

Raiders à Chargeurs (16h05, CBS)

Écart de points : Chargers -6,5 (Les Chargers sont favoris pour gagner par plus de 6,5 points, sinon les Raiders couvrent)

Ligne d’argent : Chargers -275 favoris pour gagner (pariez 10$ pour gagner 13,64$ au total) ; Raiders +225 outsiders à gagner (pariez 10 $ pour gagner 32,50 $ au total)

Score total Plus/Moins : 48,5 points marqués par les deux équipes combinées

Patriotes à Cowboys (16h25, Application FOX et FOX Sports)

Écart de points : Cowboys -6,5 (les Cowboys sont favoris pour gagner par plus de 6,5 points, sinon les Patriots couvrent)

Ligne d’argent : Cowboys -280 favoris pour gagner (pariez 10$ pour gagner 13,57$ au total) ; Patriots +230 outsiders à gagner (pariez 10$ pour gagner 33$ au total)

Score total Plus/Moins : 43,5 points marqués par les deux équipes combinées

Cardinaux à 49ers (16h25, Application FOX et FOX Sports)

Écart de points : 49ers -14 (49ers favoris pour gagner par plus de 14 points, sinon les Cardinals couvrent)

Ligne d’argent : 49ers -1000 favoris pour gagner (pariez 10$ pour gagner 11$ au total) ; Cardinals +660 outsiders à gagner (pariez 10 $ pour gagner 76 $ au total)

Score total Plus/Moins : 43,5 points marqués par les deux équipes combinées

Chefs à Jets (20h20, NBC)

Écart de points : Chiefs -8,5 (Chiefs favoris pour gagner par plus de 8,5 points, sinon les Jets couvrent)

Ligne d’argent : Chiefs -405 favoris pour gagner (pariez 10$ pour gagner 12,47$ au total) ; Jets +320 outsiders à gagner (pariez 10 $ pour gagner 42 $ au total)

Score total Plus/Moins : 41,5 points marqués par les deux équipes combinées

JEU DU LUNDI

Faucons de mer à géants (20h15, ESPN/ABC)

Écart de points : Seahawks -1,5 (les Seahawks sont favoris pour gagner par plus de 1,5 points, sinon les Giants couvrent)

Ligne d’argent : Seahawks -124 favoris pour gagner (pariez 10 $ pour gagner 18,06 $ au total) ; Giants +106 outsiders à gagner (pariez 10 $ pour gagner 20,60 $ au total)

Score total Plus/Moins : 47,5 points marqués par les deux équipes combinées

JEU TERMINÉ

les Lions 34, Emballeurs 20

Écart de points : Les Lions (-1,5) couvrent en gagnant par plus de 1,5 points (14)

Ligne d’argent : Les Lions gagnent en tant que -118 favoris (pariez 10 $ pour gagner 18,47 $ au total) ; Les Packers étaient +100 outsiders (pariez 10 $ pour gagner 20 $ au total)

Score total Plus/Moins : Plus de 45,5 points marqués par les deux équipes cumulées (54)