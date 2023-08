Cotes et pronostics de basket-ball universitaire 2023 : Michigan State, meilleur avenir pour le titre

John Fanta Diffuseur et journaliste de basket-ball universitaire

Les eaux du portail de transfert se sont en grande partie calmées et les joueurs de basket-ball universitaire reviendront sur le campus dans les jours et semaines à venir pour la saison 2023-24.

Donc, avec vos paris à terme sur le titre de pré-saison de football universitaire et la semaine 1 qui approche, nous avons pensé que ce serait une bonne occasion pour vous d’analyser le marché à terme des cerceaux universitaires en vous donnant une valeur sur le tableau que j’aime.

Avant de dévoiler les choix, voici quelque chose que le basket-ball universitaire a plus que tout autre sport majeur à l’heure actuelle : une parité sans fin. Il n’y a pas seulement trois à cinq équipes qui peuvent de manière réaliste remporter un championnat national. Il n’y a pas que sept à dix équipes qui peuvent le faire.

EN RAPPORT: Des failles dans les règles NIL permettent des paiements directs aux athlètes

UConn n’était même pas classé au début de la saison dernière et regardez les trois équipes qui ont accompagné les Huskies dans le Final Four : San Diego State, Miami et Florida Atlantic.

Le point? Il y a une tonne de valeur sur le tableau ! Nous vous proposerons quatre équipes qui méritent d’être examinées alors que vous placerez vos paris sur l’avenir pour réduire les filets en avril prochain en Arizona.

Par souci de fraîcheur, nous n’incluons pas les favoris Kansas et Duke, deux équipes qui occupent actuellement la tête du classement du championnat national.

On y va!

État du Michigan: +1400 (pariez 10$ pour gagner 150$ au total)

Déposer votre première contravention contre un gars qui a développé le nom de M. March au cours de sa carrière semble être un bon point de départ, et pour moi, c’est une évidence.

Tom Izzo s’épanouit quand cela compte le plus et la chose la plus importante du tournoi NCAA, à mon humble avis, est de pouvoir se rendre au deuxième week-end. Izzo a fait cela pour la 15e fois de sa carrière la saison dernière lorsque ses Spartans ont battu Marquette, tête de série n°2, avec 29 victoires. March Madness comporte un tel niveau d’imprévisibilité, mais Izzo et ses Spartans ont surmonté cela plus que beaucoup d’autres au cours de son mandat.

Pourquoi devriez-vous aimer cette équipe de Michigan State ? Les Spartans renvoient 83 % de leurs scores d’il y a un an, Tyson Walker est l’un des meilleurs gardes du pays et le grand homme cinq étoiles Xavier Booker mène une des cinq meilleures classes de recrutement du pays. Avec AJ Hoggard, Malik Hall et Jaden Akins toujours dans le giron, Sparty possède une expérience bien testée, différentes options pour les possessions en fin de partie et une identité défensive.

Ne négligez pas les Spartiates.

CHOIX : L’État du Michigan remportera le championnat national (pariez 10 $ pour gagner 150 $ au total)

Arkansas: +3000 (pariez 10$ pour gagner 310$ au total)

Il y a une solide valeur pour les Razorbacks ici. Pourquoi? Pour commencer, Eric Musselman sait comment organiser des tournois.

Pensez-y : à l’aube de 2021, le basket-ball masculin de l’Arkansas n’avait pas atteint le Sweet 16 depuis 1996. Avance rapide jusqu’à maintenant, et les Razorbacks ont accompli l’exploit pendant trois années consécutives. Devo Davis et Trevon Brazile, deux buteurs à deux chiffres de l’équipe de l’année dernière, sont de retour pour une autre saison. Le Muss Bus a amené la sixième classe de transfert du pays avec Tramon Mark de Houston, El Ellis de Louisville et Khalif Battle de Temple en tête d’affiche des six ajouts. Avec les espoirs quatre étoiles Baye Fall et Layden Blocker entrant également dans le programme, les Razorbacks auront des pièces avec un potentiel.

On s’attend à ce que l’automne soit le point de départ. S’il est à la hauteur du battage médiatique, cette équipe devrait être bien équilibrée. Il existe une multitude d’options sur le périmètre.

CHOIX : L’Arkansas remportera le championnat national (pariez 10 $ pour gagner un total de 310 $)

Gonzague: +3500 (pariez 10$ pour gagner 360$ au total)

Mark Few a fait deux sensations sur le portail des transferts en faisant appel au meneur Ryan Nembhard de Creighton et Graham Ike du Wyoming. Avec le retour d’Anton Watson et de Nolan Hickman, les Zags ont de l’expérience dans leur alignement et ont ajouté une arme de tir périmétrique dans Steele Venters.

Le niveau d’efficacité de Nembhard et sa compréhension de la façon de gérer les matchs devraient répondre aux questions des meneurs que les Zags se posaient l’année dernière. Et Ike a raté l’année dernière en raison d’une blessure au pied, mais s’il peut revenir au niveau où il était en 2021-2022 – une année où il avait en moyenne 19,5 points et 9,5 rebonds avant d’être nommé joueur de l’année de pré-saison de Mountain West pour la saison dernière – les Zags pourraient être vraiment dangereux.

CHOIX : Gonzaga remportera le championnat national (pariez 10 $ pour gagner un total de 360 $)

État de San Diego: +7500 (pariez 10$ pour gagner 760$ au total)

Pour moi, ces cotes ont une valeur ridicule pour ce qui, je pense, pourrait être une équipe du top 15 cette saison à venir.

En regardant ces longues cotes, vous ne sauriez jamais que ce programme a fait partie du match pour le titre national et a été un incontournable de la Big Dance au cours des trois dernières saisons. Je dirais que les chances sont meilleures qu’elles ne le sont pour que les Aztèques puissent jouer le deuxième week-end sinon plus profondément dans le tournoi de la NCAA.

Lamont Butler et Darrion Trammell reviennent pour charger les Aztèques dans la zone arrière, tandis que le transfert des USC Trojans Reese Dixon-Waters, qui a récolté en moyenne 10 points par match la saison dernière, entre dans le programme.

Cette équipe a de l’expérience, de la ténacité, de la réussite au tir – et elle ne se laisse pas exploser. Je rachèterai directement les Aztèques.

CHOIX : L’État de San Diego remportera le championnat national (pariez 10 $ pour gagner un total de 760 $)

John Fanta est un diffuseur national de basket-ball universitaire et écrivain pour FOX Sports. Il couvre le sport à divers titres, allant de l’organisation de jeux sur FS1 à la fonction d’hôte principal sur le réseau numérique BIG EAST en passant par la fourniture de commentaires sur The Field of 68 Media Network. Suivez-le sur Twitter @ John_Fanta .

& amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

Tendances du BASKET-BALL COLLÉGE