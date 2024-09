Cotes et pronostics CFB de la semaine 2

Contenu sur les jeux d’argent réservé aux personnes de 21 ans et plus. Le New York Post peut recevoir une commission d’affiliation si vous vous inscrivez via nos liens. Lisez nos normes éditoriales pour plus d’informations.



Texas State est une véritable menace pour représenter le groupe des 5 aux éliminatoires du football universitaire. Après une victoire écrasante de 49 à 10 contre l’UTSA, l’attaque des Bobcats ressemble à un mastodonte.

Cependant, l’État de l’Arizona n’est pas si mal.

Derrière le running back Cam Skattebo, les Sun Devils ont un bilan de 2-0 après une victoire de 40 points contre le Wyoming et une victoire par touchdown contre le Mississippi State.

Les deux équipes se rencontreront jeudi soir lors d’un match hors conférence à San Marcos, au Texas, avec l’Arizona State entrant en tant que favori.

Décomposons le match et proposons une prédiction et un choix.

Cotes Arizona State vs Texas State

Équipe Propagé Ligne d’argent Total État de l’Arizona -2 (-108) -125 o60 (-108) État du Texas +2 (-112) +105 u60 (-112) Cotes via DraftKings

Prédiction Arizona State vs Texas State

(19h30 HE, ESPN)

Oui, les Sun Devils ont battu une équipe de la SEC la semaine dernière, mais ils n’auraient pas dû gagner ce match.

L’État du Mississippi a dépassé l’État de l’Arizona de plus de 100 yards au total (415 à 292), produisant un taux de réussite beaucoup plus élevé (48 % à 43 %).

Si les Sun Devils n’avaient pas récupéré les deux ballons échappés des Bulldogs, ils seraient probablement arrivés au match de jeudi avec un score de 1-1.

Ils auraient probablement aussi participé au match de jeudi en tant qu’outsiders.

Mes notes de puissance font de Texas State un favori à domicile d’un point, ce qui représente un différentiel de trois points par rapport au prix actuel du marché.

Les Bobcats ont renvoyé neuf titulaires d’une attaque de 2023 qui a marqué en moyenne 37 points par match (11e au niveau national) et s’est classée 15e au niveau national en termes de taux de réussite (48 %).

L’entraîneur GJ Kinne a fait des merveilles avec l’attaque.

Le meilleur arrière, Ismail Mahdi, revient après une saison de 1 300 verges, et trois de ses cinq joueurs de ligne offensive titulaires sont revenus pour créer plus de trous.

La saison dernière, les Bobs se sont classés parmi les 20 meilleurs au niveau national en termes de taux de réussite et d’explosivité.

Après deux matchs, il semble que l’attaque pourrait même être meilleure que celle de l’année dernière après avoir remplacé le quart-arrière TJ Finley par Jordan McCloud, qui a complété 68 % de ses passes pour 3 600 yards pour James Madison en 2023.

L’État du Texas est à égalité au cinquième rang national en matière de passes de plus de 30 yards (six) au cours des deux premières semaines.

McCloud a été presque parfait (68% de réussite, 547 yards, cinq touchdowns), tandis que Mahdi et le remplaçant Lincoln Pare ont cumulé plus de 300 yards au sol à près de 6 yards par tentative.

Les Bobcats tournent à plein régime et devraient écraser une défense de l’État de l’Arizona qui s’est classée 122e au niveau national la saison dernière en termes de taux de réussite autorisé, y compris 130e en termes de taux de réussite de passes autorisé.

La défense de l’Arizona State, en revanche, ne semble pas s’améliorer.

L’équipe n’a récupéré que quatre titulaires de l’équipe de l’année dernière et compte beaucoup sur les transferts dans les sept premiers.







Le quart-arrière des Arizona State Sun Devils, Sam Leavitt (10), contre les Mississippi State Bulldogs au Mountain America Stadium. Images de Mark J. Rebilas-Imagn

L’attaque de l’État du Mississippi est très axée sur les passes, il est donc compréhensible que les Bulldogs n’aient pas produit beaucoup de yards au sol (24) contre l’État de l’Arizona lors de la semaine 1. Cependant, MSU a généré près de 9 yards par tentative de passe (85e percentile) et 0,37 EPA par dropback (84e percentile) derrière le quarterback Blake Shapen.

Imaginez ce que McCloud peut faire jeudi soir.

Je suis inquiet pour la défense de Texas State contre Skattebo. Les Bobcats ont été horribles la saison dernière, et l’arrière vedette des Sun Devils a déjà accumulé plus de 300 yards au sol à plus de 7 yards par tentative en deux matchs.

Cependant, neuf titulaires sont revenus de la défense de Texas State l’année dernière, dont cinq des huit meilleurs défenseurs. Avec plus d’expérience, les Bobcats devraient continuer à s’améliorer au fil de la saison.

Les sept joueurs les plus expérimentés de la ligne de front ont déjà montré des progrès. L’UTSA n’a réussi que 66 yards de course sur 30 tentatives lors d’un effort brutal de 10 points samedi dernier.

Les Bobcats sont probablement plus vulnérables aux passes, en particulier aux passes en gros morceaux, étant donné qu’ils se sont classés 126e en termes d’explosivité autorisée la saison dernière. Cependant, il est douteux que l’Arizona State soit capable de lancer le ballon.

Vous pariez sur le football universitaire ?

Le nouveau QB1 Sam Leavitt n’a complété que 57 % de ses passes en deux matchs.

Contre Mississippi State, il est allé 10 sur 20 pour seulement 69 yards à 3,5 yards par tentative, menant à -0,53 EPA par dropback (5e percentile).

Au minimum, je parie sur le meilleur quart-arrière (McCloud) à domicile jeudi.

Choix entre Arizona State et Texas State

L’Arizona State est surévalué avant le match de jeudi, et je cherche à les faire disparaître en tant que favoris à l’extérieur contre une équipe de Texas State plus complète et plus équilibrée.

Les Bobcats savent courir, passer et semblent avoir une tendance à la hausse dans le top 7. Je ne suis pas sûr que l’Arizona State puisse faire autre chose que de se battre et de marteler derrière Skattebo dans un match potentiellement médiocre.

Prendre: État du Texas +1,5 (-112, DraftKings)