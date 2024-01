Cotes et comment regarder le Super Bowl 2024

Tout se résume à cela. Dix-huit semaines de saison régulière et trois semaines supplémentaires de séries éliminatoires ont ouvert la voie à Super Bowl 58. Avec le Chefs de Kansas City prendre sur le 49ers de San Francisco, le décor est planté pour une confrontation incontournable à Las Vegas. Voici tous les détails dont vous avez besoin concernant la télévision, l’heure, la date et les cotes des paris.

Dans un coin se trouvent les Chiefs dynastiques, de retour dans le grand match pour la quatrième fois en cinq ans et à la recherche de leur troisième titre sous l’ère Patrick Mahomes.

De l’autre côté du terrain se trouvent les 49ers, une équipe qui a souvent semblé être la meilleure du match cette saison. Après une première mi-temps difficile contre les Lions de Détroit, San Francisco a montré ce qu’une solide attaque globale peut faire contre un adversaire redoutable, remportant le match de championnat NFC, 34-31.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur le Super Bowl 58.

49ers contre Chiefs : cotes, spreads et lignes du Super Bowl 58

Les Niners sont les favoris pour vaincre les Chiefs au Super Bowl 58 selon les cotes BetMGM NFL. Vous cherchez à parier ? Découvrez les meilleures applications mobiles de paris sportifs proposant des promotions de paris sur la NFL en 2023.

Toutes les cotes dimanche soir.

Propagé: Neuf (-2)

Neuf (-2) Ligne d’argent : Niners (-135), Chefs (+115)

Niners (-135), Chefs (+115) Plus/moins : 47

Comment regarder le Super Bowl 58 : [team] contre Chiefs TV, streaming et calendrier

Quand: Dimanche 11 février à 18 h 30 HE

Où: Stade Allegiant, Las Vegas, Nevada

Télévision par câble: CBS

Streaming: Paramount+; YouTube TV ; Fronde; FuboTV

