Cotes et choix des séries éliminatoires de la NFL : le grand match d’Odell Beckham Jr., un Dalton Kincaid TD, un pari furtif sur Akron CBB et plus encore

Et après il y en avait quatre. Les matchs éliminatoires de la NFL, bien sûr. Il reste huit équipes et nous avons toujours ces deux fous, Jon Greenberg et Zac Jackson, qui essaient de choisir des matchs.

GREENBERG (0-2 la semaine dernière, 58-65-2 au total) : Vous savez ce qu’on dit, les séries éliminatoires ne commencent vraiment que lorsque les Browns de Cleveland sont éliminés. Cela signifie donc qu’ils commencent généralement le week-end joker, mais ils ont été retardés d’une semaine cette saison.

L’ordre naturel de l’univers est revenu et vous êtes libre de regarder les séries éliminatoires de football sur votre canapé, un glouton de football, de nourriture et de jeux d’argent, pas dans cet ordre.

Je pense que nous pouvons tous convenir que la semaine dernière était mauvaise. Il n’y a eu qu’un seul jeu intéressant et je ne peux pas être seul à perdre la plupart de mes paris. Certaines ont été des défaites horribles – comme prendre Cleveland et Dallas – tandis que d’autres ont raté de peu, comme le match Eagles-Bucs dimanche soir.

Pouvons-nous redresser la barre et reconstituer le vieux compte avant le Super Bowl ? C’est actuellement l’objectif de tout joueur.

Nous avons donc quatre matchs sur lesquels nous concentrer sans rien d’autre pour nous distraire. Peut-être devrions-nous prendre la prise de force ? Non, attendez, nous avons fait en sorte que cela fonctionne.

Alors allons-y.

Premier match : les Texans contre les Ravens samedi. Baltimore, le favori de l’AFC, est favori avec 9 points contre CJ Stroud et Houston. Vous venez d’assister à sa profanation de la défense de Cleveland. Êtes-vous d’accord avec Houston +9 ? Je pense que je suis.

JACKSON (2-1 la semaine dernière, 55-59 au total) : Ce n’est pas mon jeu préféré. Les Ravens ont été l’une des meilleures équipes de la ligue en termes de score et de différentiel de points en première mi-temps. Ils sont frais, ils ont un véritable avantage sur le terrain et ils affrontent un quart-arrière recrue. Désormais, Stroud est loin d’être une recrue typique. Mais la semaine dernière, il a incendié la défense des Browns qui ne s’est pas ajustée, et cette semaine, il obtient peut-être la défense la plus multiple de la ligue en termes de création de pression.

Si vous pensez que les Texans couvrent ce numéro via une porte dérobée, je peux être vendu. Mais je suis plus enclin à penser que la première mi-temps des Ravens est de -6,5 ou que le total de l’équipe des Ravens est supérieur à 27,5 (+110).

Il y a en fait un choix que je fais dans ce jeu : Odell Beckham sur 34,5 verges sur réception. Pourquoi les Ravens ont-ils donné tout cet argent à Beckham ? Pour les séries éliminatoires et pour les plus gros matchs. Il n’a marqué que sept buts lors de ses trois derniers matchs, mais je pense qu’il va jouer un rôle important dans le plan de match ici. J’aime un bon débat « repos contre rouille » dans son ensemble, mais je pense que de nouvelles jambes aident beaucoup de joueurs plus âgés – et les infractions vétérans.

En regardant le match de samedi soir, Christian McCaffrey a une fiche de -300 pour marquer un touché. C’est un nombre absurdement élevé que l’on voit rarement dans la NFL. Mais c’est probablement celui qui frappe.

GREENBERG : Tout d’abord, je pense que je vais vous écouter sur le plus de 27,5 pour le total de l’équipe des Ravens.

Mais dans le match de nuit, vous pouvez obtenir de meilleures chances en demandant à McCaffery de marquer un touché et les Niners gagnent. Ce pari est de -200.

C’est drôle de voir comment le programme de samedi s’est déroulé avec deux QB titulaires de première année, tout le monde est excité à l’idée d’affronter les meilleures têtes de série et les meilleures défenses des séries éliminatoires. Tout comme Stroud et les Texans le sont pour les Ravens, Jordan Love et les Packers sont des outsiders de 9,5 points par rapport aux 49ers. La star des Niners, Nick Bosa, parle déjà de rendre Love « inconfortable ». Le facteur le plus important sera probablement l’offensive de San Francisco qui épuisera la défense de Green Bay.

Les 49ers ont remporté 12 matchs cette saison et un seul d’entre eux avec moins de 12 points, une victoire de 30-23 contre les Rams lors de la deuxième semaine. Donc, 9,5 points, ce n’est pas vraiment beaucoup, n’est-ce pas ? Je vais quand même acheter un demi-point, s’il le faut et prendre le Emballeurs +10 pour une très petite somme d’argent simplement parce qu’il serait ennuyeux de simplement rechercher le favori.

Qu’est-ce que tu aimes d’autre ici ?

JACKSON : Je trouve intéressant que l’argent des Packers ait fait baisser ce chiffre de 10. Au cours des 15 derniers matchs éliminatoires avec un écart à deux chiffres, le favori est de 11-4 contre l’écart. Je pense que c’est généralement parce que l’équipe favorisée – et généralement reposée – est tout simplement meilleure. Mais dans ce cas, je pense que vous faites valoir un bon argument à propos des jeunes quarterbacks qui s’échauffent de l’autre côté. Je n’ai pas vraiment de sentiment fort non plus.

Les Niners sont tout simplement meilleurs que le reste de la NFC. Ils devraient marquer tout un tas sur les Packers. 30-21 est-il au moins un résultat semi-probable (en dehors du score implicite par ligne et total) ? Bien sûr. Si je faisais un jeu sur ce match, je regarderais deux touchés de McCaffrey (+145) ou 49ers sur 29,5 (-140). Je ne déteste pas dire ça.

J’aime que les Bills gagnent. C’est enfin leur heure. Les négociations monétaires avec Bills et les têtes de série n°1 sont donc quelque chose à considérer.

Dans ce match Bills-Chiefs vient mon jeu du week-end : Dalton Kincaid touché à tout moment +250. Le gamin est une arme, et Josh Allen le cherche quand vient le temps de marquer. J’aime aussi Kincaid sur 40,5 yards -110 (il a largement dépassé cela en trois matchs consécutifs), mais le touché à ce prix juteux est le mien.

Comme la plupart des week-ends, j’essaierai de ne pas perdre tout mon argent avant que Kincaid n’entre sur le terrain. Je sais que la plupart de nos lecteurs sont aussi enthousiasmés que moi par la première mi-temps des moins de 67 ans d’Akron-Kent State vendredi soir.

GREENBERG : Dites à Dustin Ford que je lui ai dit bonjour.

Je pense que j’irai aussi avec plus de 50,5 chez Packers-Niners pour un montant faible à moyen. Ma femme et moi avons prévu de dîner ce soir-là. Tu penses que je peux la vendre sur des BW3 ?

Vous êtes en panne ici. Nous devons d’abord discuter du match du dimanche après-midi, Buccaneers-Lions.

La foule de Détroit va être incroyablement excitée pour celui-ci. Imaginez la réaction lorsqu’ils montreront Eminem et commenceront à jouer « Lose Yourself ». Mais s’il y a un match où je me sens à l’aise face à l’opprimé, c’est bien ici – avec les Bucs obtenant 6,5. En tant qu’expert résident Baker Mayfield, lui faites-vous confiance dans ce jeu ? Suis-je fou d’aimer les Bucs ?

JACKSON : Tu n’es pas fou. Vous êtes un grand perdant selon les fidèles commentateurs, mais vous n’êtes pas fou.

J’ai presque choisi les Eagles lors de notre repêchage la semaine dernière, mais j’ai finalement pensé qu’ils étaient grillés. Je n’ai pas suivi cela en prenant les Bucs, mais au moins je n’ai pas perdu. Que signifie la semaine dernière pour cette semaine ? Mayfield lancera-t-il à nouveau des gars grands ouverts ?

Je pense que les deux équipes mèneront des attaques avec beaucoup de passes et je pense que les deux marqueront. j’irai avec plus de 48,5 dans ce jeu. Le match des Lions la semaine dernière aurait dû s’envoler. Mayfield a de bonnes armes et les deux équipes ont des défenses contre les passes au milieu de la route (au mieux). C’est le seul match dont nous pouvons être sûrs que la météo ne sera pas un facteur, et je pense que nous assisterons à de gros jeux. Je me sens bien de voir des points.

GREENBERG : Je suppose qu’ils n’ont pas aimé mon choix Dallas -7 la semaine dernière ? Il y a une raison pour laquelle je ne me lance pas dans les commentaires. Mon estime de moi est suffisamment faible après avoir regardé les statistiques de mon histoire 10 fois par jour. Ensuite, je regarde mon compte bancaire et mon tour de taille et ça devient vraiment mauvais.

En parlant de mauvaises vibrations, je me demande combien d’Eagles avant le match ont demandé s’ils devaient réellement quitter la Floride pour y retourner et faire leurs valises ou s’ils pouvaient simplement commencer leur intersaison immédiatement après ? Ils étaient cuits et ils le savaient.

J’ai pris les Lions -3 la semaine dernière, donc j’étais un peu ennuyé par leur victoire d’un point. Peut-être le plus de 48,5 est la pièce. Je vais rouler avec toi sur ce point et prendre le Bucs +6,5 aussi.

Quant au match Bills-Chiefs, je pense que je vais avec les outsiders sur la route, Kansas City +2,5. Je ne fais pas confiance à Matt Nagy – la blague à Chicago est que si vous vouliez savoir à quoi aurait ressemblé Patrick Mahomes dans un uniforme des Bears, c’est cette saison avec Kansas City – mais je fais confiance à Mahomes et Andy Reid. je vais prendre ton Dalton Kincaid TD parier aussi.

Amusons-nous un peu.

Y a-t-il un over-under pour les photos de célébrités mineures de Détroit (sans compter Eminem, qui est toujours une star dans mon livre) et cet ancien détenteur d’un abonnement depuis une soixantaine d’années ?

(Photo du haut : Ryan Kang/Getty Images)