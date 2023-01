Cotes du week-end NFL Super Wild-Card: Lignes pour chaque match éliminatoire

Les Eagles de Philadelphie et les Chiefs de Kansas City, tête de série, tous deux 14-3, bénéficient d’un week-end bien mérité alors que le week-end NFL Super Wild-Card se tiendra du samedi au lundi.

Et il y a un match de premier tour intrigant alors que les Cowboys de Dallas affrontent Tom Brady et les Buccaneers de Tampa Bay lundi. Les Cowboys sont à la recherche de leur sixième titre du Super Bowl, mais le premier depuis la saison 1995. Brady est après son huitième titre du Super Bowl.

Du point de vue des paris, les Bills sont les plus grands favoris du week-end d’ouverture des séries éliminatoires. Voici tout ce que vous devez savoir sur le Cotes NFL pour le week-end joker – l’écart de points, la ligne d’argent et le total Over / Under (cotes via Pari FOX).

Toutes les heures ET

JEUX DU SAMEDI

N° 7 Seattle Seahawks (9-8) au n ° 2 49ers de San Francisco (13-4), 16h35, Application FOX et FOX Sports

Écart de points : 49ers -10 (49ers favorisés pour gagner par plus de 10 points, sinon les Seahawks couvrent)

Ligne d’argent : 49ers -500 favoris à gagner (pariez 10 $ pour gagner 12 $ au total) ; Seahawks +300 outsiders à gagner (pariez 10 $ pour gagner 40 $ au total)

Score total Plus/Moins : 43,5 points marqués par les deux équipes combinées

n ° 5 Chargeurs de Los Angeles (10-7) au n ° 4 Jaguars de Jacksonville (9-8), 20 h 15, NBC

Écart de points : Chargeurs -1.5 (Les chargeurs sont favorisés pour gagner par plus de 1,5 point, sinon les Jaguars couvrent)

Ligne d’argent : Chargers -125 favoris à gagner (pariez 10 $ pour gagner 18 $ au total) ; Jaguars +100 outsiders à gagner (pariez 10 $ pour gagner 20 $ au total)

Score total Plus/Moins : 47 points marqués par les deux équipes combinées

JEUX DU DIMANCHE

N° 7 Dauphins de Miami (9-8) au n ° 2 Billets de Buffalo (13-3), 13h05, CBS

Écart de points : Factures -10,5 (Les projets de loi sont favorisés pour gagner par plus de 10,5 points, sinon les Dolphins couvrent)

Ligne d’argent : Bills -556 favoris à gagner (pariez 10 $ pour gagner 11,80 $ au total) ; Dolphins +375 outsiders à gagner (pariez 10 $ pour gagner 47,50 $ au total)

Score total Plus/Moins : 44,5 points marqués par les deux équipes combinées

Numéro 6 Géants de New York (9-7-1) au n ° 3 Vikings du Minnesota (13-4), 16h40, Application FOX et FOX Sports

Écart de points : Vikings -3 (Les Vikings sont favorisés pour gagner par plus de 3 points, sinon les Giants couvrent)

Ligne d’argent : Vikings -154 favoris à gagner (pariez 10 $ pour gagner 16,49 $ au total) ; Giants +120 outsiders à gagner (pariez 10 $ pour gagner 23 $ au total)

Score total Plus/Moins : 47,5 points marqués par les deux équipes combinées

Numéro 6 Corbeaux de Baltimore (10-7) au n ° 3 Bengals de Cincinnati (12-4), 20 h 15, NBC

Écart de points : Bengals -6 (Les Bengals sont favorisés pour gagner par plus de 6 points, sinon les Ravens couvrent)

Ligne d’argent : Bengals -278 favoris à gagner (pariez 10 $ pour gagner 13,60 $ au total) ; Ravens +205 outsiders à gagner (pariez 10 $ pour gagner 30,50 $ au total)

Score total Plus/Moins : 43,5 points marqués par les deux équipes combinées

LE JEU DU LUNDI

n ° 5 Cowboys de Dallas (12-5) au n ° 4 Boucaniers de Tampa Bay (8-9), 20h15, ABC/ESPN

Écart de points : Cowboys -3 (Les Cowboys sont favorisés pour gagner par plus de 3 points, sinon les Buccaneers couvrent)

Ligne d’argent : Cowboys -154 favoris à gagner (pariez 10 $ pour gagner 16,49 $ au total) ; Buccaneers +120 outsiders à gagner (pariez 10 $ pour gagner 22 $ au total)

Score total Plus/Moins : 45,5 points marqués par les deux équipes combinées

Les divisions multiplient la mise du parieur

Un grand bravo à ce parieur qui a placé un parlay à huit manches sur les champions de division.

Les Buccaneers avaient les cotes les plus faibles parmi les huit vainqueurs de division (-300) mais ont terminé avec le pire bilan parmi les champions (8-9).

Le pari de 27 $ au +418033 a généré un bénéfice de 112 869 $.

