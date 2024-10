Cotes du trophée Heisman du QB Dillon Gabriel des Ducks de l’Oregon après la semaine 8

Nous avons dépassé la moitié de la saison de football universitaire et la course au trophée Heisman commence à devenir plus claire. S’il reste encore une poignée de noms en lice pour cette prestigieuse récompense, quelques joueurs se démarquent du peloton. Ce n’est pas seulement dû à ce que font les joueurs en haut du classement, mais plutôt au mauvais jeu des autres anciens prétendants au cours des deux dernières semaines. Nous avons vu Aiguières Quinn, Carson Beck, Jalen Milroe et Jaxson Dart luttent puissamment, les faisant tomber dans le tableau des cotes des paris, selon PariMGM. Il reste encore beaucoup de football à jouer, donc les chances pour le Heisman en ce moment ne ressembleront en rien à celles de la fin de l’année, mais voici où en sont les choses, selon BetMGM, avant la semaine 9. Ashton Jeanty — Broncos de l’État de Boise (+200)

Cotes précédentes : +175 Statistiques 2024 : 126 courses, 1 248 verges, 17 touchés Cam Ward — Ouragans de Miami (+240)

Cotes précédentes : +600 Statistiques 2024 : 169 pour 246, 2 538 verges, 24 touchés, 5 INT // 35 courses, 190 verges, 3 touchés Dillon Gabriel – Canards de l’Oregon (+400)

Cotes précédentes : +240 Statistiques 2024 : 174 pour 226, 2 098 yards, 15 TD, 4 INT // 33 courses, 92 yards, 4 TD Cade Klubnik – Tigres de Clemson (+2000)

Cotes précédentes : +1400 Statistiques 2024 : 146 en 219, 1 836 yards, 20 TD, 3 INT // 41 courses, 227 yards, 4 TD Carson Beck — Bulldogs de Géorgie (+2500)

Cotes précédentes : +1400 Statistiques 2024 : 165 pour 250, 1 993 verges, 15 touchés, 8 INT // 27 courses, 65 verges, 0 touché Pour plus d’actualités et d’analyses sur la Géorgie, consultez Fil UGA! Garrett Nussmeier – Tigres LSU (+3000)

Cotes précédentes : +3000 Statistiques 2024 : 183 en 283, 2 222 yards, 18 TD, 6 INT // 10 courses, 16 yards, 2 TD Pour plus d’actualités et d’analyses LSU, consultez Fil des Tigres LSU! Drew Allar – Nittany Lions de Penn State (+3500)

Cotes précédentes : Non répertorié Statistiques 2024 : 103 pour 146, 1 492 yards, 11 TD, 4 INT // 30 courses, 121 yards, 3 TD Pour plus d’informations et d’analyses sur Penn State, consultez Fil des Nittany Lions! Travis Hunter – Buffaloes du Colorado (+3500)

Cotes précédentes : +800 Statistiques 2024 : 51 attrapés, 604 yards, 6 TD // 19 plaqués, 1 TFL, 2 INT, 3 PBU, 1 FF Pour plus d’actualités et d’analyses sur le Colorado, consultez Fil des Buffaloes du Colorado! Jalen Milroe — Marée pourpre de l’Alabama (+4000)

Cotes précédentes : +1000 Statistiques 2024 : 121 pour 177, 1 722 yards, 13 TD, 6 INT // 91 courses, 330 yards, 11 TD Pour plus d’actualités et d’analyses sur l’Alabama, consultez Fil de marée en rouleau! Kurtis Rourke — Indiana Hoosiers (+4000)

Cotes précédentes : Non répertorié Statistiques 2024 : 135 pour 181, 1 941 yards, 15 TD, 3 INT // 24 courses, 45 yards, 2 TD

