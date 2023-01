Cotes du tour de division de la NFL: meilleurs paris sur les accessoires pour Josh Allen, Travis Kelce, plus

La ronde divisionnaire de la NFL est arrivée ! Cela signifie qu’il est temps de se lancer dans l’action et de prévoir quelques dollars pour certains des meilleurs paris.

Maintenant, si vous n’êtes pas sûr de parier sur la ligne d’argent ou même la propagation sur cette liste de jeux, il y a tout un marché d’accessoires de joueurs à explorer. Et nos experts en paris FOX Sports vous proposent les cinq meilleurs accessoires de joueur pour les matchs passionnants de ce week-end.

Espérons que ces paris sur les accessoires vous rapporteront de l’argent pendant le tour de division. Plongeons dans les choix d’experts de Geoff Schwartz , Sam Panayotovitch et Jason McIntyre (chances via Pari FOX).

Trevor Lawrence minimise l’avantage du terrain des Chiefs au Arrowhead Stadium Trevor Lawrence et les Jaguars de Jacksonville sont des outsiders de 8,5 points contre les Chiefs de Kansas City dirigés par Patrick Mahomes à Kansas City ce week-end.

Jason McIntyre : Christian Kirk Plus de 66,5 verges sur réception

Lorsque ces équipes se sont affrontées la dernière fois, Christian Kirk eu une énorme journée. Il a capté neuf passes pour 105 verges et deux touchés avec 12 cibles. La semaine dernière contre le Chargeurs , Kirk avait 14 cibles dans un match où les Jaguars étaient menés 27-0. Jacksonville a traîné à la mi-temps lors de ses deux derniers matchs – et les deux étaient des matchs gagnants ou rentrants. J’attends la même chose ici.

N’oubliez pas non plus que Kansas City a vraiment du mal à défendre les meilleurs receveurs.

McIntyre : Travis Kelce Moins de 81,5 verges sur réception

Pour un autre accessoire de joueur, je vais avec Kansas City Travis Kelce Moins de 81,5 mètres.

Ce n’est pas parce que les Jaguars se classent au 32e rang de la NFL en défendant les bouts serrés ou parce qu’ils ont été éclairés par le bout serré des Chargers Gérald Everett la semaine dernière (6-109-1). Attendez-vous à beaucoup de regards de sécurité à deux niveaux de la part des Jaguars, qui veulent éliminer le gros jeu qui les a écrasés lors de la rencontre précédente entre ces deux équipes.

KC a récolté en moyenne 7,8 verges par match lors du match de saison régulière, et Kelce a capté six passes pour 81 verges et un touché dans ce match. Une prise est allée pour 46 verges. Les armes offensives des Chiefs sont toutes saines cette fois-ci, alors attendez-vous à ce qu’Andy Reid fasse circuler le ballon.

Bengals de Cincinnati à Billets de Buffalo (15 h HE dimanche, CBS)

Bengals de Cincinnati RIC +5,5

+170

o48.5

Billets de Buffalo BUF -5.5

-250

u48.5



McIntyre : Josh Allen Plus de 45,5 verges au sol

C’était bizarre de voir Josh Allen n’a couru que quatre fois pour 20 verges contre les Dolphins la semaine dernière. Lors de la finale de la saison contre le Patriotes , il a continué à le lancer plutôt que de le replier et de courir (neuf courses, 16 mètres). Mais si vous regardez les matchs les plus importants de la saison – en vrais mordeurs d’ongles – les Bills s’appuient fortement sur Allen et son cadre de 6 pieds 5 pouces et 245 livres pour porter l’équipe. Il avait 10-77 dans la victoire 32-29 sur Miami ; 10-78 dans un match de Thanksgiving difficile contre Détroit . Il a couru pour 86 verges dans la défaite contre les Jets et a récolté 84 verges contre les Vikings . Allen a terminé troisième de la NFL pour les interceptions, et il y a une chance que ce soit déroutant Bengals la défense forcera Allen à commettre des erreurs.

Le fait qu’il ait pris sept sacs la semaine dernière est légèrement alarmant. A se demander s’il est blessé.

Dans ce qui devrait être un match serré, la meilleure attaque de Buffalo est avec le ballon dans les mains de Josh Allen, courant pour les premiers essais, alors donnez-moi son accessoire de course pour dépasser le nombre.

Hiérarchie du troupeau : les Cowboys et les Eagles ouvrent la voie dans les meilleures équipes de la ronde divisionnaire de Colin Colin Cowherd révèle sa dernière hiérarchie de troupeaux de la saison, classant les huit équipes avant la ronde divisionnaire, avec les chefs NFC East et Kansas City en tête. Êtes-vous d’accord avec la liste de Colin ?

Cowboys de Dallas à 49ers de San Francisco (18 h 30 HE dimanche, application FOX et FOX Sports)

Cowboys de Dallas DAL +3,5

+160

o46

49ers de San Francisco SF -3.5

-227

u46



Samy P : Brandon Aiyuk sur 53,5 verges sur réception (-110)

Il y a un modèle qui se forme à San Francisco.

Le quart-arrière recrue Brock Purdy est un parfait 6-0 depuis qu’il a été propulsé dans le rôle de départ après que Jimmy Garoppolo s’est incliné contre Tampa Bay. Purdy a été étonnamment calme, cool et recueilli sous le centre et sa prise de décision rapide a libéré le potentiel de la puissante attaque des Niners.

Et les coups de circuit d’un meneur de jeu ont monté en flèche avec Purdy.

Le receveur Brandon Aiyuk a pris des mesures sérieuses ces derniers temps. Il a accumulé 73, 59, 101, 81, 19 et 57 verges sur réception au cours des six derniers matchs et c’est principalement parce que Christian McCaffery, Deebo Samuel et George Kittle sont tous en bonne santé. Il est impossible de rendre compte de tout le monde et même si Aiyuk pourrait techniquement être la “quatrième arme”, il n’attire pas la couverture que les autres font.

Tant qu’il obtient cinq ou six cibles, cela devrait encaisser à nouveau.

Brock Purdy a-t-il réussi tous les tests pour se qualifier pour un Super Bowl ? Nick Wright, Chris Broussard et Kevin Wildes discutent s’ils sont officiellement devenus des croyants en Brock Purdy après que les 49ers de San Francisco ont vaincu les Seahawks de Seattle 41-23 lors du match du week-end NFC Wild Card.

Geoff Schwartz : Ezekiel Elliott moins de 35,5 ans

C’est un faible total, mais je pense que cela reflète la tâche de taille que l’attaque précipitée des Cowboys a ce week-end contre la défense des 49ers. La défense des 49ers est deuxième en termes d’efficacité défensive, de verges au sol autorisées par match et de tentatives de précipitation par match. Ils sont souvent devant, donc les équipes lancent pour revenir. La ligne défensive des 49ers a l’avantage sur la ligne offensive battue des Cowboys et il sera difficile de se précipiter.

Les Cowboys ont partagé les représentants entre Tony Pollard et Elliott, donc Elliott n’a qu’une poignée d’occasions de dépasser ce nombre. Plus important encore, ses compétences ne sont pas idéales contre ces 49ers. Il a perdu une marche et n’est plus aussi rapide. Contre cette défense des Niners, ce n’est pas l’idéal pour gagner des yards au sol.

