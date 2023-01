Cotes du tour de division de la NFL : lignes pour chaque match

La ronde divisionnaire des séries éliminatoires de la NFL se profile alors que sept équipes ont confirmé leurs réservations tandis que les Cowboys de Dallas et les Buccaneers de Tampa Bay se battront lundi soir pour la dernière place.

Les Eagles de Philadelphie et les Chiefs de Kansas City, tête de série, tous deux 14-3, reviennent dans la mêlée après avoir obtenu un laissez-passer bien mérité lors du week-end Super Wild Card.

Voici un aperçu des lignes pour la ronde divisionnaire (via Pari FOX).

Toutes les heures ET

JEUX DU SAMEDI

Jaguars de Jacksonville (10-8) à Chefs de Kansas City (14-3), 16 h 30, NBC

Écart de points : Chefs -8.5 (Les chefs ont préféré gagner par plus de 8,5 points, sinon les Jaguars couvriront)

Ligne d’argent : Chiefs -400 favoris à gagner (pariez 10 $ pour gagner 12,50 $ au total) ; Jaguars +280 outsiders à gagner (pariez 10 $ pour gagner 38 $ au total)

Score total Plus/Moins : 51,5 points marqués par les deux équipes combinées

Géants de New York (10-7-1) à Aigles de Philadelphie (14-3), 20h15, RENARD

Écart de points : Aigles -7 (Les Eagles sont favorisés pour gagner par plus de 7 points, sinon les Giants couvrent)

Ligne d’argent : Eagles -345 favoris à gagner (pariez 10 $ pour gagner 12,90 $ au total) ; Giants +260 outsiders à gagner (pariez 10 $ pour gagner 36 $ au total)

Score total Plus/Moins : 47,5 points marqués par les deux équipes combinées

JEUX DU DIMANCHE

Bengals de Cincinnati (13-4) à Billets de Buffalo (14-3), 15 h, CBS

Écart de points : Factures -4 (Les projets de loi sont favorisés pour gagner par plus de 4 points, sinon les Bengals couvrent)

Ligne d’argent : Bills -213 favoris à gagner (pariez 10 $ pour gagner 14,69 $ au total) ; Bengals +160 outsiders à gagner (pariez 10 $ pour gagner 26 $ au total)

Score total Plus/Moins : 50,5 points marqués par les deux équipes combinées

Cowboys de Dallas ou alors Boucaniers de Tampa Bay à 49ers de San Francisco (14-4), 18h30, FOX

Écart de points : À déterminer

Ligne d’argent : À déterminer

Score total Plus/Moins : À déterminer

