Cotes du Super Bowl : Lignes pour chaque équipe ; Le nouveau favori des Chiefs pour tout gagner

Les équipes en lice pour le Super Bowl se sont rétrécies alors que nous nous dirigeons vers la dernière semaine de la saison régulière de la NFL.

Onze équipes – six dans la NFC, cinq dans l’AFC – ont décroché des places en séries éliminatoires.

Voici un aperçu des chances de remporter le Super Bowl pour les 19 équipes toujours en lice pour remporter le Super Bowl LVII sur FOX Bet.

Les Chiefs de Kansas City (13-3) sont le nouveau favori des paris sur FOX Bet pour remporter le Super Bowl LVII en février (+370, parié 10 $ pour gagner 47 $ au total) après avoir remporté neuf de leurs 10 derniers matchs.

Les Bills de Buffalo 12-3 ont vu leurs cotes chuter légèrement à +400, juste derrière les Chiefs.

Les Bills, vainqueurs de six matchs de suite, étaient à +333 la semaine précédente.

L’équipe la plus chaude est celle des 49ers de San Francisco (12-4), vainqueurs de neuf victoires consécutives. Leurs cotes se sont améliorées à +550 après avoir été à +650 la semaine précédente – San Francisco était à +1200 à la mi-décembre au milieu de la séquence de victoires.

Les 49ers sont à égalité à +550 avec les Eagles de Philadelphie (13-3), qui sont dans un dérapage de deux matchs avec le quart-arrière vedette Jalen Hurts mis à l’écart en raison d’une blessure à l’épaule. Hurts est répertorié comme douteux pour le match de dimanche contre les Giants de New York.

Les Cowboys 12-4, “l’équipe de l’Amérique”, restent dans la course au titre de la division Est de la NFC, bien que leurs chances de tout gagner aient légèrement baissé à +1200 contre +1100.

Aaron Rodgers et les Packers de Green Bay sont un choix populaire pour les parieurs à long terme. Après un départ de 3-6, Green Bay (8-8) est sur une séquence de quatre victoires consécutives et a vu ses cotes grimper ces dernières semaines de +5000 à +2800.

Les prétendants au Super Bowl des 49ers sont-ils derrière le QB recrue Brock Purdy? Sean Payton, analyste de FOX Sports NFL, rejoint Colin Cowherd sur The Herd pour parler des chances des 49ers au Super Bowl.

Les Giants 9-6-1 ont décroché une place en séries éliminatoires et ont déclaré que leurs cotes du Super Bowl sont passées de +8000 à +5000.

Minnesota (12-4), champion de la NFC North, a vu ses cotes chuter à +2800 contre +1900 après avoir perdu contre Rodgers et les Packers 41-17, la deuxième défaite en quatre matchs pour les Vikings.

Tom Brady et les Buccaneers de Tampa Bay (8-8) ont terminé la division sud de la NFC et ont vu leurs cotes passer de +3000 à +2300. Brady est à la recherche de son huitième titre du Super Bowl.

Les chances pour les Dolphins de Miami continuent d’être en chute libre. Les Dolphins, dans un dérapage de cinq matchs qui a fait tomber leur record à 8-8, sont à +8000 après avoir été à +2000 trois semaines plus tôt.

Comme pour tout le monde, voici les cotes à terme de la NFL à Pari FOX pour que chaque équipe remporte le Super Bowl.

CHANCES DE GAGNER SUPER BOWL LVII *

Chefs de Kansas City : +370 ( misez 10 $ pour gagner 47 $ au total )

Billets de Buffalo : +400 ( misez 10 $ pour gagner 50 $ au total )

49ers de San Francisco +550 ( misez 10 $ pour gagner 65 $ au total )

Aigles de Philadelphie : +550 (misez 10 $ pour gagner 65 $ au total)

Bengals de Cincinnati : +750 ( misez 10 $ pour gagner 85 $ au total )

Cowboys de Dallas : +1200 ( misez 10 $ pour gagner 130 $ au total )

Chargeurs de Los Angeles : +2200 ( misez 10 $ pour gagner 230 $ au total )

Boucaniers de Tampa Bay : +2300 ( misez 10 $ pour gagner 240 $ au total )

Vikings du Minnesota : +2800 ( misez 10 $ pour gagner 290 $ au total )

Emballeurs de Green Bay : +2800 ( misez 10 $ pour gagner 290 $ au total )

Corbeaux de Baltimore : +2800 ( misez 10 $ pour gagner 290 $ au total )

Jaguars de Jacksonville : +5000 ( misez 10 $ pour gagner 510 $ au total )

Géants de New York : +5000 ( misez 10 $ pour gagner 510 $ au total )

Dauphins de Miami : +8000 ( misez 10 $ pour gagner 810 $ au total )

Lions de Détroit : +11000 ( misez 10 $ pour gagner 1 110 $ au total )

Seahawks de Seattle : +14000 (misez 10 $ pour gagner 1 410 $ au total)

Patriots de la Nouvelle-Angleterre : +15000 ( misez 10 $ pour gagner 1 510 $ au total )

Titans du Tennessee : +15000 ( misez 10 $ pour gagner 1 510 $ au total )

Steelers de Pittsburgh : +25000 ( misez 10 $ pour gagner 2 510 $ au total )

Éliminé des séries éliminatoires : Cardinaux de l’Arizona , Falcons d’Atlanta , Panthers de la Caroline Browns de Cleveland, Bears de Chicago, Broncos de Denver, Texans de Houston, Colts d’Indianapolis, Les Raiders de Las Vegas, Rams de Los Angeles , Saints de la Nouvelle-Orléans , Jets de New York , Commandants de Washington

* cotes au 1/4/2023

Prêt à placer vos paris à terme ? Rendez-vous sur FOX Bet maintenant !

Les meilleures histoires de FOX Sports :

Pour en savoir plus, des horaires conviviaux aux jeux d’argent avec des mises à jour en direct des cotes, des analyses d’experts et les jeux les plus pariés de la journée, consultez le tout nouveau “Cotes NFL” sur l’application FOX Sports et FOXSports.com !

Jouez à FOX Super 6 chaque semaine pour courir la chance de gagner des milliers de dollars chaque semaine. Téléchargez simplement l’application Super 6 et faites votre choix dès aujourd’hui !