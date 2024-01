Cotes du Super Bowl 2024 : les 49ers toujours favoris avec les Ravens juste derrière pour le week-end de championnat

La NFL n’a plus que quatre équipes et les 49ers de San Francisco (+145) restent favoris pour remporter le Super Bowl 58 à Las Vegas. Après s’être échappés de peu avec une victoire contre les Packers de Green Bay lors de la ronde de division, les 49ers accueilleront les Lions de Détroit lors du match de championnat NFC la semaine prochaine. Les 49ers sont favorisés par un touchdown.

Baltimore a la deuxième meilleure cote après avoir remporté une victoire de 34-10 contre Houston lors de la ronde de division. Lamar Jackson devrait remporter le trophée MVP cette saison, et il a montré pourquoi lors de la domination en seconde période qui a vu les Ravens battre les Texans 24-0 après la mi-temps. Baltimore est favorisé par un field goal contre Kansas City la semaine prochaine.

Si vous n’êtes pas un fan des Ravens, des Chiefs ou des 49ers, vous soutenez probablement les Lions de Détroit maintenant. Eh bien, à moins que vous ne soyez fan d’un rival de la NFC, et même dans ce cas, vous pourriez être un peu sympathique aux Lions.

Détroit a les plus grandes chances de remporter le Super Bowl avec +700 pour le championnat NFC de la semaine prochaine. Les Lions sont de grands outsiders la semaine prochaine et, en utilisant le classement des puissances de paris, les Lions seraient les outsiders des Ravens et des Chiefs au Super Bowl s’ils devaient contrarier les 49ers lors du match de championnat NFC.

Kansas City disputera son sixième match consécutif de championnat de l’AFC. Patrick Mahomes s’est qualifié pour le match pour le titre de l’AFC au cours de chacune de ses six années en tant que titulaire pour les Chiefs et il a une fiche de 3-2 lors des cinq voyages précédents. Les Chiefs ont battu les Bills 27-24 en ronde de division grâce à un panier manqué de Tyler Bass dans les deux dernières minutes du temps réglementaire.

Les Chiefs ont débuté comme favoris (+600) pour le Super Bowl de cette année après avoir remporté le Super Bowl LVII l’année dernière contre Philadelphie. San Francisco a ouvert à +900, Baltimore a ouvert à +1800 et Detroit a ouvert à +2500. Les Lions ont bénéficié d’un soutien précoce en matière de paris puisqu’ils ont ouvert la saison à +2200 pour remporter le Super Bowl sur BetMGM.

Cotes MVP du Super Bowl

Les marchés MVP du Super Bowl sont en hausse et Jackson est le favori pour remporter ce prix. C’est intéressant car généralement, le quart-arrière partant de l’équipe favorisée est le favori pour remporter le prix MVP, car il semble toujours être par défaut un quart-arrière. Cooper Kupp a remporté le titre de MVP pour les Rams lors du Super Bowl LVI.

Brock Purdy est le deuxième favori (+325) et Christian McCaffrey est le troisième favori à +600. Étant donné que McCaffrey semble prendre le contrôle de chaque match auquel il participe, il pourrait être un bon pari pour remporter le prix si vous pensez que les 49ers gagneront tout.

