Cotes du Super Bowl 2024 : les 49ers sont seuls au sommet du tableau des cotes

La semaine 6 de la saison 2023 de la NFL est dans le rétroviseur, et alors que nous approchons de la mi-saison, les 49ers de San Francisco sont les favoris pour remporter le Super Bowl à +430 (pariez 10 $ pour gagner 53 $ au total).

La semaine dernière, les 49ers étaient à +350, mais leurs chances se sont allongées après la défaite 19-17 de dimanche contre les Browns de Cleveland.

Les Chiefs de Kansas City ont réduit l’écart sur San Francisco, qui sont passés de +550 à +500 après avoir battu les Broncos de Denver lors du Thursday Night Football.

Aussi, ne regardez pas maintenant, mais voici le Cowboys de Dallas . Les chances pour « l’équipe américaine » de tout gagner sont passées de +1 100 à +1 500 après que Dallas se soit amélioré à 4-2, battant le Chargeurs de Los Angeles sur Football du lundi soir.

Les Corbeaux de Baltimore qui est passé de +1500 à +2200 après avoir gagné deux fois en trois semaines.

De l’autre côté, le Patriots de la Nouvelle-Angleterre est passé de +15 000 à +38 000 après avoir perdu son troisième match consécutif.

Faisant une chute étaient les Faucons d’Atlanta (est passé de +7000 à +10000) et Titans du Tennessee (est passé de +8000 à +12000) après avoir perdu pour la troisième fois en quatre matchs.

Examinons les cotes mises à jour du Super Bowl pour chaque équipe de la ligue.

COTES DU SUPER BOWL XLVIII *

Au stade Allegiant, Las Vegas, le 11 février

49ers de San Francisco : +430 (pariez 10 $ pour gagner 53 $ au total)

Chiefs de Kansas City : +500 (pariez 10 $ pour gagner 60 $ au total)

Eagles de Philadelphie : +750 (pariez 10$ pour gagner 85$ au total)

Billets de buffle : +900 (pariez 10$ pour gagner 100$ au total)

Dauphins de Miami : +1000 (pariez 10$ pour gagner 110$ au total)

Cowboys de Dallas : +1100 (pariez 10$ pour gagner 120$ au total)

Lions de Détroit : +1400 (pariez 10$ pour gagner 150$ au total)

Corbeaux de Baltimore : +1500 (pariez 10$ pour gagner 160$ au total)

Jaguars de Jacksonville : +2500 (pariez 10$ pour gagner 260$ au total)

Bengals de Cincinnati : +3000 (pariez 10$ pour gagner 310$ au total)

Browns de Cleveland : +3000 (pariez 10$ pour gagner 310$ au total)

Chargeurs de Los Angeles : +3200 (pariez 10$ pour gagner 330$ au total)

Seattle Seahawks : +4200 (pariez 10$ pour gagner 430$ au total)

Saints de la Nouvelle-Orléans : +4700 (pariez 10$ pour gagner 480$ au total)

Vikings du Minnesota : +7000 (pariez 10$ pour gagner 710$ au total)

Steelers de Pittsburgh : +7500 (pariez 10$ pour gagner 760$ au total)

Packers de Green Bay : +8000 (pariez 10$ pour gagner 810$ au total)

Boucaniers de Tampa Bay : +9000 (pariez 10$ pour gagner 910$ au total)

Faucons d’Atlanta : +10 000 (pariez 10$ pour gagner 1 010$ au total)

Texans de Houston : +10 000 (pariez 10$ pour gagner 1 010$ au total)

Rams de Los Angeles : +10 000 (pariez 10$ pour gagner 1 010$ au total)

Jets de New York : +11 000 (pariez 10$ pour gagner 1 210$ au total)

Titans du Tennessee : +12000 (pariez 10$ pour gagner 810$ au total)

Raiders de Las Vegas : +13000 (pariez 10$ pour gagner 1 310$ au total)

Commandants de Washington : +13000 (pariez 10$ pour gagner 1 310$ au total)

Colts d’Indianapolis : +16000 (pariez 10$ pour gagner 1 610$ au total)

Géants de New York : +33000 (pariez 10$ pour gagner 3 310$ au total)

Broncos de Denver : +35 000 (pariez 10$ pour gagner 3 510$ au total)

Patriots de la Nouvelle-Angleterre : +38000 (pariez 10$ pour gagner 3 810$ au total)

Ours de Chicago : +95 000 (pariez 10$ pour gagner 9 510$ au total)

Cardinaux de l’Arizona : +100 000 (pariez 10$ pour gagner 10 010$ au total)

Panthères de la Caroline : +100 000 (pariez 10$ pour gagner 10 010$ au total)

*au 16/10/2023

Donc, sur qui comptez-vous pour tout gagner cette saison ? Restez à l’écoute de FOX Sports pour tous vos besoins sportifs.

