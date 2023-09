Cotes du Super Bowl 2024 : les 49ers prennent l’avantage sur les Chiefs ; Dauphins dans le top 5

Les 49ers de San Francisco sont les nouveaux favoris pour remporter le Super Bowl LVIII, dépassant le champion en titre des Chiefs de Kansas City, via BetMGM. Voici ce que vous devez savoir :

Voici un aperçu des dernières cotes du Super Bowl (ce sont des cotes en direct, elles évolueront donc en conséquence) :

L’Athlétisme analyse instantanée :

Ne dormez pas sur les Bengals

Les Dolphins font, à juste titre, la une des journaux compte tenu de leurs assauts offensifs au cours de trois matchs. Mais je suis toujours en mode voir pour le croire en ce qui concerne la durabilité de Miami.

Je crois toujours que les Bengals de Cincinnati peuvent résoudre leurs problèmes. Ils ont remporté une victoire contre les Rams de Los Angeles sur la route lundi soir. L’offensive n’avait pas l’air nette alors que le quart-arrière Joe Burrow souffre d’une blessure au mollet. Mais Cincinnati a fait un effort concerté pour impliquer davantage le receveur large Ja’Marr Chase, et la défense des Bengals a bien joué. Les Bengals ont tendance à commencer lentement et à accélérer au fur et à mesure que la saison avance.

Lecture obligatoire

(Photo : Cooper Neill/Getty Images)