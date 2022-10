Cotes du sud de la Floride contre Cincinnati, choix pour le football universitaire de la semaine 6 – Shaw Local

Le n ° 24 Cincinnati affronte le sud de la Floride samedi à 13h30 à Cincinnati. Le match sera diffusé sur ESPN. Les parieurs du New Illinois peuvent parier sur USF-Cincinnati avec un pari sur la maison jusqu’à 1 250 $ chez Caesars Sportsbook lorsque vous vous inscrivez ici avec notre code promotionnel.

Cotes du sud de la Floride contre Cincinnati

Équipe Se propager Moneyline Points totaux Floride du Sud +27,0 (-110) +2000 O 59,0 (-110) Cincinnati -27,0 (-110) -10000 U 59.0 (-110)

Le Sud-Floride-Cincinnati choix des cotesde Zach Ewing: Parier sur des écarts aussi importants est toujours inconfortable, mais statistiquement, c’est un décalage total.

En regardant les verges par jeu, Cincinnati est n ° 5 en défense et n ° 24 en attaque. Le sud de la Floride est n ° 127 en défense – cinquième à partir du bas – et n ° 92 en attaque. Percez un peu plus profondément pour découvrir que l’USF autorise 5,97 verges par portée, troisième avant-dernière dans le pays, et que l’UC est n ° 3 à 2,39 verges autorisées par portée.

C’est le point qui me rend plus à l’aise de poser l’énorme écart. Si les Bearcats prennent une grosse avance, une couverture dérobée est peu probable car Cincinnati continuera à faire des entraînements sur le terrain tandis que le sud de la Floride ne pourra pas faire grand-chose offensivement.

Le choix : Cincinnati 48, Floride du Sud 10