Cotes du repêchage NFL 2023: Stetson Bennett de Géorgie sera-t-il sélectionné?

La légende de Stetson Bennett en Géorgie s’est terminée au SoFi Stadium d’Inglewood, en Californie, le 9 janvier, alors qu’il – l’ancien transfert d’université et junior qui a grandi en tant que fan inconditionnel de football de Géorgie – est devenu le premier quart-arrière de l’histoire du programme à diriger les Bulldogs à des championnats nationaux consécutifs.

Maintenant que la carrière universitaire de Bennett est terminée, une grande question demeure. Pourra-t-il continuer son incroyable parcours au niveau supérieur ?

Stetson Bennett est-il l’un des plus grands quarts-arrière de l’histoire de la BFC? Joel Klatt partage ses réflexions sur la position de Stetson Bennett parmi les grands du football universitaire.

Bennett, 25 ans, a le même âge ou même plus que plusieurs signaleurs qui sont déjà dans la NFL depuis plusieurs années. Jalen Hurts, qui mènera les Eagles au match de championnat NFC dimanche (sur FOX et l’application FOX Sports) a 24 ans. Joe Burrow, qui, comme Hurts, en est à sa troisième saison dans la NFL, a six semaines de moins que Bennett.

Justin Herbert et Tua Tagovailoa, qui ont également aidé leurs équipes à se qualifier pour les séries éliminatoires la saison dernière, ont tous deux plusieurs mois de moins que Bennett. Ces quatre quarts-arrière ont été repêchés en 2020 – des mois avant même que Bennett ne commence son premier match pour la Géorgie.

Malgré les manières gagnantes de Bennett, son âge et sa stature physique – 5 pieds 11 pouces, 190 livres. – signifie qu’il n’est pas un espoir de premier plan. On se demande même si le quart-arrière sera repêché.

Nous avons parlé avec un parieur de FOX Bet pour aborder ce sujet du point de vue des paris.

Voici les dernières cotes hypothétiques de FOX Bet sur le fait que Bennett soit repêché et dans quel créneau.

CHANCES SUR STETSON BENNETT OBTENIR DRAFT

Oui : -250 (pariez 10 $ pour gagner 14 $ au total)

Non : +200 (pariez 10 $ pour gagner 30 $ au total)

NUMÉRO DE CHOIX AU-DESSUS/SOUS STETSON BENNETT

Bennett sera probablement loin des quarts qui devraient être sélectionnés au premier tour du repêchage de la NFL 2023, bien qu’il ait remporté des victoires record sur les trois – Bryce Young, CJ Stroud et Will Levis – au cours de sa carrière chez les Bulldogs. Mais les parieurs de FOX Bet aiment toujours ses chances d’être sélectionné avant la fin du repêchage.

“Du point de vue du dépistage, il n’y a rien à propos de Bennett qui se démarque”, a déclaré Matthew Griffe, trader sportif de FOX Bet. “Mais le gars est un gagnant éprouvé et, de l’avis de tous, fera un excellent ajout à un vestiaire.”

Certains fans de sport de Géorgie – et même certains athlètes géorgiens, tels que le voltigeur des Braves et le natif de Géorgie Michael Harris II – veulent que les Falcons, qui ont des questions persistantes au quart-arrière, prennent Bennett au premier tour.

Il est peu probable que cela se produise, mais les Falcons ont le choix de cinquième ronde des Jaguars lors du repêchage de 2023 en raison de l’échange de Calvin Ridley – et ce choix est le n ° 155.

“Bien que Bennett ne soit pas considéré comme un espoir d’élite, il sera un nom à surveiller lors de la troisième journée du repêchage alors que les équipes cherchent à ajouter un vainqueur éprouvé à leur vestiaire”, a expliqué Griffe.

Où que Bennett aille, cependant, il sera difficile de le compter à nouveau. Les quarts-arrière de fin de ronde peuvent s’épanouir dans la bonne situation – il suffit de demander à “M. Irrelevant” du repêchage de la NFL 2022, Brock Purdy.

