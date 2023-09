Cotes du prochain manager de l’Angleterre : qui remplacera Gareth Southgate s’il part après l’Euro 2024 ?

L’Angleterre pourrait être à la recherche d’un nouveau manager après l’Euro 2024 en Allemagne l’été prochain, Gareth Southgate devant quitter son rôle de sélectionneur de l’équipe nationale.

Selon le Courrier quotidien, la FA explore des options potentielles pour remplacer Southgate en cas de départ, ce que le rapport suggère que le joueur de 53 ans envisage actuellement. Son contrat expire fin 2024 et l’une ou l’autre des parties pourrait choisir de ne pas le renouveler.

Depuis qu’il a succédé à Sam Allardyce en 2016, Southgate a mené l’Angleterre à un quart de finale de Coupe du monde, une demi-finale de Coupe du monde et la finale de l’Euro 2020 au cours de laquelle elle a perdu aux tirs au but contre l’Italie à Wembley.

Le mandat de Southgate pourrait prendre fin après l’Euro 2024 en Allemagne, cependant, un tournoi pour lequel l’Angleterre devrait se qualifier alors qu’elle domine confortablement le groupe C avant un autre match contre l’Ukraine samedi.

Mais qui est le favori pour devenir le prochain sélectionneur permanent de l’Angleterre ? QuatreQuatreDeux approfondit les gaffers alignés.

Cotes du prochain manager de l’Angleterre

Graham Potter-5/1

Graham Potter est le favori pour devenir le prochain manager de l’Angleterre (Crédit image : Getty Images)

L’ancien patron de Chelsea et Brighton, Graham Potter, est le favori pour devenir le prochain manager de l’Angleterre en cas de départ de Southgate, selon bookmakers. Depuis son limogeage par Chelsea en avril 2023, Potter n’a travaillé nulle part ailleurs et attend actuellement son heure et attend la bonne opportunité.

Anglais lui-même qui, avant un passage malheureux à Stamford Bridge, s’était forgé une réputation impressionnante parmi les fans de football de Premier League, Potter a certainement les références pour prendre la relève au niveau international, tandis que ce rôle lui offre également l’occasion idéale de faire ses preuves une fois de plus.

Il semble peu probable qu’il attende une année complète pour devenir sélectionneur de l’Angleterre sans aucune garantie, ce qui rend cette nomination peu probable pour le moment. Si le joueur de 48 ans obtient l’assurance qu’il s’asseoira régulièrement dans l’abri de Wembley en septembre 2024, alors il y a toutes les chances que cela se produise.

Lee Carsley – 6/1

Carsley vient de mener l’Angleterre à remporter l’Euro U21 (Crédit image : Getty Images)

Le manager vainqueur de l’Euro U21, Lee Carsley, pourrait revenir à la haute direction si Southgate partait, suivant les traces de son prédécesseur. En effet, Southgate a dirigé les U21 anglais entre 2013 et 2016 avant de devenir le patron senior, et Carsley pourrait être le prochain à suivre cette voie.

Auparavant responsable de Brentford et occupant des postes de gardien à Coventry City et Birmingham City, Carsley est un entraîneur expérimenté prouvant ses références dans les rangs des jeunes de l’équipe nationale. Il jouerait également un rôle important dans l’intégration de jeunes joueurs dans l’équipe première, après avoir travaillé avec des stars talentueuses dans les groupes d’âge U20 et U21.

Eddie Howe

Howe a régulièrement été lié au travail en Angleterre (Crédit image : Getty Images)

Eddie Howe a toujours été pressenti pour devenir le manager de l’Angleterre à un moment donné de sa carrière, et c’est certainement compréhensible compte tenu du succès qu’il a connu d’abord à Bournemouth et maintenant à Newcastle United.

Avec son équipe actuelle qui s’améliore au fil des saisons, il est difficile de voir Howe choisir de partir en faveur du poste en Angleterre, en particulier avec le retour du football de la Ligue des Champions à St. James’ Park et la trajectoire ascendante claire sur laquelle se trouve le club.

Si les propriétaires de Newcastle souhaitent qu’un nom plus prestigieux les aide dans leur prochaine étape vers la lutte pour les titres de Premier League et les honneurs prestigieux, Howe pourrait être sacrifié, le libérant pour que la FA le persuade de rejoindre l’équipe nationale.

Pep Guardiola – 7/1

Guardiola serait le rendez-vous de rêve (Crédit image : Manchester City FC via Getty Images)

Bien que tiré par les cheveux, Guardiola est, selon ce qui précède, Courrier quotidien rapport, étant sérieusement envisagé pour succéder à Southgate.

Le contrat actuel du manager de Manchester City expirant en 2025, soit 12 mois après l’Euro 2024, le persuader de quitter plus tôt les actuels détenteurs du triple pourrait s’avérer une tâche difficile. Les responsables de la FA ne perdent cependant pas espoir, avec Guardiola leur nomination de rêve dans tous les scénarios.

Mais il n’a jamais réussi au niveau international auparavant, et son salaire est également considéré comme une pierre d’achoppement dans les négociations. Le Brésil aurait tenté, sans succès, de le recruter comme entraîneur de son équipe nationale, tandis que l’Espagne semble peu probable en raison du soutien de Guardiola à l’indépendance catalane.

Sarina Wiegman – 10/1

Wiegman a atteint trois finales internationales en tant qu’entraîneur (Crédit image : Getty Images)

Le triple lauréat du prix du Meilleur entraîneur féminin de la FIFA fait partie de la liste des managers potentiels pour remplacer Southgate, et il est clair de comprendre pourquoi. Double vainqueur des Championnats d’Europe, avec les Pays-Bas et l’Angleterre, Wiegman n’a perdu que deux de ses 39 matches à la tête de l’Angleterre, ce qui constitue un bilan très impressionnant.

Cependant, il n’y a sans doute aucune raison pour qu’elle troque le côté féminin contre celui des hommes.

L’équipe féminine d’Angleterre est l’une des meilleures équipes du monde, comme en témoignent sa deuxième place à la Coupe du Monde 2023 et son triomphe à l’Euro 2022. Avec d’autres tournois à venir pour cette talentueuse équipe anglaise et avec de jeunes joueuses dans l’équipe en permanence s’améliorant, il est difficile de savoir si Wiegman envisagerait même de changer d’emploi, et encore moins d’accepter une offre.

Gerrard pourrait-il revenir au Royaume-Uni en tant que patron de l’Angleterre ? (Crédit image : Getty)

Brendan Rodgers, Mauricio Pochettino, Thomas Tuchel et Steven Gerrard figurent également en tête des favoris des bookmakers pour devenir le prochain manager de l’Angleterre. Gerrard est le seul Anglais du quatuor, tandis que Pochettino et Tuchel occupent actuellement certains des postes les plus prestigieux du football de club.

Rodgers, quant à lui, en est à son deuxième passage au Celtic et cherche à ajouter plus de trophées à sa collection. Par conséquent, Gerrard est apparemment le seul candidat viable sur quatre, mais même lui est à la tête d’Al-Ettifaq en Arabie Saoudite.

