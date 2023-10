Cotes du nouveau manager de Manchester United : les favoris pour le hotseat d’Old Trafford sont nommés

Manchester United a connu un début de saison 2023/24 si épouvantable que le manager Erik ten Hag subit une pression croissante de la hiérarchie et des fans.

Après avoir perdu 3-2 contre Galatasaray en phase de groupes de la Ligue des champions mardi soir, Manchester United a déjà goûté à la défaite lors de six de ses 10 matches toutes compétitions confondues cette campagne – et ses victoires n’ont pas non plus été vraiment convaincantes.

Ten Hag semblait intouchable à la fin de la saison dernière, où il a mené Manchester United en Ligue des Champions, finale de la FA Cup et soulevé la Carabao Cup. Cependant, même s’il a « du crédit en banque », l’action du Néerlandais pourrait être sur le point de changer rapidement à Old Trafford si les mauvais résultats persistaient.

Voici les chances du prochain manager de Manchester Untied s’il décide de se passer de ses services…

Cotes du nouveau manager de Manchester United (à partir de Vérificateur de cotes)

1. Zinédine Zidane : 4/1

Zidane est le favori pour remplacer Ten Hag (Crédit image : Getty Images)

Chaque fois que les plus gros postes du football mondial surgissent, Zidane y est invariablement lié. Le Français est cependant clairement pointilleux, n’ayant dirigé le Real Madrid qu’à deux reprises malgré de nombreuses offres venues d’ailleurs.

Cela s’est clairement bien passé pour lui au Bernanbeu, remportant deux titres de Liga et trois trophées de Ligue des champions.

Cependant, il n’a pas été sur la sellette de la direction depuis qu’il a quitté Los Blancos à l’été 2021 : un Manchester United en plein désarroi est-il vraiment une perspective séduisante pour le joueur de 51 ans ?

2. Julien Nageslmann : 5/1

Nagelsmann quitterait-il l’Allemagne si peu de temps après sa nomination ? (Crédit image : Stefan Brauer/DeFodi Images via Getty Images)

Nagelsmann vient peut-être d’être nommé nouveau manager de l’équipe nationale allemande avant l’Euro à domicile l’été prochain, mais cela ne veut pas dire qu’il ne peut pas assumer la responsabilité de jongler entre la gestion internationale et l’entraînement de club. Cela a déjà été fait, après tout.

Néanmoins, c’est extrêmement improbable. Mais, juste pour alimenter l’idée, si Nagelsmann dispose de temps à Old Trafford, le joueur de 36 ans pourrait s’épanouir.

Manchester United semblait déterminé à construire un projet sous Erik ten Hag, mais avec Nagelsmann la version plus jeune et plus excitante, il présente peut-être une plus grande valeur à long terme par rapport à son homologue néerlandais.

3. Antonio Conte : 10/1

Conte pourrait être exactement ce dont United a besoin (Crédit image : Getty Images)

Dans la même veine que la nomination de José Mourinho en 2016, cela mettrait en évidence les ambitions à court terme de Manchester United. Gagner à tout prix, et gagner maintenant.

Actuellement sans travail et qui souhaitait auparavant rejoindre les Diables Rouges – le club a choisi de s’en tenir à Ole Gunnar Solskjaer plutôt que de le remplacer par l’Italien en 2021 – Conte serait en mesure de faire passer ses idées de manière concise, même si en employant un style de jeu plus pragmatique et moins offensif.

En effet, Manchester United dispose actuellement d’un effectif décousu. Conte réglerait ce problème avec ses principes sévères. Ou tout cela lui exploserait à nouveau au visage.

4. Graham Potter : 16/1

Potter n’a pas trouvé de travail depuis qu’il a quitté Chelsea (Crédit image : Getty Images)

Comme Zidane et Conte, Potter est également à la recherche de son prochain défi managérial, après avoir été limogé par Chelsea en avril de cette année. Alors que l’Anglais avait déjà prouvé ses références à Brighton, il a eu du mal à faire bonne impression à Stamford Bridge pendant son court séjour au club.

Gérer une équipe incroyablement pléthorique a constitué une épreuve difficile, tandis que les ambitions de la hiérarchie du club ont finalement abouti à son limogeage. Potter pourrait donc s’éloigner de Manchester United, en raison du problème de propriété qui persiste au sein du club.

5. Gareth Southgate : 16/1

Southgate pourrait unir l’équipe de United (Crédit image : Nigel French/Sportsphoto/Allstar via Getty Images)

Une finale des Championnats d’Europe, ainsi qu’une demi-finale et un quart de finale de Coupe du Monde sur le CV de Southgate avec l’Angleterre ne sont certainement pas quelque chose à renifler, et sa capacité à rassembler un groupe d’individus talentueux et à créer un esprit d’équipe collectif pourrait être exactement ce dont United a besoin.

Des points d’interrogation subsistent quant à la véritable capacité de Southgate en tant que manager, même s’il est peu probable qu’il quitte le poste de l’équipe nationale à l’approche de l’Euro 2024. Si cela devait se produire, il faudra sûrement attendre la fin de l’été prochain.

