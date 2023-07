Cotes du match des étoiles de la MLB 2023: lignes, écarts pour la classique du milieu de l’été

La Ligue américaine met sa séquence de neuf victoires consécutives contre la Ligue nationale en jeu lorsque les meilleurs joueurs de baseball se rencontrent mardi dans le 93e match des étoiles de la MLB au T-Mobile Park de Seattle.

La Ligue américaine mène la série All-Star 47-43-2, grâce à sa séquence de victoires actuelle.

Le All-Star Game sera diffusé sur FOX et l’application FOX Sports.

Voici un aperçu de la 93e Midsummer Classic du point de vue des paris :

Ligue nationale contre Ligue américaine au T-Mobile Park, Seattle (20 h HE mardi, Application FOX et FOX Sports)

Exécutez la propagation : Ligue américaine -1.5 (+168, misez 10 $ pour gagner 26,80 $ au total); Ligue nationale +1,5 (-205, misez 10 $ pour gagner 14,88 $ au total)

Ligne d’argent : Ligue américaine -125 favoris à gagner (misez 10 $ pour gagner 18 $ au total); Ligue nationale +105 outsiders pour gagner (misez 10 $ pour gagner 20,50 $ au total)

Nombre total d’exécutions Plus/Moins : 7,5 (Plus de -105, misez 10 $ pour gagner 19,52 $ au total; Sous -115, misez 10 $ pour gagner 18,70 $ au total)

Voici les résultats du All-Star Game depuis 2010 :

2022, Dodger Stadium : AL 3, NL 2

2021, Terrain Coors : AL 5, NL 2

2020, Dodger Stadium : pas de match en raison de la COVID-19

2019, champ progressif : AL 4, NL 3

2018, Nationals Park : AL 8, NL 6 (10 manches)

2017, Marlins Park : AL 2, NL 1 (10 manches)

2016, Parc Petco : AL 4, NL 2

2015, Great American Ball Park : AL 6, NL 3

2014, champ cible : AL 5, NL 3

2013, Citi Field : AL 3, NL 0

2012, Kauffman Stadium : NL 8, AL 0

2011, Chase Field : NL 5, AL 1

2010, Angel Stadium d’Anaheim : NL 3, AL 1

Alors, sur qui jetez-vous de l’argent pour gagner le All-Star Game ? Restez à l’écoute de FOX Sports pour toutes les mises à jour sur les cotes MLB.

