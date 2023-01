Cotes du match de championnat CFP : Trois raisons de parier sur Georgia vs TCU

Geoff Schwartz Analyste des paris sportifs FOX

Après la meilleure ronde de demi-finales de l’histoire des éliminatoires de football universitaire, nous avons un match fantastique dans le match pour le titre entre le champion en titre Georgia Bulldogs et les Texas Christian Horned Frogs !

La Géorgie est favorisée par 12,5 points sur FOX Betet pour une bonne raison.

Plongeons dans mes trois raisons pour lesquelles je m’attends à ce que les Bulldogs soient champions consécutifs et, plus important encore, couvrent l’écart.

La Géorgie peut-elle être championne nationale consécutivement ? Joel Klatt a discuté des Georgia Bulldogs dans le championnat national contre les TCU Horned Frogs.

3 Grenouilles cornues TCU CGU +12,5

+300

o63

1 Bouledogues de Géorgie UGA -12,5

-500

u63



1. Les étoiles sont de sortie

Les étoiles comptent, et la Géorgie en a bien plus. Le football peut souvent être compliqué, ou du moins nous le faisons ressentir ainsi. Cependant, le football universitaire peut être simple à cet égard. L’équipe avec les meilleurs joueurs finit généralement par gagner. Je sais, pas sorcier. Dans ce cas, la Géorgie a les meilleurs joueurs.

Les Bulldogs sont meilleurs sur les lignes offensives et défensives. La Géorgie a de meilleurs joueurs de talent et un meilleur talent à l’arrière de la défense. TCU a un quart-arrière plus dynamique dans la mesure où Max Duggan peut déplacer le ballon avec ses jambes, mais Bennett lance un meilleur ballon. Maintenant, avoir de meilleurs joueurs n’aide pas à la chance ni ne garantit même que vous gagnerez un match sans effort et sans faire d’erreurs. Mais, si la Géorgie joue de son mieux et que TCU joue de son mieux, la Géorgie a des avantages sur tout le terrain.

TCU contre la Géorgie – David contre Goliath ? RJ Young de FOX Sports donne un aperçu du match de championnat national entre TCU et la Géorgie

2. Retour à la normale ?

Un retour à la moyenne. La défense géorgienne a disputé son pire match de la saison. L’attaque par la passe de l’Ohio State, y compris sa protection contre la passe, a été exceptionnelle, car CJ Stroud a pu se déplacer sur le terrain, trouver des receveurs ouverts et faire des éclaboussures. Je m’attendrais à ce que la défense de la Géorgie revienne à la moyenne de cette saison, en particulier contre l’attaque de TCU qui est bien meilleure pour se précipiter que pour passer. La capacité de Duggan à se déplacer dans la poche est une préoccupation pour les Bulldogs, mais je pense qu’ils peuvent vivre avec cela étant l’offensive des Horned Frogs.

TCU reviendra également sur terre car sa victoire contre le Michigan est difficile à reproduire. TCU a marqué 51 points au total, dont 14 sur des scores défensifs. Il a réussi à marquer deux fois sur les retours d’interception, ce qui ne devrait pas se poursuivre contre la Géorgie. TCU a accordé 45 points au Michigan, et il y a un argument juste que le Michigan aurait pu / aurait dû marquer dans les années 60, car il avait deux entraînements à l’intérieur de la ligne des 2 mètres avec zéro point. Comme indiqué ci-dessus, le Michigan a eu deux de ses chances offensives se terminant par des points TCU. Cela fait quatre entraînements où les Wolverines n’ont pas marqué dans un match où ils n’ont lancé qu’une seule fois. La Géorgie ne commet pas les erreurs que le Michigan a commises. Je pense que nous voyons la chance moyenne des grenouilles cornues.

3. Les tranchées

La Géorgie a la meilleure combinaison de jeu de ligne offensif et défensif du pays. La ligne offensive des Bulldogs était l’une des deux finalistes pour le prix Joe Moore. La Géorgie est entrée dans les séries éliminatoires au 13e rang pour le taux de réussite au sol et au premier rang pour le taux de pression. La défense de TCU se classe au 69e rang pour le taux de réussite à la course et au 118e pour le taux de pression. L’attaque précipitée de TCU est 42e, et ils font face à une défense de pointe géorgienne au troisième rang. La ligne défensive de la Géorgie est classée cinquième pour les verges autorisées, sixième pour le taux de réussite en puissance et première pour le taux d’opportunité. La ligne offensive de TCU est classée 53e en taux de pression, et bien que la Géorgie ait besoin de générer de la pression via la pression, elle a tous les avantages dans les tranchées.

Les équipes qui ont autant d’avantages dans les tranchées perdent très rarement. Donnez-moi les Bulldogs à couvrir. Posez les pointes.

PRENDRE: La Géorgie (-12,5 chez FOX Bet) gagne par plus de 12,5 points

Geoff Schwartz a joué huit saisons dans la NFL pour cinq équipes différentes. Il a commencé comme tacle droit pour l’Université de l’Oregon pendant trois saisons et a été sélectionné dans la deuxième équipe All-Pac-12 sa dernière année. Il est analyste NFL pour FOX Sports. Suivez-le sur Twitter @GeoffSchwartz.

