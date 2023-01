Cotes du match de championnat CFP: meilleurs paris TCU contre Géorgie

Sam Panayotovitch Analyste des paris sportifs FOX

Êtes-vous prêt à parier sur le championnat national des éliminatoires de football universitaire ?

Les Georgia Bulldogs sont actuellement un favori de 12,5 points sur les TCU Horned Frogs à Pari FOXavec un total fixé à 62,5 points.

Les parieurs donnent essentiellement à la Géorgie 80% de chances de gagner le jeu, donc le prix de TCU pour gagner est plutôt juteux. Un pari de 100 $ sur les Frogs à +280 – leurs cotes actuelles sur FOX Bet – aurait un gain total de 380 $.

Préparons-nous avec mes jeux préférés pour lundi soir, avec des cotes via FOX Bet.

TCU contre la Géorgie – David contre Goliath ? RJ Young de FOX Sports donne un aperçu du match de championnat national entre TCU et la Géorgie.

TCU 1Q Moins de 5,5 points (-105 au pari FOX)

Je court-circuite l’offensive des Frogs au premier quart-temps.

Il est presque impossible de lancer le ballon sur la Géorgie – les Bulldogs n’autorisent que 77 verges au sol par match – et je m’attends à ce que le quart-arrière du TCU Max Duggan lutte tôt contre les couvertures déguisées de la défense “diffusée” de Kirby Smart.

Bien sûr, Ohio State a marqué un touché au premier quart de la demi-finale nationale, mais les Buckeyes avaient le choix potentiel n ° 1 lors du repêchage de la NFL 2023 au quart-arrière et trois receveurs larges qui joueront également le dimanche. L’attaque de TCU n’est pas chargée de ce type de talent, et il faudra du temps aux grenouilles cornues pour atteindre la zone des buts.

Un œuf d’oie ou un field goal fera l’affaire.

Max Duggan mènera-t-il l’offensive du TCU à la victoire ? Joel Klatt décompose les clés de l’attaque des grenouilles cornées du TCU n ° 3 en battant la défense agressive des Bulldogs de Géorgie n ° 1.

Brock Bowers à tout moment TD (-105 au pari FOX)

Les grands joueurs font des gros jeux dans les grands jeux.

Bowers est le meilleur receveur de touché de Géorgie cette saison, avec six scores en 14 matchs. Ce n’est en aucun cas un chiffre élevé, mais je vais profiter de sa production relativement faible et boire un peu de jus sur la scène nationale.

L’ailier serré de 6 pieds 4 pouces de Napa, en Californie, est exceptionnel dans le champ ouvert, et garçon, a-t-il le don de trouver des plis dans la défense. Et en supposant que la Géorgie établisse la course tôt et souvent, les opportunités de jeu pour le quart Stetson Bennett seront nombreuses.

D’autres paris sportifs ont Bowers à -125 et -150 pour marquer un touché à tout moment, alors profitons de ce prix généreux chez FOX Bet.

L’attaque de Brock Bowers et Georgia peut-elle prendre le dessus sur la défense de TCU ? Joel Klatt décompose l’offensive n ° 1 des Georgia Bulldogs contre la défense n ° 3 des TCU Horned Frogs dans le championnat national.

Géorgie -12,5 (-110 au pari FOX)

Permettez-moi de commencer par admettre que j’ai parié contre TCU lors de la demi-finale CFP de la semaine dernière contre le Michigan.

Je n’arrive toujours pas à croire que Jim Harbaugh a appelé le “Philly Special” sur la ligne de 2 mètres du TCU après que le Michigan se soit frayé un chemin sur le terrain lors du premier entraînement. Cette décision a bouleversé le plan de match précoce des Wolverines, et ils ne se sont jamais vraiment rétablis avant la seconde mi-temps.

De toute évidence, les Frogs méritent tout le crédit du monde – et plus encore – pour avoir atteint ce point. Mais la responsabilité s’arrête ici.

La combinaison de compétences et de vitesse de Georgia sera trop difficile à gérer pour TCU pendant quatre trimestres. C’est un groupe expérimenté qui regorge de talents de la NFL sur tout le terrain. De plus, ne sous-estimons pas comment TCU a pratiquement tout fait contre le Michigan, et les grenouilles se sont à peine échappées.

Ce jeu me donne de sérieuses vibrations pour le titre national 2013 lorsque l’Alabama a blanchi Notre Dame en première mi-temps en route vers un 42-14.

Sam Panayotovich est analyste de paris sportifs pour FOX Sports et NESN. Il a auparavant travaillé pour WGN Radio, NBC Sports et VSiN. Il choisira probablement contre votre équipe favorite. Suivez-le sur Twitter @spshoot.

