Cotes du football universitaire de la semaine 2, programme télévisé du 10 septembre: Alabama-Texas, Kentucky-Floride et plus

La semaine 1 n’est pas encore tout à fait terminée – Clemson et Georgia Tech s’emmêlent à Atlanta lundi soir – mais il est déjà temps d’envisager la deuxième semaine complète de football universitaire.

Le plus gros match, du moins sur papier, est le n ° 1 de l’Alabama qui se rend au Texas pour son premier match sur route hors conférence depuis 2011. Le Crimson Tide est un favori prohibitif, bien sûr, mais peut-être que les Longhorns peuvent constituer un défi.

Ailleurs, le jeu de conférence commence pour certains des plus grands gagnants de la semaine 1. La Floride, qui a bouleversé l’Utah 29-26 lors de l’un des plus gros matchs de samedi, reste à domicile pour affronter le Kentucky, ennemi de la Conférence du Sud-Est. L’USC, qui a remporté son premier match sous Lincoln Riley 66-14 contre Rice, joue à Stanford. Et le n ° 19 de l’Arkansas tente de suivre une victoire sur Cincinnati lors d’une visite de la Caroline du Sud.

Voici un calendrier complet et une liste des écarts de points disponibles pour la semaine 2 et des totaux supérieurs / inférieurs à Césars Sportsbook:

(*pas encore de lignes disponibles pour les matchs impliquant des équipes FCS)

Top 25 des jeux (classement de la semaine 1)

N ° 1 Alabama (-20, dont 61,5) au Texas, 11 h samedi, Fox

État de l’Arkansas au n ° 2 de l’État de l’Ohio (-44, o / u 68,5), 11 h samedi, BTN

Southern Miss au n ° 16 Miami (-26, o / u 57), 11 h samedi, ACCN

Caroline du Sud au n ° 19 Arkansas (-7,5, o / u 52,5), 11 h samedi, ESPN

No. 22 Wake Forest (-7, o/u 61.5) à Vanderbilt, 11 h samedi, SECN

*Charleston Southern au n ° 13 NC State, 11h30 samedi

* Sud de l’Utah au n ° 7 de l’Utah, 12h30 samedi, Pac-12

Marshall au No. 5 Notre Dame (-19, o/u 52), 13h30 samedi, NBC

*Furman au n ° 4 Clemson, 14h30 samedi, ACCN

État des Appalaches au n ° 6 Texas A&M (-17, o / u 54), 14h30 samedi, ESPN2

Tennessee (-6,5, o/u 65) au n ° 17 Pittsburgh, 14h30 samedi, ABC

État de Washington au n ° 18 Wisconsin (-17,5, o / u 46,5), 14h30 samedi, Fox

* État de Kennesaw au n ° 23 Cincinnati, 14h30 samedi, ESPN +

* Samford au n ° 3 Géorgie, 15 h samedi, SECN

Akron au n ° 15 Michigan State (-35,5, o / u 56), 15 h samedi, BTN

N ° 24 Houston à Texas Tech (-2,5, 65,5), 15 h samedi, FS1

Kent State au n ° 9 Oklahoma (-32, o / u 70), 18 h samedi, ESPN +

N ° 20 Kentucky à Floride (-4,5, o / u 51,5), 18 h samedi, ESPN

* Central Arkansas au n ° 21 Ole Miss, 18 h samedi, ESPN +

No. 14 USC (-9.5, o/u 65) à Stanford, 18h30 samedi, ABC

État de l’Arizona au n ° 12 de l’État de l’Oklahoma (-11, o/u 54,5), 18 h 30, ESPN2

Hawaï au n ° 8 Michigan (-50,5, o / u 65), 19 h samedi, BTN

*Est de Washington au n ° 11 Oregon, 19h30 samedi, Pac-12N

N ° 10 Baylor au n ° 25 BYU (-2,5, o / u 52,5), 21h15 samedi, ESPN

D’autres jeux

VENDREDI, SEPT. 9

Louisville au centre de la Floride (-6,5, dont 61,5), 18h30, ESPN2

Boise State (-16,5, 46,5) au Nouveau-Mexique, 20 h, CBSSN

SAMEDI, SEPT. dix

Missouri à Kansas State (-8,5, dont 55,5), 11 h, ESPN2

* Western Illinois au Minnesota, 11 h, BTN

Duke à Northwestern (-10, o/u 56,5), 11 h, FS1

Ohio à Penn State (-24, o/u 53,5), 11 h, ABC

Caroline du Nord (-8, o/u 68) à Georgia State, 11 h, ESPNU

UTSA (-2, o/u 54) à l’armée, 11 h, CBSSN

Sud de l’Alabama au centre du Michigan (-5,5, o / u 59), midi, ESPN +

*Lafayette au Temple, 13h, ESPN+

Western Michigan (-6,5, dont 55,5) à Ball State, 13 h, ESPN +

Colorado à Air Force (-18,5, dont 45,5), 14h30, CBS

Memphis (-6,5, o/u 50,5) à la Marine, 14h30, CBSSN

Maryland (-27, o/u 66) à Charlotte, 14h30

UNLV à Cal (-13,5, o/u 50,5), 15 h

*État de Portland à Washington, 15 h

État de l’Iowa à Iowa (-3, o/u 41,5), 15 h, BTN

Virginie à Illinois (-4, o/u 53,5), 15 h, ESPNU

*État de l’Indiana à Purdue, 15 h

*Wagner à Rutgers, 15h

* Nord du Colorado au Wyoming, 15 h

*Est du Kentucky à Bowling Green, 15 h

* État de Norfolk à James Madison, 15 h

Middle Tennessee à Colorado State (-7,5, o/u 57), 15 h

* État de l’Alabama à UCLA, 16 h, Pac-12N

*Parole Incarnée au Nevada, 16h30

Kansas à Virginie-Occidentale (-13, dont 57,5), 17 h, ESPN +

Old Dominion à East Carolina (-13,5, dont 52), 17 h, ESPN +

*Robert Morris à Miami (Ohio), 17h

* Gardner-Webb à Coastal Carolina, 17 h, ESPN +

* Sud-est de la Louisiane à Florida Atlantic, 17 h

UAB (-6,5, dont 52) ​​à Liberty, 17 h, ESPN +

Syracuse (-20, o/u 52) à UConn, 18 h, CBSSN

* Caroline de l’Ouest à Georgia Tech, 18 h, ESPN +

UMass à Tolède (-30,5, dont 53), 18h, ESPN+

* État Weber à l’État de l’Utah, 18 h

* État d’Alcorn à Tulane, 18 h, ESPN +

*Lamar à SMU, 18h, ESPN+

* Howard au sud de la Floride, 18 h, ESPN +

Nord de l’Illinois à Tulsa (-5,5, dont 57), 18 h, ESPN +

Est du Michigan à UL (-10,5, o/u 56), 18 h, NFL Network

* Alabama A&M à Troy, 18 h

Florida International à Texas State (-11,5, dont 55), 18 h, ESPN +

*Stephen F. Austin à Louisiana Tech, 18 h

État de San Jose à Auburn (-23,5, o/u 51,5), 18h30, ESPNU

*Sud à LSU, 18h30, réseau SEC

Georgia Southern au Nebraska (-21,5, o/u 59,5), 18h30, FS1

* Texas Southern à North Texas, 18h30

* État McNeese à Rice, 18h30

* État de l’Idaho à l’État de San Diego, 19 h

* État de Tarleton au TCU, 19 h, ESPN +

* Idaho à Indiana, 19 h, BTN

Boston College à Virginia Tech (-3, o/u 45,5), 19 h, ACCN

* État de Nicholls à UL-Monroe, 19 h

État du Nouveau-Mexique à UTEP (-13,5, o / u 46), 20 h, ESPN +

État de l’Oregon à l’État de Fresno (-1, o/u 60,5), 21h30, CBSSN

État du Mississippi (-9, dont 61,5) à Arizona, 22 h, FS1