Cotes du football universitaire 2023 : Penn State, deux autres équipes 6-0 contre l’écart

Les parieurs sont toujours à la recherche d’angles et de tendances lorsqu’ils parient sur le football. L’une de ces tendances consiste à faire équipe avec des équipes performantes contre la propagation.

Alors, quelles sont les meilleures équipes de football universitaire contre l’écart (ATS) cette saison ?

Trois équipes ont actuellement une fiche de 6-0 contre l’écart, mais deux de ces équipes pourraient vous surprendre.

Voyons quelles équipes ont commencé la saison sur une bonne séquence dans le monde des paris.

La première équipe sur la liste est les Penn State Nittany Lions, septièmes, qui ont également une fiche de 6-0 (SU).

Les Nittany Lions de James Franklin ont couvert un écart de 20,5 points contre la Virginie occidentale en marquant un touché à six secondes de la fin lors d’une victoire de 38-15 lors de leur premier match de la saison, et ils roulent depuis.

Mais pouvez-vous nommer les deux autres équipes 6-0 contre l’écart ?

Les réponses se trouvent dans une ville de Pennsylvanie, à 100 kilomètres à l’ouest de New York, et dans une ville du désert connue pour proposer des paris sportifs légalisés.

Les Lafayette Leopards de la FCS Patriot League et les UNLV Rebels de la FBS Mountain West Conference ont également une fiche de 6-0 contre l’écart cette saison.

Les trois équipes peuvent-elles améliorer leur fiche à 7-0 contre l’écart cette saison ?

7 Penn State Nittany Lions Bloc d’alimentation +4,0

+157

o46.5

3 Buckeyes de l’État de l’Ohio OSU -4.0

-188

u46.5



Les Nittany Lions affronteront le n°3 de l’Ohio State samedi à midi HE sur FOX et l’application FOX Sports. Les Buckeyes 6-0 sont favoris avec 4,5 points.

L’analyste de football de FOX Sports College, RJ Young, place Penn State au cinquième rang de son classement, deux places de plus que dans le Top 25 de l’AP. Les Nittany Lions viennent de remporter une victoire de 63-0 contre le Massachusetts, une école indépendante FBS.

« Penn State s’est occupé des affaires, ils font ce que je leur ai demandé de faire pour rester parmi les cinq meilleures équipes. Je ne vais pas les pénaliser pour avoir marqué 63 points et abandonné zéro, simplement parce qu’ils n’ont pas un victoire de marque », a déclaré Young, animateur de l’émission de football universitaire n°1 de FOX Sports. « Précisément parce qu’ils doivent jouer contre Ohio State samedi.

« Que cela vous plaise ou non, le classement de Penn State et de l’Ohio State est susceptible de changer la semaine prochaine. Parce que l’un de ces deux va éliminer une équipe du top 10, et si c’est Penn State, c’est sur la route. » Si c’est Ohio State, c’est la meilleure équipe que vous ayez affrontée, sans s’appeler Notre Dame, qui, oh, en passant, n’est peut-être pas aussi mauvaise que nous le pensions. «

Young a déclaré que le vainqueur de la confrontation Nittany Lions-Buckeyes serait sur la voie rapide vers une place pour les séries éliminatoires du football universitaire.

« Je trouve ridicule que nous ne fassions pas déjà la promotion de l’Ohio State-Penn State. … Je suis déjà prêt pour samedi parce que ce match sera vraiment un quart de finale des éliminatoires du football universitaire », a déclaré Young. « Ça va être très difficile pour le perdant de ce match de participer aux éliminatoires du football universitaire – pas impossible, mais extrêmement difficile. »

RJ Young réagit au sondage AP et partage ses 25 meilleures équipes

Béliers de l’État du Colorado CSU +8,0

+250

o62

Rebelles de l’UNLV UNLV -8.0

-317

u62



Quant aux deux autres équipes, les Runnin’ Rebels (5-1 SU) sont favoris avec 7 points à domicile contre Colorado State (3-3).

UNLV a perdu contre le Michigan 35-7 au cours de la semaine 2, mais a été considéré comme un outsider de 38 points.

Les Léopards (5-1 SU) d’Easton, en Pennsylvanie, sont favoris avec 2,5 points chez les Holy Cross Crusaders lors d’un match de la Patriot League samedi.

Lafayette a perdu contre Duke 42-7 lors de la semaine 2, mais a été considéré comme un outsider de 42,5 points.

Fait intéressant : les Léopards, l’un des programmes de football universitaire les plus anciens du pays, ont remporté trois championnats nationaux de football (1896, 1921, 1926).

Soutenez-vous l’une des trois équipes pour améliorer leur fiche à 7-0 contre l’écart cette semaine ? Suivez FOX Sports pour les dernières nouvelles sur les paris sur le football universitaire.

