Cotes du football universitaire 2023 : le retour épique de Baylor ruine la journée pour les parieurs de l’UCF

Les choses semblaient sombres pour les parieurs de Baylor contre l’UCF alors que les Bears étaient menés 35-7 à la fin du troisième quart-temps.

Les Bears de Dave Aranda ont effectué un retour épique, se rassemblant pour une victoire de 36-35 contre les Knights dans un thriller de la Big 12 Conference samedi.

Baylor (+250 sur la moneyline, parié 10 $ pour gagner 35 $ au total) a remporté l’improbable victoire en marquant 29 points sans réponse dans les 18 ½ dernières minutes.

L’UCF, favori avec 8,5 points, était à -300 sur la moneyline (pariez 10 $ pour gagner un total de 13,33 $).

EN RAPPORT: Le rallye du Colorado au deuxième semestre fait couler les parieurs de l’USC

Lors de l’explosion de but de Baylor, l’UCF a implosé avec une interception, un botté de dégagement, un échappé perdu renvoyé pour un touché, un botté de dégagement et un panier manqué.

Voici les moments forts du retour dont les fans de Baylor parleront.

Le demi de coin des Bears Caden Jenkins a renvoyé un échappé de 72 verges pour un touché pour réduire l’avance de l’UCF à 35-33 à six minutes de la fin.

L’UCF a ensuite fait trois retraits, ce qui a conduit au panier de 25 verges d’Isaiah Hankins avec 1:21 à jouer et à la première avance du match de Baylor.

Les Knights avaient une possession de plus, mais Colton Boomer était à court d’une tentative de placement de 59 verges lors du jeu final.

Lors du dernier entraînement, le quart-arrière Timmy McClain a réalisé un jeu qui restera dans l’histoire du football de l’UCF.

Au quatrième essai, McClain s’est précipité et a échappé aux plaqueurs potentiels pour compléter une passe à RJ Harvey pour un gain de 16 verges.

L’un des parieurs qui a encaissé était l’analyste des paris sportifs de FOX. Sam Panayotovitch .

Avez-vous encaissé vos paris sur le football universitaire ce week-end ? Suivez FOX Sports pour les dernières nouvelles sportives.

& amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp; & amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;



Obtenez plus du football universitaire Suivez vos favoris pour obtenir des informations sur les jeux, les actualités et bien plus encore.