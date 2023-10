Cotes du football universitaire 2023 : comment parier Oregon-Washington, choix de la semaine 7, pronostics

Geoff Schwartz Analyste des paris sportifs FOX

Toutes les lumières du monde du football universitaire seront braquées sur les vedettes de la côte ouest ce week-end, Washington accueillant l’Oregon et l’USC se rendant à Notre Dame.

En tant que personne qui couvre la conférence Pac-12 pour gagner sa vie, c’est mon jam.

Sur ce, voici mes meilleurs paris pour la liste de ce week-end.

N ° 8 Oregon @ N ° 7 Washington (Samedi, 15 h 30 HE, ABC)

Commençons par le match dans le Nord-Ouest Pacifique, avec un résumé aveugle entre les deux équipes pour mettre la table (classement des équipes fourni par SP+).

Équipe A (OFFENSIVE) : Force du calendrier (84e), attaque globale (2e), points par entraînement offensif (4e), taux de jeu explosif (1er), verges au sol par jeu (46e), taux de réussite au troisième essai (21e), points par zone rouge opportunité (40ème)

Équipe B (OFFENSIVE) : Force du calendrier (108e), attaque globale (4e), points par entraînement offensif (1er), taux de jeu explosif (12e), verges au sol par jeu (1er), taux de réussite au troisième essai (2e), points par zone rouge opportunité (3ème)

Équipe A (DÉFENSE): SP+ global (26e), taux de jeu explosif (5e), ​​points par drive (36e), taux de réussite au troisième essai (103e), taux de dégâts (79e), points par opportunité en zone rouge (70e), taux de réussite des tacles (101e). )

Équipe B (DÉFENSE) : SP+ global (20e), taux de jeu explosif (17e), points par drive (8e), taux de réussite des troisièmes essais (22e), taux de dégâts (28e), points par opportunité en zone rouge (22e), taux de réussite des tacles (37e). )

Nous reviendrons sur ces chiffres plus tard. Pour l’instant, plongeons-nous dans le jeu.

Pourquoi Washington gagne et couvre

L’offensive de Washington submerge la défense de l’Oregon avec son mélange de talent et d’habileté, quelque chose que la défense de l’Oregon n’a pas vu cette saison.

L’Oregon a accordé 30 points à Texas Tech, la meilleure attaque qu’il ait connue avant Washington. Cependant, Texas Tech a réussi à déplacer le ballon via la course du quart-arrière et ce n’est pas ce que Washington a fait avec Michael Penix Jr. L’Oregon n’a autorisé que trois passes explosives dans ce match, mais Washington a trois futurs receveurs de la NFL, plus un favori de Heisman dans Penix au QB. L’intérieur de la ligne offensive de Washington est capable de résister aux stratagèmes de pression et de ruée vers les passes de l’Oregon, ce qui donne à Penix tout le temps dont il a besoin pour trouver ses armes.

Si l’Oregon ne déplace pas Penix de sa place, Washington marquera.

Caleb Williams et Michael Penix Jr. sont les meilleurs prétendants à Heisman de Joel Klatt

Le Husky Stadium est complet et sera bruyant, l’atmosphère la plus bruyante dans laquelle un membre de l’offensive de l’Oregon ait jamais joué, en dehors du quart-arrière Bo Nix. Bien que Nix ait bien joué dans l’Oregon, il est toujours sujet aux erreurs lors des matchs sur la route. Si Nix est une machine à turnover et/ou indécis avec le ballon, cela pourrait bloquer l’offensive de l’Oregon. Si la défense contre la course de Washington est meilleure au premier et au deuxième essai, cela donnera aux Huskies plus d’occasions de précipiter le passeur au troisième essai. UW a des passeurs exceptionnels sans la production attendue, avec seulement six sacs cette saison. Une partie du manque de production est due à la situation. La défense des Huskies est 132e pour la distance moyenne du troisième essai, ce qui signifie que l’offensive adverse a une distance plus courte que la plupart pour obtenir un premier essai. Cela ne permet pas à Braylon Trice, un futur choix de première ronde en défensive, d’avoir la chance de précipiter le passeur en troisième et longue position. Je crois que Trice serait un problème pour le jeune plaqueur gauche de l’Oregon s’il avait constamment l’occasion de précipiter le passeur.

La défense de Washington devra jouer son meilleur match de la saison pour remporter la victoire.

Pourquoi l’Oregon gagne ce match

L’offensive de l’Oregon est capable de déplacer le ballon sans faute contre une défense de Washington qui ne peut pas arrêter la course et pourrait être privée de ses meilleurs plaqués défensifs. L’Oregon évite les pénalités de faux départ qui l’ont frappé à Texas Tech et Nix prend simplement ce qui lui est donné. Troy Franklin de l’Oregon réalise un match monstre au poste de receveur, et les Ducks font simplement ce qu’ils ont fait toute la saison. L’Oregon doit faire pression sur Penix pour que sa défense réussisse. S’ils gagnent certains affrontements à l’intérieur, les Ducks ont une chance. Le secondaire de l’Oregon est capable de limiter les jeux explosifs et en fait suffisamment pour ralentir les options de réception de Washington. La défense de l’Oregon est suffisamment talentueuse pour bien jouer dans ce match et son plan s’est avéré bien amélioré cette année.

Qui gagne le jeu et couvre

S’il y a un affrontement entre des équipes serrées sur le papier, sur quels facteurs dois-je me tourner pour déterminer le vainqueur ? Quelle équipe est la plus talentueuse, quelle équipe est plus profonde, quelle équipe joue le plus physiquement et qui est la meilleure en défense.

La réponse à toutes ces questions est l’Oregon (équipe B dans le tableau ci-dessus !). En fin de compte, cela ne décide pas toujours d’un match, mais c’est un bon début. Le Husky Stadium est bruyant, mais Washington (équipe A dans le tableau ci-dessus) a gagné à Autzen la saison dernière, alors le terrain compte-t-il plus cette saison que la saison dernière ?

L’Oregon va gagner et couvrir.

CHOISIR : Oregon (+3) perdra de 3 points ou moins, ou gagnera purement et simplement

N ° 10 USC @ N ° 21 notre Dame (Samedi, 19 h 30 HE, NBC)

L’USC a joué trois clunkers consécutifs, et cela va leur coûter cher samedi.

Les attentes de l’USC cette saison étaient de remporter un titre de conférence et une place pour les séries éliminatoires du football universitaire, si leur défense devait s’améliorer. Après six matchs, la défense de l’USC semble être exactement ce qu’elle était la saison dernière. Il est 73e en points par entraînement en défense, avec un taux de réussite des tacles de 115e. La défense de l’USC a accordé 28 points à Arizona State il y a trois week-ends lors d’une victoire de 42-28. C’est le plus grand nombre de points que les Sun Devils ont marqué toute la saison. Le week-end suivant, l’USC a accordé 41 points au Colorado après que l’Oregon n’en ait accordé que six aux Buffaloes lors de leur match précédent. Le week-end dernier, l’USC a battu l’Arizona 43-41 en prolongation.

Bien que l’offensive de Notre Dame ait connu des difficultés, il ne semble pas qu’aucune offensive ait des problèmes avec la défense de l’USC. Il s’agit absolument d’un bon match pour l’offensive irlandaise, qui est 24e en points par drive. L’offensive irlandaise a affronté trois équipes consécutives situées dans le top 20 du SP+ en défense, et maintenant elle obtient l’USC. Je pense que les inquiétudes concernant l’offensive irlandaise s’atténueront après ce match.

L’offensive de l’USC est dirigée par le meilleur joueur du sport, le quart-arrière en titre Caleb Williams, vainqueur de Heisman. Bien que les chiffres offensifs de l’USC soient fantastiques, l’offensive semble tout simplement mal en point récemment. Il en a mis 48 contre le Colorado, mais n’a pas marqué dans les 17 dernières minutes. Il n’a marqué que 28 points en temps réglementaire contre l’Arizona. Williams a le temps moyen de lancer le plus élevé de tous les quarterbacks Power 5, mais c’est un groupe de Williams qui effectuent des jeux spéciaux derrière la ligne de mêlée. Le porteur de ballon de l’USC, MarShawn Lloyd, est fantastique et devrait faire partie de l’offensive plus souvent. Il fait en moyenne 7,7 verges par tentative. La défense irlandaise est classée 24e pour les points par match et 17e pour le taux de jeu explosif. C’est un groupe physique qui a freiné l’offensive de l’Ohio State et de Duke des week-ends consécutifs. Oui, la défense de ND a connu des difficultés à Louisville, mais ce match semblait inévitable après deux matchs consécutifs jusqu’au bout.

Caleb Williams devrait-il revenir à l’USC si les Bears décrochent le premier choix au repêchage de la NFL ?

C’est le jeu où les clunkers de l’USC leur ont finalement coûté cher. Les Trojans ne peuvent pas réaliser des performances comme celles que nous avons vues ces trois dernières semaines et battre une équipe irlandaise talentueuse et physique, avec un quarterback vétéran. J’ai les Irlandais qui couvrent et gagnent.

PICK: Notre Dame (-2,5) gagnera par 2,5 points ou plus

N ° 18 UCLA @ N ° 15 État de l’Oregon (Samedi, 20 h HE, FOX)

Il s’agit d’un jeu Under classique, avec les deux équipes déterminées à faire passer le ballon.

UCLA est de retour sur la route après avoir battu l’État de Washington le week-end dernier et je ne fais pas confiance à son attaque dans un autre environnement routier difficile. Les Bruins se sont rendus en Utah il y a quelques week-ends et n’ont récolté que sept points offensifs. Le week-end dernier, face à une bonne défense des Cougars, ils ont marqué 25 points. Maintenant, ils se dirigent vers Corvallis pour affronter une défense des Beavers bien meilleure à domicile que sur la route. Les Beavers sont 49e pour les points par drive en défense, mais ont plus de difficulté à arrêter la course qu’à la passe pour le moment. C’est mieux pour l’UCLA, qui tentera de faire courir le ballon autant que possible.

Le week-end dernier, Carson Steele a réalisé 30 tentatives précipitées, un chiffre monstre pour un arrière universitaire. Cependant, la défense des Beavers peut remplir la boîte parce que le véritable quarterback de première année de l’UCLA, Dante Moore, joue comme un véritable étudiant de première année. Il fait des erreurs et rate des lancers. L’offensive de l’UCLA fonctionne parfois comme si elle ne lui faisait pas confiance.

De l’autre côté, l’offensive de l’Oregon State est bonne mais avec des séquences au niveau du quart-arrière. DJ Uiagalelei jouera bien puis ne jouera pas bien. L’offensive des Beavers est la meilleure lorsqu’elle précipite le football et ce sera un ours contre la défense de l’UCLA, l’une des meilleures du pays même si je ne pense pas que les gens s’en rendent encore compte. Il est deuxième en points par trajet avec un taux de dégâts global de 11e.

Ce sera une bataille dans les tranchées, les deux équipes se précipitant avec le ballon. Je vais prendre le Under.

CHOISIR : Moins de 54,5 points au total marqués

Geoff Schwartz est un analyste NFL pour FOX Sports. Il a joué huit saisons dans la NFL pour cinq équipes différentes. Il a débuté au poste de bloqueur droit pour l’Université de l’Oregon pendant trois saisons et a été sélectionné dans la deuxième équipe All-Pac-12 lors de sa dernière année. Suivez-le sur Twitter @ Geoff Schwartz .

