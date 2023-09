Cotes du football universitaire 2023 : Colorado, Deion Sanders étourdit le TCU ; Les paris sportifs sont bouleversés

Patrick Everson Analyste des paris sportifs FOX

C’est ainsi que vous commencez le premier samedi complet de football universitaire de la saison – avec un bouleversement pur et simple qui rend de nombreux parieurs extrêmement heureux, et qui incite peut-être quelques parieurs à se tourner vers l’Advil.

Dès le départ, le marché des cotes de la semaine 1 du football universitaire a obtenu un résultat époustouflant. L’entraîneur Prime et ses Colorado Buffaloes – outsiders de 21 points sur la route – ont éliminé le n ° 17 TCU 45-42 lors d’une fusillade sauvage lors du premier Big Noon Kickoff de FOX Sports de la saison.

Plusieurs bookmakers ont discuté d’une grande aubaine pour les bailleurs de fonds des Buffaloes – et du revers important qui a suivi derrière le comptoir.

Prières exaucées

Pendant toute l’intersaison, il y a eu beaucoup de battage médiatique autour du nouvel entraîneur du Colorado, Deion Sanders, et de sa liste complètement remaniée. Les Buffaloes comptent 86 nouveaux joueurs, et heureusement, deux d’entre eux sont le quart-arrière Shedeur Sanders – oui, le fils de Deion – et Travis Hunter, qui se démarque dans les deux sens.

Sanders a lancé un total ridicule de 510 verges et quatre touchés, tandis que Hunter a réussi 11 attrapés pour 119 verges en attaque et une superbe interception en défense.

Cela et bien plus encore ont aidé les Buffaloes à réussir la surprise contre une équipe TCU qui a atteint le match pour le titre des éliminatoires du football universitaire la saison dernière. Et les masses de paris étaient absolument sur Coach Prime et la moneyline du Colorado.

« Quand TCU faisait quelque chose de bien, c’était aussi calme qu’un service de communion », a déclaré Chris Andrews, directeur des paris sportifs de South Point. « Quand le Colorado a fait quelque chose de bien, la foule à South Point a éclaté en alléluias. Ils ont marqué les points sur TCU et ont pris le Colorado sur la moneyline. »

Faits saillants des Colorado Buffaloes contre les TCU Horned Frogs n°17 Découvrez les meilleurs moments forts du match entre les Buffaloes du Colorado et les Horned Frogs n°17 ​​de TCU.

Chien Big Moneyline

Le Colorado était un chien de Moneyline de taille, allant généralement de +600 à +775. Ainsi, alors que certains paris sportifs ont profité du fait que TCU n’a pas réussi à couvrir l’écart, ils ont tout rendu et bien plus encore aux parieurs carrément contrariés des Buffaloes.

« C’était un résultat horrible », a déclaré samedi après-midi Zachary Lucas, directeur des ventes au détail de sports chez TwinSpires. « Nous avons été inondés de paris moneyline sur le Colorado ce matin. Les Buffaloes ont fini par être notre plus gros handicap aujourd’hui. »

Et sur certains sites de paris sportifs, en particulier BetMGM, de nombreux parieurs ont remporté les 21 points avec le Colorado – un double coup dur pour les parieurs. L’analyste des données de BetMGM, John Ewing, a noté samedi avant le match que le Colorado prenait plus de billets à points que toute autre équipe et était deuxième en termes d’argent à points sur le marché des cotes de la semaine 1 du football universitaire.

Scott Shelton de BetMGM Nevada a ajouté à propos de l’action sur les paris sportifs de l’opérateur à Las Vegas : « Le Colorado est l’équipe qui a le plus parié de toute la journée. C’est le Colorado de loin, en ce qui concerne les billets. »

Joey Feazel, principal trader de football universitaire pour Caesars Sports, a déclaré que la surprise du Colorado avait fait la fête des parieurs. Il convient de souligner que le total de victoires Over/Under des Buffs n’était que de 3,5 et que tous les parieurs pointus étaient sur Under. Le résultat de samedi était très inattendu.

« Les Buffaloes du Colorado et Coach Prime ont défié les critiques avec une victoire monumentale contre TCU », a déclaré Fenzel. « Il a utilisé une approche très non conventionnelle cette intersaison, et cela a porté ses fruits aujourd’hui. Quelle victoire phénoménale pour nos parieurs Caesars qui ont soutenu le Colorado tout au long de l’été. Nous avons hâte de voir Coach Prime lors de son match d’ouverture à domicile contre le Nebraska la semaine prochaine. »

En effet, la file d’attente pour le match d’ouverture à domicile du Colorado s’est effondrée. Caesars Sports a actuellement Nebraska-Colorado pour les choisir, tandis que FanDuel Sportsbook est à Nebraska -1,5. Avant le week-end, les Huskers étaient dans la fourchette -7,5/-8,5.

Construit pour l’avenir

Le Colorado n’a pas seulement pris une mer de paris pour les matchs de samedi. Plusieurs paris sportifs ont rapporté pendant des mois une action intense sur les cotes du championnat national du Colorado – à 200/1 (+20 000, pariez 10 $ pour gagner 2 000 $ de profit) ou plus – et le Over sur ce total de gains susmentionné de 3,5.

Oh, et le public parieur est également intéressé par les cotes du Trophée Heisman.

« Le jeu a été un grand perdant pour nous », a déclaré Cameron Drucker, trader senior de BetMGM. « Et il y a des flots de paris sur Travis Hunter et Shedeur Sanders. »

Au début du week-end, Sanders était un long shot de +12500 Heisman sur BetMGM. Les chances sont actuellement hors jeu chez BetMGM, mais d’autres livres ont désormais le quart-arrière du Colorado aussi court que +4000.

Un client avisé de BetMGM a mis 1 000 $ sur Sanders +12 500. Si Sanders y parvient, ce pari rapportera la somme colossale de 125 000 $. Au début du week-end, Sanders était le troisième passif de BetMGM. Cette responsabilité augmentera probablement, bien que selon des probabilités nettement plus faibles, à la suite de sa performance de la première semaine.

Ironman bidirectionnel Hunter – qui a participé à 134 jeux dans la chaleur bouillante de Fort Worth samedi – avait une cote Heisman de +15 000 au début du week-end. Son prix sera sûrement également réduit.

De plus, comme indiqué il y a quelques jours sur FOX Sports, il y avait de nombreux autres paris de pré-saison notables sur les Buffs, notamment :

– 12 000 $ sur la moneyline du Colorado +600 contre TCU, chez Caesars Sports. Ce parieur a déjà gagné 72 000 $, pour un gain total de 84 000 $.

– 1 000 $ sur Buffaloes +25 000 pour remporter les éliminatoires du football universitaire, sur BetMGM. Pour bénéficier de 250 000 $.

– 4 500 $ sur Buffaloes +10 000 pour remporter le Pac-12, chez BetMGM. Pour bénéficier de 450 000 $.

Et dire que ce n’est que le premier samedi du marché des paris sur le football universitaire 2023. Si cela ressemble au match Colorado-TCU, nous allons vivre une aventure extrêmement divertissante.

Oh, BTW : je n’ai pas eu le courage de prendre mon alma mater Colorado sur la moneyline, mais j’ai au moins facilement encaissé Buffaloes +21 sur le spread.

Je le prends, contre du #ChilisMoney.

Patrick Everson est analyste de paris sportifs pour FOX Sports et journaliste principal pour VegasInsider.com. C’est un journaliste éminent dans le domaine national des paris sportifs. Il vit à Las Vegas, où il aime jouer au golf par une température de 110 degrés. Suivez-le sur Twitter : @PatrickE_Vegas

