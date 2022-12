Cotes du Festival de Cheltenham: Facile Vega réduit à 5/4 favori pour Supreme après avoir remporté ses débuts sur les haies | Nouvelles de la course

Facile Vega a maintenu son record invaincu avec une démonstration parfaite du pied lors de ses débuts très attendus en haies à Fairyhouse.

En tant que fils de Quevega, héroïne du Festival de Cheltenham à six reprises, l’enfant de cinq ans formé par Willie Mullins a tout emporté devant lui dans la sphère des pare-chocs la saison dernière – remportant chacun de ses quatre départs, y compris des triomphes dans les grandes courses au Dublin Racing Festival, le Festival de Cheltenham et le Festival de Punchestown.

Il était sans surprise un prix très court pour réussir la transition vers le jeu de saut d’obstacles dans la division deux du Fingal Ravens Raceday Maiden Hurdle – et quiconque tenté par la cote de 1/9 aura eu peu de soucis.

Avec Paul Townend prenant le relais en selle du fils de l’entraîneur, Patrick, Facile Vega a extrêmement bien voyagé et a sauté avec précision tout au long du concours de deux milles, avant de commencer à passer les vitesses en se balançant vers la maison.

Une fois donné de la tête, le fils de Walk In The Park s’est volontiers prolongé sans faute, passant le poteau avec 14 longueurs en main sur An Mhi.

Mullins a déclaré: “J’étais très heureux de la façon dont il a sauté pour un cheval pour la première fois et a fait sa propre course. Il a couru comme un handicapeur et ce fut une performance fantastique.

Image:

Facile Vega a sauté intelligemment sur les débuts des haies à Fairyhouse





“Je ne sais pas ce qui s’est passé à l’avant-dernier et Paul a pensé que quelque chose venait d’attirer son attention. Il l’a juste pressé et il a décollé dans la ligne droite.

“Nous verrons comment il va après cela et peut-être regarderons-nous à Noël.”

Les bookmakers ont réagi à la victoire de Facile Vega en le réduisant à 5/4 favori (de 7/4) pour le Supreme Novices ‘Hurdle à Cheltenham en mars.