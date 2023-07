Cotes du Derby MLB Home Run 2023, Pete Alonso, Vladimir Guerrero Jr., favoris

Êtes-vous prêt à lancer un coup de circuit avec vos paris gagnants ? Eh bien, ne cherchez pas plus loin que la semaine prochaine pour une excellente opportunité de pari.

Le double vainqueur Pete Alonso des Mets de New York et la tête de série Luis Robert des White Sox de Chicago sont les têtes d’affiche du groupe de huit joueurs du All-Star Game Home Run Derby, prévu pour 20 h HE le 10 juillet au T-Mobile Park. à Seattle.

Robert et Alonso ont le plus de circuits cette saison (25) parmi les huit participants. Robert a été classé premier sur la base du bris d’égalité de la plupart des circuits depuis le 15 juin (neuf, quatre de plus qu’Alonso).

Vladimir Guerrero Jr. des Blue Jays de Toronto détient le record du plus grand nombre de circuits en un tour (40 en 2019). Son père, Vladimir Guerrero, a remporté le Derby 2007 en tant que membre des Angels de Los Angeles.

Lequel de ces sluggers a les meilleures chances de gagner ?

Plongeons-nous dans les chances du Derby du Home Run 2023 :

Pete Alonso, Mets de New York : +300 (pariez 10 $ pour gagner 40 $ au total)

Vladimir Guerrero Jr., Blue Jays de Toronto : +350 (pariez 10 $ pour gagner 45 $ au total)

Luis Robert Jr., Chicago White Sox : +450 (pariez 10 $ pour gagner 55 $ au total)

Julio Rodríguez, Seattle Mariners : +500 (pariez 10 $ pour gagner 60 $ au total)

Adolis García, Texas Rangers : +650 (pariez 10 $ pour gagner 75 $ au total)

Randy Arozarena, Rays de Tampa Bay : +1 000 (pariez 10 $ pour gagner 110 $ au total)

Mookie Betts, Dodgers de Los Angeles : +1200 (pariez 10 $ pour gagner 130 $ au total)

Adley Rutschman, Baltimore Orioles : +2000 (pariez 10 $ pour gagner 210 $ au total)

Les participants sont classés en fonction de leurs circuits de 2023. Voici les matchs du premier tour :

No. 1 Robert contre No. 8 Rutschman

N° 4 García contre N° 5 Arozarena

N ° 2 Alonso contre n ° 7 Rodríguez

Betts n ° 3 contre n ° 6 Guerrero Jr.

Pete Alonso (+300) est le favori des paris alors qu’il cherche à rejoindre Ken Griffey Jr. en tant que seul joueur à avoir remporté le prix à trois reprises. Aimez-vous ses chances?

Mookie Betts (+1200) a le cinquième plus grand nombre de circuits de la ligue cette saison, mais il reste loin. Le septuple All-Star participe à son premier Derby et pourrait vous aider à gagner gros à ces cotes s’il devient chaud.

Julio Rodriguez (+500) était un proche finaliste l’an dernier de Juan Soto et cherche à remporter ce Derby lors de sa deuxième saison seulement. S’il peut éliminer Alonso au premier tour, il aura autant de chances que n’importe qui de remporter ce trophée.

Le 93e match des étoiles peut être vu sur FOX et l’application FOX Sports à 20 h HE mardi.

Alors, sur qui jetez-vous de l’argent pour gagner le Home Run Derby ? Restez à l’écoute de FOX Sports pour des mises à jour sur les cotes de la MLB.

