Cotes du championnat NCAA 2024 : Hunter Dickinson, nouveau favori des paris du Kansas

Les Jayhawks du Kansas se sont hissés en tête de la liste des cotes pour le championnat de basket-ball masculin de la NCAA 2023-24.

Pourquoi? À cause d’un joueur qui portait un uniforme différent la saison dernière.

Centre Hunter Dickinson, deux fois All- Big Ten joueur des Michigan Wolverines, a annoncé son transfert aux Jayhawks en mai.

EN RAPPORT: Le Kansas et l’Illinois joueront une exposition au profit de Maui

En conséquence, le Kansas est passé de +1 500 pour tout gagner (à égalité au troisième rang) à être le favori à +1 000.

Les Jayhawks sont à la poursuite de leur septième championnat national (quatre titres de tournois NCAA et deux championnats nationaux Helms en 1922-23).

Jetons un coup d’œil aux dernières chances de réduire les filets après March Madness.

COTES DU TITRE DE BASKETBALL MASCULIN NCAA 2023-24 *

Kansas Jayhawks +1000 (pariez 10$ pour gagner 110$)

Duke Blue Devils +1200 (pariez 10$ pour gagner 130$)

Purdue Boilermakers +1400 (pariez 10$ pour gagner 150$)

Michigan State Spartans +1400 (pariez 10$ pour gagner 150$)

Kentucky Wildcats +1600 (pariez 10$ pour gagner 170$)

UConn Huskies +1800 (pariez 10$ pour gagner 190$)

Creighton Bluejays +2000 (pariez 10$ pour gagner 210$)

Tennessee Volunteers +2000 (pariez 10$ pour gagner 210$)

Houston Cougars +2000 (pariez 10$ pour gagner 210$)

Arizona Wildcats +2500 (pariez 10$ pour gagner 260$)

Marquette Golden Eagles +2500 (pariez 10$ pour gagner 260$)

Alabama Crimson Tide +2500 (pariez 10 $ pour gagner 260 $)

North Carolina Tar Heels +3000 (pariez 10$ pour gagner 310$)

Villanova Wildcats +3000 (pariez 10$ pour gagner 310$)

Arkansas Razorbacks +3000 (pariez 10$ pour gagner 310$)

Texas Longhorns +3000 (pariez 10$ pour gagner 310$)

USC Trojans +3500 (pariez 10 $ pour gagner 360 $)

UCLA Bruins +3500 (pariez 10$ pour gagner 360$)

Gonzaga Bulldogs +3500 (pariez 10$ pour gagner 360$)

Texas A&M Aggies +4000 (pariez 10 $ pour gagner 410 $ au total)

Auburn Tigers +4000 (pariez 10$ pour gagner 410$ au total)

Florida Atlantic Owls +4000 (pariez 10 $ pour gagner 410 $ au total)

Miami Hurricanes +4000 (pariez 10$ pour gagner 410$)

Kansas State Wildcats +4500 (pariez 10 $ pour gagner 460 $)

Saint Mary’s Gaels +4500 (pariez 10$ pour gagner 460$)

Baylor Bears +5000 (pariez 10$ pour gagner 510$)

Memphis Tigers +5000 (pariez 10$ pour gagner 510$)

* cotes au 23/08/2023

La saison dernière, Dickinson de 7 pieds 2 pouces a récolté en moyenne 18,5 points, 9,0 rebonds et 1,5 passes décisives par match pour le Michigan, tirant à 56 % aux paniers et à 42,1 % aux tirs à 3 points. Les Wolverines ne figuraient pas parmi les 25 meilleurs avec Dickinson sur la liste.

« Les Jayhawks ont la puissance de feu nécessaire pour viser un deuxième championnat national en trois saisons. Ils l’ont montré à tout le monde avec les transferts de l’été, ébranlant le All-American et ancien grand homme du Michigan, Hunter Dickinson », a déclaré John Fanta, journaliste de basket-ball universitaire de FOX Sports. a écrit dans son article décomposant 12 équipes à surveiller.

« Ce sera fascinant de voir Bill Self travailler avec une star expérimentée du All-Big Ten qui a récolté en moyenne plus de 18 points et neuf rebonds par match au cours de chacune des deux dernières saisons. »

Duke, en quête de son sixième titre national mais premier depuis la retraite de Mike Krzyzewski en 2022, reste le deuxième choix +1200.

Le champion en titre UConn Huskies est sixième avec +1800 après avoir été quatrième (+1500) avant l’été.

Le Kentucky, favori des paris au printemps, a glissé de +1 100 à +1 600, cinquième sur la liste des cotes. Oscar Tshiebwe, le joueur de l’année 2022, et Jacob Toppin sont devenus professionnels, ce qui signifie que huit boursiers ont quitté l’équipe cette intersaison, le nombre le plus élevé des 14 années de mandat de John Calipari en tant qu’entraîneur du Kentucky.

Marquette était la tête de série n ° 2 de la région Est, mais a perdu contre Michigan State au deuxième tour. L’attaquant exceptionnel Olivier-Maxence Prosper était le choix n°24 du repêchage de la NBA, et les chances de titre des Golden Eagles sont passées de +1 600 à +2 500.

Comptez-vous les jours avant le début de l’entraînement de basket-ball universitaire ? Suivez avec RENARD Sports pour les dernières nouveautés en matière de basket-ball universitaire – March Madness sera là avant même que nous le sachions !

& amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

Jouez à FOX Super 6 chaque semaine pour courir la chance de gagner des milliers de dollars chaque semaine. Téléchargez simplement l’application Super 6 et faites votre choix dès aujourd’hui !

Tendances du BASKET-BALL COLLÉGE