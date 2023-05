Cotes du championnat NBA 2023: les Denver Nuggets sont les nouveaux favoris pour remporter le titre

Les Celtics de Boston ont fait ce que de nombreux fans et parieurs pensaient impossible. Après avoir été menés 3-0 contre le Miami Heat en finale de la Conférence Est, les C’s ont forcé un match 7.

Et avec la victoire audacieuse de Boston dans le sixième match, les cotes de la finale de la NBA ont de nouveau changé.

Après la chute du Heat face aux Celtics 104-103, les chances de Miami de remporter le titre sont passées à +1600. Ils espèrent éviter la distinction ignominieuse d’être la première équipe de la NBA à perdre une série après avoir mené 3-0.

Boston a été favorisé pour tout gagner en éliminatoires, mais lorsque les Celtics n’ont remporté aucune victoire après trois matchs, les cotes du championnat des Celtics sont passées de +100 à +1300. Maintenant que les C’s en ont fait une série 3-3, les chances de Boston de tout gagner sont passées à +120.

Alors que Boston et Miami s’affrontent, les Denver Nuggets se reposent comme le nouveau favori des paris (-130 ; pariez 10 $ pour gagner 17,69 $ au total) pour remporter la finale de la NBA.

Nikola Jokic et les Nuggets ont balayé LeBron James et les Lakers de Los Angeles lors de la finale de la Conférence Ouest, et ils ont gagné en popularité auprès des parieurs pour tout gagner.

Les finales de la NBA doivent commencer le 1er juin.

Voici les futurs du championnat mis à jour pour les équipes restantes.

Cotes du titre NBA 2022-23*

Pépites de Denver -130 ( misez 10 $ pour gagner 17,69 $ au total )

Celtics de Boston +120 ( misez 10 $ pour gagner 18,33 $ au total )

chaleur de Miami +1600 ( misez 10 $ pour gagner 170 $ au total )

* Cotes au 27/05/23

