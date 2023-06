Cotes du championnat NBA 2023: les cotes du titre changent après la défaite de Miami contre Denver

Les cotes de titre ont radicalement changé après que le Miami Heat a battu les Denver Nuggets 111-108 lors du deuxième match de la finale de la NBA.

Selon FOX Sports Research, les Nuggets ont ouvert la série en tant que deuxième favori des paris les plus lourds (-500) avant la finale de la NBA au cours des 16 dernières saisons, derrière seulement le Guerriers de l’État d’or contre la Les Cavaliers de Cleveland lors des finales NBA 2017-18 (-1075 pour remporter la série).

Après avoir facilement remporté le premier match, les cotes de titre de Denver sont passées à -1000. Mais maintenant que la série est à égalité à un match chacune, les cotes du championnat sont à nouveau en mouvement.

Plongeons-nous dans les cotes actuelles du titre :

Cotes actuelles du titre NBA 2022-23 *

Pépites de Denver -250 ( misez 10 $ pour gagner 14 $ au total )

chaleur de Miami +200 ( misez 10 $ pour gagner 30 $ au total )

* Cotes au 04/06/2023

Les chances de titre des Nuggets ont bougé d’une tonne, passant de -1000 à -250. C’est un changement significatif sur le marché des cotes de titre. D’un autre côté, le Heat est passé de +550 à +200 après avoir remporté le match 2.

Miami est entré dans le match 2 en tant qu’énormes outsiders de 8,5 points.

Les Heat étaient menés par le trio de Jimmy Butler qui a terminé le match avec 21 points, neuf passes et quatre rebonds, Gabe Vincent qui a mené le Heat en marquant avec 23 points et Bam Adebayo qui a terminé avec 21 points, neuf rebonds et quatre passes.

Bien qu’ils soient sur la route, les Nuggets sont actuellement favoris pour remporter le match 3 par 2,5 points.

Avant le début de la saison 2022-23, les Heat avaient +1600 et les Nuggets +2000 en cotes pour remporter la finale NBA.

Alors, sur qui jetez-vous de l’argent pour tout gagner ? Restez à l’écoute de FOX Sports pour toutes les mises à jour sur les cotes changeantes au fur et à mesure que les passionnantes finales de la NBA se déroulent !

