Cotes du championnat NBA 2023-24 : l’avenir du titre de chaque équipe

Le monde de la NBA a été complètement choqué lorsque la nouvelle a été annoncée selon laquelle le grand Damian Lillard des Portland Trailblazers de longue date avait été échangé aux Milwaukee Bucks.

Plus tôt cette semaine, les cotes ont été publiées sur les destinations potentielles du septuple NBA All-Star.

De nombreux fans pensaient que Lillard atterrirait avec le Miami Heat car ils avaient une probabilité de -300 de décrocher la superstar, suivis des Portland Trailblazers à +350 et des Raptors de Toronto à +600.

Suite à l’arrivée de Lillard chez les Bucks, leurs cotes pour les finales NBA sont passées de +650 à +360.

À la suite de l’échange surprenant de Damian Lillard des Portland Trailblazers aux Milwaukee Bucks, le paysage de la NBA a subi un changement sismique.

Les fans et les analystes ont été surpris par cette décision inattendue, qui a redéfini les chances de championnat et déclenché une nouvelle ère d’intrigues dans la ligue.

Jetons un coup d’œil à la liste complète des cotes du titre.

Voici les premières cotes du championnat pour la saison NBA 2023-24* :

Milwaukee Bucks +360 (pariez 10$ pour gagner 46$ au total)

Boston Celtics +500 (pariez 10$ pour gagner 60$ au total)

Phoenix Suns +550 (pariez 10 $ pour gagner 65 $ au total)

Denver Nuggets +650 (pariez 10$ pour gagner 57$ au total)

Los Angeles Lakers +1200 (pariez 10$ pour gagner 130$ au total)

Golden State Warriors +1700 (pariez 10$ pour gagner 180$ au total)

Cleveland Cavaliers +1800 (pariez 10$ pour gagner 190$ au total)

Memphis Grizzlies +2000 (pariez 10 $ pour gagner 210 $ au total)

LA Clippers +2100 (pariez 10$ pour gagner 220$ au total)

Philadelphia 76ers +2400 (pariez 10$ pour gagner 250$ au total)

Miami Heat +2500 (pariez 10$ pour gagner 260$ au total)

Dallas Mavericks +2500 (pariez 10$ pour gagner 260$ au total)

Pélicans de la Nouvelle-Orléans +4200 (pariez 10 $ pour gagner 430 $ au total)

New York Knicks +4600 (pariez 10$ pour gagner 470$ au total)

Sacramento Kings +5000 (pariez 10$ pour gagner 510$ au total)

Minnesota Timberwolves +5500 (pariez 10$ pour gagner 560$ au total)

Oklahoma City Thunder +8500 (pariez 10$ pour gagner 860$ au total)

Chicago Bulls +13 000 (pariez 10 $ pour gagner 1 310 $ au total)

Toronto Raptors +13 000 (pariez 10 $ pour gagner 1 310 $ au total)

Brooklyn Nets +13 000 (pariez 10 $ pour gagner 1 310 $ au total)

Atlanta Hawks +13 000 (pariez 10 $ pour gagner 1 310 $ au total)

Indiana Pacers +26 000 (pariez 10 $ pour gagner 2 610 $ au total)

Portland Trail Blazers +50 000 (pariez 10 $ pour gagner un total de 5 010 $)

Washington Wizards +50 000 (pariez 10 $ pour gagner un total de 5 010 $)

Charlotte Hornets +50 000 (pariez 10 $ pour gagner 5 010 $ au total)

Utah Jazz +50 000 (pariez 10 $ pour gagner 5 010 $ au total)

Orlando Magic +50 000 (pariez 10 $ pour gagner 5 010 $)

San Antonio Spurs +50 000 (pariez 10 $ pour gagner 5 010 $ au total)

Houston Rockets +50 000 (pariez 10 $ pour gagner un total de 5 010 $)

Detroit Pistons +50 000 (pariez 10 $ pour gagner un total de 5 010 $)

* Cotes au 28/09/2023

Alors que Lillard s’associe aux Bucks, leurs chances pour les finales NBA ont considérablement diminué, ouvrant la voie à une saison passionnante et imprévisible. L’effet d’entraînement de cet échange à succès se fera sans aucun doute sentir dans toute la NBA, laissant les passionnés de basket-ball attendre avec impatience les affrontements passionnants et les intrigues qui les attendent.



