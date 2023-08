Cotes des World Series 2023: lignes à terme de la MLB pour chaque équipe après la date limite des échanges

La date limite des échanges MLB est venue et révolue. Il est maintenant temps pour les parieurs de porter leur attention sur Cotes de la Série mondiale.

Alors que certaines équipes ont été éliminées en échangeant des joueurs clés, d’autres – comme les Angels, qui ont gardé Shohei Ohtani – se sont engagées à concourir au plus profond de la saison.

Les Braves d’Atlanta, les favoris actuels à +330 pour remporter les World Series, continueront-ils de fuir le reste de la ligue ? Ou est-ce qu’un long tir se faufilera dans l’échiquier et se positionnera pour gagner la Classique d’automne?

Regardons les cotes des World Series 2023 pour les 30 clubs

CHANCES DU GAGNANT DE LA SÉRIE MONDIALE*

Braves d’Atlanta : +330 ( misez 10 $ pour gagner 43 $ au total )

Dodgers de Los Angeles : +550 ( misez 10 $ pour gagner 65 $ au total )

Raies de Tampa Bay : +600 ( misez 10 $ pour gagner 70 $ au total )

Astros de Houston : +800 ( misez 10 $ pour gagner 90 $ au total )

Rangers du Texas : +1300 ( misez 10 $ pour gagner 140 $ au total )

Blue Jays de Toronto : +1700 ( misez 10 $ pour gagner 180 $ au total )

Yankees de New York : +1800 ( misez 10 $ pour gagner 190 $ au total )

Phillies de Philadelphie : +2000 ( misez 10 $ pour gagner 210 $ au total )

Orioles de Baltimore : +2200 ( misez 10 $ pour gagner 230 $ au total )

Jumeaux du Minnesota : +2500 ( misez 10 $ pour gagner 260 $ au total )

Diamants de l’Arizona : +2800 ( misez 10 $ pour gagner 290 $ au total )

Géants de San Francisco : +2800 ( misez 10 $ pour gagner 290 $ au total )

Brasseurs de Milwaukee : +3500 ( misez 10 $ pour gagner 360 $ au total )

Marins de Miami : +3500 ( misez 10 $ pour gagner 360 $ au total )

Gardiens de Cleveland : +4000 ( misez 10 $ pour gagner 410 $ au total )

Padres de San Diego : +4500 ( misez 10 $ pour gagner 460 $ au total l)

Marins de Seattle : +4500 ( misez 10 $ pour gagner 460 $ au total )

Rouges de Cincinnati : +5000 ( misez 10 $ pour gagner 510 $ au total )

Mets de New York : +6500 ( misez 10 $ pour gagner 660 $ au total )

Boston Red Sox : +7000 ( misez 10 $ pour gagner 710 $ au total )

Les anges de Los Angeles : +11000 ( misez 10 $ pour gagner 1 110 $ au total )

Cubs de Chicago : +15000 ( misez 10 $ pour gagner 1 510 $ au total )

Cardinaux de Saint-Louis : +80000 ( misez 10 $ pour gagner 010 $ au total l)

Tigres de Détroit : +80000 ( misez 10 $ pour gagner 8 $ ,010 total )

White Sox de Chicago : +100000 ( misez 10 $ pour gagner 10 010 $ au total )

Pirates de Pittsburgh : +100000 ( misez 10 $ pour gagner 10 010 $ au total )

Royals de Kansas City : +100000 ( misez 10 $ pour gagner $ 10 010 total)

Rocheuses du Colorado : +100000 ( misez 10 $ pour gagner $ 10 010 total )

Ressortissants de Washington : +100000 ( misez 10 $ pour gagner 10 010 $ au total )

Athlétisme d’Oakland : +100000 ( misez 10 $ pour gagner 10 010 $ au total )

*au 04/08/2023

Mise à jour de l’image des séries éliminatoires de la MLB : les Orioles tiendront-ils le coup ? Astros l’équipe à battre ? Ben Verlander et Alex Curry font le point sur l’image des séries éliminatoires de la MLB et Ben donne même sa prédiction pour savoir qui remportera chaque division.

Le champion en titre Houston Astros (+800) peut-il remporter son troisième championnat du monde en sept saisons ? Ils ont joué dans quatre des six dernières Classiques d’automne, mais le joueur de deuxième but All-Star à huit reprises Jose Altuve pourrait être absent pendant un certain temps après avoir ressenti une gêne oblique gauche.

Quel est l’argument principal pour parier contre les Astros pour tout gagner à nouveau ? Eh bien, la MLB n’a pas eu de vainqueur des World Series depuis les Yankees de 1998-2000.

Classement MLB Power : les Braves passent au premier rang, les Reds continuent de grimper Ben Verlander donne son classement hebdomadaire MLB Power avec les Braves d’Atlanta revendiquant la première place.

Pendant ce temps, la meilleure équipe (et la plus équilibrée) de la ligue cette saison a été les Braves d’Atlanta. Ils sont actuellement la seule équipe de la ligue avec 70 victoires – 37 à domicile, 33 sur la route – et détiennent la MPM la plus basse (3,63) de la ligue. Ils ont également remporté huit de leurs 10 derniers matchs. Bien qu’ils n’offrent pas une grande valeur, ils pourraient valoir la peine d’être saupoudrés dans les semaines à venir s’ils connaissent une séquence de défaites et que ce nombre augmente un peu.

Les parieurs à la recherche d’un meilleur paiement pourraient envisager le champion en titre des Phillies de Philadelphie (+2000) ou les Mariners de Seattle (+4500), qui étaient une équipe populaire auprès des parieurs avant la saison dernière (malgré une sécheresse de 20 ans en séries éliminatoires ) et atteint l’ALCS en 2022.

Fait amusant sur les paris : Six des huit derniers champions des World Series avaient une cote de titre de pré-saison de +1000 ou plus.

Astros 2022 (+1000)

Braves 2021 (+1000)

Nationaux 2019 (+1600)

Red Sox 2018 (+1150)

Astros 2017 (+1175)

Royales 2015 (+3300)

