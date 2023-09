Cotes des séries éliminatoires de la MLB 2023 : cotes des séries éliminatoires pour chaque équipe

À quatre semaines de la fin, nous entrons désormais dans la dernière ligne droite de la saison MLB. Puisque nous avons une bonne idée de qui sont les bonnes équipes, il est temps pour les parieurs de commencer à examiner les cotes des séries éliminatoires.

Attendez-vous à ce que ces probabilités changent à mesure que les courses aux fanions s’intensifient. Cette page servira de plaque tournante pour le reste de la saison. Au fur et à mesure que les probabilités évoluent, nous vous expliquerons les chances des équipes en séries éliminatoires.

Une équipe dans tous les esprits en ce moment est celle des Los Angeles Angels. Shohei Ohtani aura-t-il la chance de montrer ses talents de MVP en séries éliminatoires ?

Le reste de la ligue propose également quelques intrigues amusantes en séries éliminatoires. Les Cubs de Chicago tiendront-ils les Reds de Cincinnati et obtiendront-ils la wild card ? Les Mariners de Seattle peuvent-ils s’échauffer au bon moment et se faufiler en séries éliminatoires ? Les Astros de Houston poursuivront-ils leur récente série de succès ?

Examinons les cotes des séries éliminatoires de la MLB pour chaque équipe :

Cotes des séries éliminatoires*

Astros de Houston : -20 000 (pariez 10 $ pour gagner 10,05 $ au total)

Milwaukee Brewers : -10 000 (pariez 10 $ pour gagner 10,10 $ au total)

Phillies de Philadelphie : -5000 (pariez 10$ pour gagner 10,20$ au total)

Chicago Cubs : -500 (pariez 10 $ pour gagner 12,00 $ au total)

Blue Jays de Toronto : -400 (pariez 10$ pour gagner 12,50$ au total)

Mariners de Seattle : -240 (pariez 10$ pour gagner 14,17$ au total)

Texas Rangers : -120 (pariez 10$ pour gagner 18,33$ au total)

Diamondbacks de l’Arizona : +125 (pariez 10 $ pour gagner 22,50 $ au total)

Miami Marlins : +130 (pariez 10 $ pour gagner 23 $ au total)

Giants de San Francisco : +280 (pariez 10 $ pour gagner 38,00 $ au total)

Cincinnati Reds : +450 (pariez 10 $ pour gagner 55,00 $ au total)

Red Sox de Boston : +3 000 (pariez 10 $ pour gagner 310,00 $ au total)

*cotes au 11/09/23

MLB Power Rankings : les Braves restent au sommet et les Mariners se classent dans le top 10 Ben Verlander donne son classement MLB Power mis à jour et les Braves d’Atlanta sont encore une fois en première place et les Mariners de Seattle se classent enfin dans le top 10.

Ben Verlander, analyste de FOX Sports MLB, respecte la décision des Angels de garder Ohtani et de faire tapis pour les séries éliminatoires.

« Même après la récente séquence chaude des Angels, ils restent à trois matchs d’une place de wild card. Fangraphs évalue ses chances en séries éliminatoires à 23 %, » Verlander a écrit. » Mais je respecte le fait que les Angels y vont et font tout ce qu’ils peuvent pour garder le plus grand joueur. [Shohei Ohtani] nous n’avons jamais vu. »

Les Astros de Houston ont de faibles chances de participer aux séries éliminatoires (-1 800), un endroit qu’ils connaissent bien ces dernières années puisqu’ils ont participé à quatre des six dernières Séries mondiales. Bien qu’ils aient connu une chute plus tôt cette saison, ce qui a vu leurs chances en séries éliminatoires chuter, ils ont redressé le navire. À moins que quelque chose de bizarre ne se produise, vous pouvez parier sur eux pour faire une septième apparition consécutive en séries éliminatoires.

Les Giants de San Francisco (-188) s’affrontent actuellement dans l’Ouest de la NL avec les Diamondbacks de l’Arizona (+390) pour une position de wild card. Avec des cotes légèrement plus courtes que celles de l’Arizona, ils détiennent un léger avantage. Cependant, c’est une course à laquelle il faut prêter attention à la fin de la saison, car vous pourrez peut-être vous faufiler un ou deux paris de valeur.

Restez à l’écoute de FOX Sports pour tous vos besoins en séries éliminatoires de la MLB.

