Cotes des Rams de Los Angeles contre les 49ers de San Francisco – Shaw Local

Les Rams de Los Angeles se rendront au Levi’s Stadium de Santa Clara, en Californie, pour affronter les 49ers de San Francisco lors du Monday Night Football lors d’un match revanche du match de championnat NFC de la saison dernière. Le coup d’envoi est à 19h15 lundi.

Los Angeles (2-1) a remporté son deuxième match consécutif dimanche dernier, une victoire de 20-12 sur les Cardinals de l’Arizona. Cooper Kupp et Cam Akers ont eu des passes de touché tandis que la défense des Rams a cédé plus de 300 verges en passant à Kyler Murray mais a gardé les Cardinals hors de la zone des buts.

San Francisco (1-2) a échoué dans une défaite de 11-10 contre les Broncos de Denver. C’était un match misérable sans qu’aucune équipe ne paraisse bien en sortir. Jimmy Garoppolo a lancé une passe de touché à Brandon Aiyuk et n’a rien fait d’autre que de sortir accidentellement de la zone des buts alors que les 49ers étaient reculés sur leur ligne de but.

Césars Sportsbookle partenaire officiel des cotes de Bet Chicago Sports, a classé les 49ers comme favori à 1,5 point avec un over/under de 42,5.

Examinons de plus près les probabilités et les tendances :

Les Rams de Los Angeles contre les 49ers de San Francisco

Heure/Télé : 19 h 15 lundi, ESPN et ESPN2

Écart de points (de Caesars Sportsbook): 49ers -1.5

Ligne d’argent : 49ers -125 ; Béliers +105

Plus/moins : 42,5

Une analyse: Le Football Power Index d’ESPN donne aux Rams plus de 60% de chances de gagner. Cette ligne a chuté du point d’ouverture de 49ers -2,5. Garoppolo est un bien meilleur quart-arrière à domicile, mais l’attaque des 49ers semble tout simplement désynchronisée en ce moment. Il est prudent de se demander si Mike McDaniel, et non Kyle Shanahan, était l’homme derrière le succès compte tenu de ce que nous avons vu cette saison.

Ce match va être serré et se résumera probablement aux possessions finales. C’est ainsi que se sont déroulés la plupart des matchs des Rams / 49ers depuis que le premier est revenu en Californie. San Francisco a remporté six victoires consécutives contre Los Angeles avant de prendre une avance de 10 points dans le match de championnat NFC. Cela ressemblait à une équipe différente, cependant. Les 49ers ont besoin de Garoppolo pour être meilleur avec le football. Ils ont également besoin de plus du porteur de ballon Jeff Wilson Jr., du receveur large Deebo Samuel et de l’ailier serré George Kittle. San Francisco finira par redresser le navire, mais pour l’instant la défense des Rams est trop dure.

Matthew Stafford et Kupp font suffisamment de jeux en attaque, Jalen Ramsey obtiendra une interception pour établir un score et Aaron Donald forcera un échappé à la fin du quatrième quart pour donner aux Rams une belle victoire sur la route.

Prédiction: Béliers 23, 49ers 17